Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il Gruppo FdS cerca operatori di manutenzione da formare e assumere

Lavorare nel settore dei trasporti in Italia non è mai stato così semplice come nelle ultime settimane. Il gruppo Ferrovie dello Stato sta attraversando una fase di forti cambiamenti, aziendali e infrastrutturali, motivo per cui ha avviato una nuova campagna di reclutamento su tutto il territorio nazionale.

Il Gruppo è alla ricerca di operatori di manutenzione, anche senza previa esperienza nel ruolo. Si tratta di un’opportunità di primissimo piano per i giovani diplomati.

Cosa fa un operatore della manutenzione

Il profilo per cui Ferrovie dello Stato ha avviato la selezione è cruciale nel funzionamento pratico della macchina aziendale. L’operatore di manutenzione si occuperà di:

intervenire direttamente su binari, scambi, traverse e opere d’arte della linea;

manutenere la catenaria, le sottostazioni elettriche e i sistemi di alimentazione;

gestire i dispositivi tecnologici di sicurezza e monitorare la circolazione dei treni;

revisionare e riparare le parti meccaniche o elettriche dei locomotori, dei carri e delle carrozze passeggeri.

Dal momento che le mansioni della figura cercata sono fondamentali per il corretto funzionamento del servizio dei trasporti, il lavoro sarà organizzato su turni, senza escludere gli orari notturni, oltre che i festivi.

Requisiti di partecipazione

La campagna di reclutamento è rivolta specificamente a candidati senza esperienza professionale specifica, da inserire all’interno di un percorso di apprendistato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Il candidato ideale dovrà:

aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con preferenza o vincolo per indirizzi tecnici e tecnologici;

aver compiuto i 18 ma non aver superato i 29;

possedere i requisiti fisici idonei alla mansione;

possedere la patente B per eventuali spostamenti di servizio con i mezzi aziendali.

Retribuzione e contratto

L’inserimento avverrà attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato, regolato dal Ccnl del settore mobilità. La retribuzione annua per una figura al primo inserimento si aggira generalmente tra i 22.000 e i 28.700 euro l’anno. Il netto mensile ammonta intorno ai 1.700 euro, che può subire maggiorazioni in virtù di indennità legate alla turnazione e al lavoro notturno.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato offre ai propri dipendenti anche un pacchetto di benefit integrativi, che comprende:

assistenza sanitaria integrativa, per il dipendente e la famiglia;

un piano di welfare aziendale e di previdenza complementare;

buoni pasto giornalieri;

agevolazioni per viaggiare sui treni del gruppo.

Sedi di lavoro

Le posizioni aperte per operai manutentori sono nelle seguenti Regioni:

Lombardia;

Lazio;

Emilia-Romagna;

Veneto;

Piemonte;

Toscana;

Campania;

Puglia;

Sicilia.

Come candidarsi ed entro quando

La candidatura dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica dal portale ufficiale del gruppo. La procedura per inoltrare correttamente la propria istanza è la seguente:

collegarsi al sito ufficiale nella sezione “Lavora con noi”; scrivere nella barra di ricerca “Operatore specializzato manutenzione”; creare un account personale all’interno del portale di Ferrovie dello Stato, avendo cura di compilare integralmente la scheda anagrafica e i campi riguardanti previe esperienze lavorative; caricare il proprio Curriculum Vitae aggiornato in formato pdf.

Altre opportunità di lavoro

In apertura si è detto che è un buon periodo per cercare lavoro nel settore dei trasporti, anche senza esperienza pregressa. Italo, azienda specializzata nel trasporto passeggeri ad alta velocità, attualmente sta reclutando personale per i suoi uffici di Roma.