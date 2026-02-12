Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Con l'apertura di 200 nuove filiali, Tecnocasa si prepara ad assumere 1.200 nuove risorse da formare

Il piano di sviluppo di Tecnocasa prevede l’apertura di circa 200 nuove agenzie su tutto il territorio nazionale per l’anno 2026, cosa che comporta l’inserimento di almeno 1.000 nuove risorse, destinate a rafforzare la rete immobiliare e creditizia del gruppo.

L’obiettivo del Gruppo è sostenere l’espansione delle sedi già attive e accompagnare l’avvio di nuove basi, con un focus particolare sulla formazione dei giovani e sull’inserimento graduale di figure professionali nel settore immobiliare.

Nuove aperture previste nel 2026

Il piano di crescita riguarda l’intero territorio nazionale e interessa sia il comparto dell’intermediazione immobiliare tradizionale sia quello della mediazione creditizia. Nelle circa 200 nuove aperture previste, un quarto saranno agenzie specializzate negli immobili per l’impresa, un segmento considerato strategico per intercettare le esigenze di professionisti e aziende.

L’espansione della rete consentirà di rafforzare la presenza del gruppo nei principali centri urbani e, allo stesso tempo, di presidiare aree con potenziale di sviluppo, offrendo nuovi servizi legati alla compravendita, alla locazione e alla consulenza creditizia. Le nuove sedi saranno affiancate da strutture già operative, con l’obiettivo di garantire standard omogenei e un supporto continuo ai nuovi ingressi.

Le opportunità di lavoro disponibili

Tecnocasa sta avviando un piano di selezione per i nuovi collaboratori. Le opportunità di lavoro sono rivolte in particolare a diplomati, laureati e giovani alla prima esperienza, interessati a intraprendere un percorso professionale nel settore immobiliare o creditizio.

Ecco quali sono i profili ricercati nello specifico:

consulente immobiliare per compravendite e locazioni;

operatore di mediazione creditizia per supportare i clienti nella scelta delle soluzioni finanziarie;

addetto alle attività di back office e supporto alle agenzie;

figure commerciali con focus sull’acquisizione di nuovi clienti e sviluppo del portafoglio.

Alcune delle professionalità richieste dal Gruppo non richiedono necessariamente una precedente esperienza nel settore. L’azienda punta infatti sull’inserimento di risorse da formare internamente, valorizzando attitudine commerciale, capacità relazionali e interesse per il lavoro sul territorio. Le nuove risorse saranno inserite nelle agenzie con un ruolo operativo e progressivo, a contatto diretto con clienti e professionisti del settore.

Formazione e crescita professionale

Uno degli elementi centrali del percorso proposto riguarda la formazione strutturata, che accompagna i nuovi ingressi fin dalle prime fasi. Il programma prevede un iter di circa due anni, durante il quale i collaboratori seguono corsi tecnici, commerciali e metodologici, affiancati da figure senior già presenti in agenzia.

La formazione è pensata per consentire alle risorse di acquisire competenze operative, conoscenza del mercato locale e autonomia professionale. Il modello adottato mira a costruire figure complete, in grado di gestire in modo consulenziale il rapporto con la clientela e di operare secondo standard condivisi all’interno della rete.

Nel medio periodo, il percorso può offrire anche prospettive di crescita imprenditoriale. All’interno del gruppo, infatti, non è raro che i collaboratori più strutturati arrivino ad aprire o gestire una propria agenzia in franchising, proseguendo la carriera all’interno della stessa organizzazione.

Requisiti richiesti e modalità di candidatura

Le posizioni aperte sono rivolte a candidati motivati, con buone capacità comunicative e interesse per un’attività dinamica e orientata agli obiettivi. Non sono richiesti requisiti particolarmente specifici in fase di ingresso, ma è fondamentale la disponibilità a seguire il percorso formativo previsto e a lavorare a stretto contatto con il pubblico.

Chi è interessato a candidarsi può inviare il proprio curriculum attraverso la sezione Lavora con noi del sito, oppure consultare le offerte pubblicate dalle singole agenzie affiliate. Le selezioni avvengono a livello locale, con colloqui gestiti direttamente dalle agenzie o dalle strutture di riferimento.

Offerte di lavoro attive per chi cerca impiego

Oltre alle opportunità con Tecnocasa nel settore immobiliare, in questo periodo il mercato del lavoro sta presentando numerose offerte per chi è alla ricerca di occupazione o desidera cambiare ruolo professionale.

Il parco divertimenti MagicLand di Valmontone, vicino Roma, ha avviato una campagna di recruiting per la stagione estiva, con posti di lavoro rivolti anche a chi non ha esperienza nel settore. Le figure ricercate includono:

addetti alla ristorazione e bar;

addetti alla caffetteria;

assistenti bagnanti (con o senza brevetto, grazie a percorsi formativi);

personale operativo per attrazioni e punti di accoglienza.

In Campania sono presenti diverse opportunità nel settore amministrativo e di segreteria, anche attraverso progetti legati alle politiche attive per l’occupazione. Ad esempio, è aperta la selezione per addetti a funzioni di segreteria con tirocinio della durata di 6 mesi, ideale per chi desidera acquisire esperienza pratica in ambito ufficio e amministrazione.