A marzo si apre la stagione del Gardaland Resort e per questo l'azienda ha indetto due open day per reclutare oltre 1.000 unità di personale

Ufficio stampa Gardaland Resort ha organizzato 2 open day per reclutare personale per la stagione estiva 2026

In vista dell’apertura della stagione 2026, fissata per il 28 marzo, Gardaland Resort ha avviato una nuova campagna di reclutamento che punta a inserire nel proprio organico oltre 1.000 collaboratori, tra personale stagionale e fisso. Il piano conferma l’impegno del Resort non solo nell’offrire opportunità di lavoro, ma anche nel creare percorsi strutturati di formazione e benessere per i propri dipendenti.

Posizioni aperte e requisiti richiesti

Le opportunità di lavoro spaziano su diverse aree del Resort, dal Parco Divertimenti al parco acquatico, dagli hotel all’acquario Sea Life Aquarium. Tra i ruoli disponibili:

Nell’area del parco e delle attrazioni sono richieste le seguenti figure:

addetti alle attrazioni;

addetti alle biglietterie e ai tornelli di ingresso;

addetti ai punti informazione e vendite;

addetti alla ristorazione (food & beverage, preparazione pasti, cassieri, camerieri, cuochi).

Alcuni ruoli richiedono esperienza minima, come camerieri, cuochi e addetti al ricevimento; altri sono aperti anche a chi si candida alla prima esperienza, ad esempio addetti ai tornelli o alle attrazioni.

Per quanto riguarda il Gardaland Resort, si cercano:

addetti al ricevimento che gestiscano le operazioni di check-in, check-out e le prenotazioni;

cuochi e commis di cucina, pasticceria e pizzeria, baristi e camerieri di sala.

Ai candidati per alcune figure professionali sarà richiesto il diploma o qualifica alberghiera e precedente esperienza. Ad alcuni profili junior, invece, si può accedere tramite stage o alternanza scuola-lavoro.

Nell’area dell’Acquario sea life si inseriranno:

aquarist, per i quali sono richieste competenze specifiche sugli animali e preferibilmente esperienze pregresse in acquari o settori simili;

Inoltre si cercano tecnici manutentori.

I contratti offerti possono essere full time o part time, con durata variabile da marzo a inizio novembre, e possibilità di rinnovo fino a gennaio 2027. Gli orari saranno organizzati su turni di 6 giorni su 7.

Recruiting Day: quando e come partecipare

Per facilitare l’inserimento dei nuovi collaboratori, Gardaland Resort ha organizzato due recruiting day a Gardaland Park il 27 febbraio e il 5 marzo, dedicati soprattutto alle figure di addetti alla ristorazione e ai punti vendita. Entrambi si svolgeranno in due sessioni giornaliere, una la mattina dalle ore 10:00 e l’altra il pomeriggio dalle ore 15:00.

Per partecipare, è necessario iscriversi tramite il portale ufficiale. Durante gli incontri i candidati potranno confrontarsi direttamente con i responsabili delle selezioni, conoscere le opportunità professionali e vivere in prima persona l’atmosfera del Resort.

Opportunità di crescita professionale e formazione

Gardaland Resort offre percorsi di formazione strutturata, con programmi sia interni che in collaborazione con enti esterni. I corsi comprendono competenze tecniche legate ai ruoli specifici, sviluppo delle soft skills e approfondimento della cultura aziendale, anche con un focus sull’inclusione.

L’azienda promuove la fidelizzazione dei talenti: è previsto un bonus economico per i collaboratori che rientrano dalla stagione precedente e un sistema di premi mensili per i dipendenti meritevoli.

Benefit e ambiente di lavoro

Lavorare a Gardaland Resort offre vantaggi concreti come:

biglietti per accedere al Parco e alle strutture del gruppo Merlin Entertainments;

mensa aziendale;

eventi e attività di team building.

L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro motivante, inclusivo e collaborativo, dove le competenze vengono valorizzate e il lavoro di squadra è al centro della quotidianità.

Altri lavori stagionali

Oltre alle selezioni di Gardaland, ci sono altre aziende che prevedono assunzioni a tempo determinato. Anche al parco divertimenti MagicLand di Valmontone si cercano profili professionali che non prevedono necessariamente un’esperienza consolidata nel settore. Tra i profili ricercati ci sono, ad esempio, assistenti bagnanti (con brevetto e certificazioni di primo soccorso), personale di ristorazione e caffetteria, con possibilità di contratti stagionali a tempo determinato per il periodo di apertura estiva.