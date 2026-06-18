L'azienda, leader nella vigilanza e sicurezza privata, ha aperto le selezioni in tutta Italia: spazio anche ai neodiplomati senza esperienza

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Verisure assume 200 diplomati senza esperienza

Verisure, azienda leader nel settore sicurezza, ha avviato un importante piano di reclutamento che punta all’inserimento di 300 nuove risorse entro la fine del 2026. Le selezioni attualmente aperte in diverse Regioni italiane ammontano a 200 posti.

L’iniziativa rientra nella strategia di crescita della multinazionale, che continua a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale.

Quali sono le posizioni aperte

La campagna di assunzioni riguarda principalmente due aree aziendali.

Da una parte ci sono circa 190 posti destinati a consulenti commerciali e operatori telefonici, figure che si occuperanno di promuovere e spiegare i servizi dell’azienda e di gestire i clienti.

Verisure cerca anche guardie particolari giurate, al fine di implementare con presenza fisica la gestione della video-sorveglianza di case private o esercizi pubblici.

Si aprono, inoltre, decine di posizioni dedicate a tecnici manutentori di sistemi di allarme, fondamentali per garantire assistenza e supporto agli utenti.

Le selezioni sono aperte in numerose città italiane, tra cui:

Milano;

Roma;

Torino;

Napoli;

Bari;

Genova;

Cagliari.

Quali sono i requisiti per candidarsi

Uno degli elementi più interessanti dell’operazione di reclutamento di Verisure è l’attenzione rivolta ai giovani che desiderano entrare per la prima volta nel mondo del lavoro.

Per molte posizioni commerciali non è infatti richiesta un’esperienza pregressa specifica, perché l’azienda mette a disposizione percorsi di formazione iniziale pensati per trasferire tutte le competenze necessarie.

Questa scelta permette anche ai neodiplomati di candidarsi e iniziare un periodo di professionalizzazione all’interno di una realtà internazionale in continua crescita, con la possibilità di sviluppare competenze commerciali e relazionali direttamente sul campo.

Una scelta aziendale che sembra essere condivisa anche da altre imprese, come La Doria e Poste Italiane, che non negano a chi è senza esperienza di acquisirla in programmi educativi appositi.

Cos’è il progetto Next Gen Voices

Tra le iniziative dedicate ai giovani rientra Next Gen Voices, un programma rivolto agli studenti degli istituti tecnici e ai neodiplomati interessati a conoscere più da vicino il settore della sicurezza.

Il progetto prevede giornate immersive presso la sede italiana di Verisure, durante le quali i partecipanti possono incontrare professionisti dell’azienda, approfondire i diversi ruoli presenti in organico e scoprire le opportunità di carriera offerte dalla multinazionale. Un’esperienza pensata per colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro e facilitare l’orientamento professionale.

Quali contratti offre Verisure

Le condizioni di inserimento variano in base alla posizione scelta. Per i consulenti commerciali è generalmente prevista una collaborazione con partita Iva e un sistema di remunerazione basato sui risultati raggiunti.

Per i tecnici manutentori, invece, è previsto un contratto iniziale a tempo determinato della durata di sei mesi, con possibilità di successiva stabilizzazione a tempo indeterminato. L’azienda offre inoltre opportunità sia full time sia part time, così da rispondere alle diverse esigenze organizzative e dei candidati.

Come candidarsi

Chi è interessato a entrare in Verisure può consultare le posizioni aperte attraverso la sezione dedicata alle carriere sul sito aziendale, dove sono pubblicati tutti gli annunci disponibili con i requisiti richiesti e le sedi di lavoro.

Dopo aver individuato l’offerta più adatta al proprio profilo, è possibile inviare il curriculum e partecipare all’iter di selezione. Le nuove assunzioni rappresentano un’opportunità interessante sia per professionisti con esperienza sia per giovani neodiplomati che vogliono muovere i primi passi nel mercato del lavoro all’interno di un’azienda in forte espansione.