In vista dell’apertura della stagione 2026, fissata per il 28 marzo, Gardaland Resort ha avviato una nuova campagna di reclutamento che punta a inserire nel proprio organico oltre 1.000 collaboratori, tra personale stagionale e fisso. Il piano conferma l’impegno del Resort non solo nell’offrire opportunità di lavoro, ma anche nel creare percorsi strutturati di formazione e benessere per i propri dipendenti.
Indice
Posizioni aperte e requisiti richiesti
Le opportunità di lavoro spaziano su diverse aree del Resort, dal Parco Divertimenti al parco acquatico, dagli hotel all’acquario Sea Life Aquarium. Tra i ruoli disponibili:
Nell’area del parco e delle attrazioni sono richieste le seguenti figure:
- addetti alle attrazioni;
- addetti alle biglietterie e ai tornelli di ingresso;
- addetti ai punti informazione e vendite;
- addetti alla ristorazione (food & beverage, preparazione pasti, cassieri, camerieri, cuochi).
Alcuni ruoli richiedono esperienza minima, come camerieri, cuochi e addetti al ricevimento; altri sono aperti anche a chi si candida alla prima esperienza, ad esempio addetti ai tornelli o alle attrazioni.
Per quanto riguarda il Gardaland Resort, si cercano:
- addetti al ricevimento che gestiscano le operazioni di check-in, check-out e le prenotazioni;
- cuochi e commis di cucina, pasticceria e pizzeria, baristi e camerieri di sala.
Ai candidati per alcune figure professionali sarà richiesto il diploma o qualifica alberghiera e precedente esperienza. Ad alcuni profili junior, invece, si può accedere tramite stage o alternanza scuola-lavoro.
Nell’area dell’Acquario sea life si inseriranno:
- aquarist, per i quali sono richieste competenze specifiche sugli animali e preferibilmente esperienze pregresse in acquari o settori simili;
Inoltre si cercano tecnici manutentori.
I contratti offerti possono essere full time o part time, con durata variabile da marzo a inizio novembre, e possibilità di rinnovo fino a gennaio 2027. Gli orari saranno organizzati su turni di 6 giorni su 7.
Recruiting Day: quando e come partecipare
Per facilitare l’inserimento dei nuovi collaboratori, Gardaland Resort ha organizzato due recruiting day a Gardaland Park il 27 febbraio e il 5 marzo, dedicati soprattutto alle figure di addetti alla ristorazione e ai punti vendita. Entrambi si svolgeranno in due sessioni giornaliere, una la mattina dalle ore 10:00 e l’altra il pomeriggio dalle ore 15:00.
Per partecipare, è necessario iscriversi tramite il portale ufficiale. Durante gli incontri i candidati potranno confrontarsi direttamente con i responsabili delle selezioni, conoscere le opportunità professionali e vivere in prima persona l’atmosfera del Resort.
Opportunità di crescita professionale e formazione
Gardaland Resort offre percorsi di formazione strutturata, con programmi sia interni che in collaborazione con enti esterni. I corsi comprendono competenze tecniche legate ai ruoli specifici, sviluppo delle soft skills e approfondimento della cultura aziendale, anche con un focus sull’inclusione.
L’azienda promuove la fidelizzazione dei talenti: è previsto un bonus economico per i collaboratori che rientrano dalla stagione precedente e un sistema di premi mensili per i dipendenti meritevoli.
Benefit e ambiente di lavoro
Lavorare a Gardaland Resort offre vantaggi concreti come:
- biglietti per accedere al Parco e alle strutture del gruppo Merlin Entertainments;
- mensa aziendale;
- eventi e attività di team building.
L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro motivante, inclusivo e collaborativo, dove le competenze vengono valorizzate e il lavoro di squadra è al centro della quotidianità.
Altri lavori stagionali
Oltre alle selezioni di Gardaland, ci sono altre aziende che prevedono assunzioni a tempo determinato. Anche al parco divertimenti MagicLand di Valmontone si cercano profili professionali che non prevedono necessariamente un’esperienza consolidata nel settore. Tra i profili ricercati ci sono, ad esempio, assistenti bagnanti (con brevetto e certificazioni di primo soccorso), personale di ristorazione e caffetteria, con possibilità di contratti stagionali a tempo determinato per il periodo di apertura estiva.