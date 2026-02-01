Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Ufficio stampa La Corsica Sardinia Ferris assume 150 lavoratori per la stagione estiva

Buone notizie per chi è alla ricerca di un lavoro nel settore marittimo: Corsica Ferries – Sardinia Ferries ha avviato una nuova campagna di reclutamento di personale per il 2026, con l’obiettivo di inserire 150 nuove risorse a bordo delle navi della propria flotta. Le assunzioni riguardano diverse figure professionali nei reparti macchina, camera e cucina, con possibilità di imbarco immediato.

L’annuncio arriva da Vado Ligure, dove la compagnia ha una delle sue principali basi operative, e si inserisce nel piano di potenziamento del personale in vista della prossima stagione di navigazione nel Mediterraneo.

Quali sono le figure ricercate

Le opportunità di lavoro sono rivolte sia a personale tecnico che a figure dedicate all’accoglienza e alla ristorazione di bordo. In particolare, la compagnia è alla ricerca di:

ufficiali e sottufficiali di macchina;

personale di cucina;

chef e barman;

addetti alle cabine;

addetti sala, bar e casse;

receptionist e hostess.

Si tratta di ruoli fondamentali per garantire la qualità del servizio che da sempre contraddistingue le navi gialle, impegnate tutto l’anno nei collegamenti tra Italia, Corsica e Sardegna, e stagionalmente verso le Baleari.

Requisiti richiesti

Per l’imbarco immediato è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e delle certificazioni Stcw, obbligatorie per il personale navigante. Si tratta di una qualifica professionale a livello internazionale che certifica competenza in sicurezza, sopravvivenza, antincendio e primo soccorso, obbligatoria per i lavoratori del settore marittimo per garantire la sicurezza a bordo di navi commerciali e yacht.

Tuttavia, la compagnia specifica che anche i candidati sprovvisti di tale certificazione possono presentare la propria candidatura: in caso di selezione positiva, Corsica Sardinia Ferries fornirà supporto per ottenerla.

Per alcune posizioni sono richieste competenze specifiche. In particolare:

per il personale di sala e bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma alberghiero rappresentano un titolo preferenziale;

per i ruoli di receptionist e hostess, è richiesta un’ottima conoscenza del francese.

Tipologia di contratto offerta

Le assunzioni avvengono generalmente con contratti a tempo determinato, della durata variabile tra 70 e 90 giorni, oppure contratti mensili con possibilità di proroga. Si tratta di una formula tipica del settore, che consente di acquisire esperienza professionale a bordo e di entrare in contatto con una realtà strutturata e internazionale.

Come candidarsi

Chi è già in possesso del libretto di navigazione può inviare il proprio Curriculum Vitae tramite la sezione Lavora con noi del sito ufficiale, oppure via e-mail agli indirizzi:

risorseumane[at]corsicaferries.com;

recruitment.corsica[at]esagenoa.com.

I candidati senza libretto di navigazione dovranno invece scrivere a:

segreteria[at]primetn.it.

Un’occasione concreta per lavorare in mare, acquisire nuove competenze e vivere un’esperienza professionale internazionale.

La compagnia

Fondata nel 1968, la Corsica Ferries – Sardinia Ferries è oggi la prima compagnia di navigazione privata per numero di passeggeri trasportati verso la Corsica.

La flotta è composta da 11 navi e la società gestisce internamente tutti i servizi, dalla prenotazione al catering di bordo. Nel solo 2025 ha trasportato oltre 3,5 milioni di passeggeri.

