Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Lidl ha organizzato una giornata di colloqui per il 12 giugno

Lidl ha avviato una campagna di selezione in vista dell’apertura di un nuovo punto vendita. Con il fine di reclutare personale, ha organizzato un giorno di colloqui dedicato a individuare potenziali lavoratori interessati a entrare nel team.

Le posizioni aperte riguardano diversi profili professionali. Per alcune figure, non è richiesta una precedente esperienza di lavoro nei supermercati, dunque il recruiting day del 12 giugno si profila come una buona opportunità sia per chi si è in cerca di una prima occupazione, sia per chi desidera cambiare ambito di impiego.

Quali sono le posizioni aperte nel nuovo punto vendita Lidl

L’espansione del discount tedesco su territorio italiano prosegue con una nuova apertura a Pesaro, accompagnata dall’inserimento di personale destinato a lavorare nel negozio.

Si cercano addetti alle vendite, figura che si occupa di gestire la cassa, rifornire gli scaffali e assistenza alla clientela, da inserire a tempo parziale nella squadra di lavoro.

Verranno selezionati, inoltre, operatori di filiale, incaricati principalmente delle attività di pulizia e del riordino dei prodotti sugli scaffali. Questa posizione è aperta anche a persone senza esperienza, che verranno assunte con regolare contratto part-time.

Infine, Lidl cerca un assistente allo Store Manager, ruolo per cui è richiesta precedente esperienza, in quanto la risorsa dovrà essere parzialmente autonoma o comunque di supporto nelle attività organizzative del supermercato e nella gestione del personale.

Per tutte le posizioni è richiesto almeno il diploma di scuola superiore, oltre a una buona predisposizione al contatto con il pubblico, capacità di lavorare in squadra e flessibilità operativa.

Recruiting Day Lidl: quando e dove si svolge

Lidl ha organizzato un’intera mattinata dedicata ai colloqui in programma per giovedì 12 giugno, dalle 9:30 alle 13:00, presso il punto vendita di via Yuri Gagarin 144, a Pesaro. I candidati che presenteranno un profilo in linea con le esigenze aziendali saranno successivamente ricontattati dagli addetti alle Risorse Umane per ricevere tutte le informazioni sui successivi momenti del percorso di selezione.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura online attraverso il portale dedicato alle carriere di Lidl, cercando le offerte relative al punto vendita di Pesaro e compilare il modulo online con il proprio curriculum vitae.

Gli annunci potrebbero essere chiusi una volta raggiunto il numero di candidature necessario a esaurire le cinque ore di colloqui in programma. Per questo si consiglia caldamente di presentare la propria domanda il prima possibile, con il fine di aumentare le possibilità di partecipare al recruiting day e accedere alle selezioni.

Altre opportunità di lavoro

Lidl non è l’unica catena di supermercati che in questo momento sta cercando personale, soprattutto in vista dell’estate e dell’aumento delle turnazioni in vista delle ferie.

Tigros, il noto marchio della grande distribuzione con sedi in Nord Italia, sta cercando personale in molti settori della filiera della grande distribuzione, da addetti alle vendite a operatori impegnati nella logistica. Qualora le posizioni attualmente aperte non fossero in linea con il proprio profilo professionale, è sempre possibile inviare una candidatura spontanea, da cui gli addetti alle Risorse Umane attingeranno qualora il fabbisogno dell’azienda dovesse cambiare.