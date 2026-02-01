Corsica Sardinia Ferries assume 150 persone, tutte le posizioni aperte

La compagnia delle navi gialle avvia una campagna di assunzioni per reclutare personale specializzato per la vicina stagione estiva

Foto di Emanuela Colatosti

Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

La Corsica Sardinia Ferris assume 150 lavoratori per la stagione estiva

Buone notizie per chi è alla ricerca di un lavoro nel settore marittimo: Corsica Ferries – Sardinia Ferries ha avviato una nuova campagna di reclutamento di personale per il 2026, con l’obiettivo di inserire 150 nuove risorse a bordo delle navi della propria flotta. Le assunzioni riguardano diverse figure professionali nei reparti macchina, camera e cucina, con possibilità di imbarco immediato.

L’annuncio arriva da Vado Ligure, dove la compagnia ha una delle sue principali basi operative, e si inserisce nel piano di potenziamento del personale in vista della prossima stagione di navigazione nel Mediterraneo.

Quali sono le figure ricercate

Le opportunità di lavoro sono rivolte sia a personale tecnico che a figure dedicate all’accoglienza e alla ristorazione di bordo. In particolare, la compagnia è alla ricerca di:

  • ufficiali e sottufficiali di macchina;
  • personale di cucina;
  • chef e barman;
  • addetti alle cabine;
  • addetti sala, bar e casse;
  • receptionist e hostess.

Si tratta di ruoli fondamentali per garantire la qualità del servizio che da sempre contraddistingue le navi gialle, impegnate tutto l’anno nei collegamenti tra Italia, Corsica e Sardegna, e stagionalmente verso le Baleari.

Requisiti richiesti

Per l’imbarco immediato è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e delle certificazioni Stcw, obbligatorie per il personale navigante. Si tratta di una qualifica professionale a livello internazionale che certifica competenza in sicurezza, sopravvivenza, antincendio e primo soccorso, obbligatoria per i lavoratori del settore marittimo per garantire la sicurezza a bordo di navi commerciali e yacht.

Tuttavia, la compagnia specifica che anche i candidati sprovvisti di tale certificazione possono presentare la propria candidatura: in caso di selezione positiva, Corsica Sardinia Ferries fornirà supporto per ottenerla.

Per alcune posizioni sono richieste competenze specifiche. In particolare:

  • per il personale di sala e bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma alberghiero rappresentano un titolo preferenziale;
  • per i ruoli di receptionist e hostess, è richiesta un’ottima conoscenza del francese.

Tipologia di contratto offerta

Le assunzioni avvengono generalmente con contratti a tempo determinato, della durata variabile tra 70 e 90 giorni, oppure contratti mensili con possibilità di proroga. Si tratta di una formula tipica del settore, che consente di acquisire esperienza professionale a bordo e di entrare in contatto con una realtà strutturata e internazionale.

Come candidarsi

Chi è già in possesso del libretto di navigazione può inviare il proprio Curriculum Vitae tramite la sezione Lavora con noi del sito ufficiale, oppure via e-mail agli indirizzi:

  • risorseumane[at]corsicaferries.com;
  • recruitment.corsica[at]esagenoa.com.

I candidati senza libretto di navigazione dovranno invece scrivere a:

  • segreteria[at]primetn.it.

Un’occasione concreta per lavorare in mare, acquisire nuove competenze e vivere un’esperienza professionale internazionale.

La compagnia

Fondata nel 1968, la Corsica Ferries – Sardinia Ferries è oggi la prima compagnia di navigazione privata per numero di passeggeri trasportati verso la Corsica.

La flotta è composta da 11 navi e la società gestisce internamente tutti i servizi, dalla prenotazione al catering di bordo. Nel solo 2025 ha trasportato oltre 3,5 milioni di passeggeri.

