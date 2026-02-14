Napoli, si cercano 20 addetti alla riscossione delle imposte: anche senza esperienza

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock A Napoli si cercano 20 addetti alle riscossione delle imposte, anche senza esperienza.

Nuova opportunità di lavoro a Napoli: è attiva una selezione finalizzata all’inserimento di 20 addetti agli sportelli per la riscossione delle imposte. Le figure opereranno a diretto contatto con il pubblico e si occuperanno della gestione delle attività legate ai tributi.

Si tratta di un’occasione interessante per chi desidera entrare nel mondo del lavoro senza esperienza specifica, dal momento che non è richiesta una formazione professionale pregressa. Per candidarsi è sufficiente aver conseguito il diploma di scuola superiore, rendendo la selezione accessibile a un’ampia platea di aspiranti lavoratori.

In cosa consiste il lavoro allo sportello di riscossione imposte

Gli addetti selezionati saranno impiegati presso sportelli dedicati alla riscossione delle imposte. Il ruolo prevede un’interazione costante con i cittadini, che si rivolgono al punto di servizio per informazioni, chiarimenti o adempimenti relativi ai tributi.

Nel dettaglio, le mansioni includono:

accoglienza dell’utenza;

supporto informativo sulle modalità di pagamento delle imposte;

gestione delle pratiche amministrative collegate alla riscossione.

È prevista anche attività di contatto telefonico, utile per fornire assistenza, sollecitare pagamenti o chiarire eventuali posizioni debitorie.

La figura dell’addetto allo sportello riveste un’importanza centrale nel garantire un servizio efficiente e trasparente, facilitando il rapporto tra cittadini ed enti incaricati della gestione dei tributi.

Quali sono i requisiti richiesti

Uno degli elementi che rendono questa offerta particolarmente attrattiva è la semplicità dei requisiti richiesti. Per partecipare alla selezione è necessario:

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, valido per l’accesso all’università;

avere una buona conoscenza degli strumenti informatici, in particolare dei principali programmi di videoscrittura e gestione dati;

possedere buone capacità comunicative e relazionali, fondamentali per lavorare a contatto con il pubblico.

Non è richiesta esperienza lavorativa nel ruolo, né una formazione specialistica in ambito fiscale o amministrativo. Questo rende la selezione adatta anche a giovani diplomati, persone in cerca di prima occupazione o candidati interessati a intraprendere un percorso nel settore dei servizi amministrativi.

Che tipologia di contratto viene offerta

L’offerta di lavoro prevede un contratto part-time, una formula che può rappresentare una soluzione flessibile per chi desidera conciliare l’attività lavorativa con altri impegni, come lo studio o percorsi di formazione.

Al momento non sono stati diffusi dettagli specifici relativi alla durata del contratto o al livello retributivo, ma l’inquadramento seguirà le condizioni previste per questo tipo di mansioni, nel rispetto della normativa vigente.

Come presentare la domanda

Per candidarsi è necessario accedere al portale della Regione Campania dedicato alle offerte di lavoro, effettuare la registrazione (se non si è già in possesso di un account) e individuare l’annuncio relativo agli addetti agli sportelli per la riscossione delle imposte.

Una volta selezionata l’offerta, sarà possibile compilare la candidatura online inserendo i dati richiesti e allegando il curriculum vitae. È consigliabile verificare con attenzione tutte le informazioni prima dell’invio della domanda.

La scadenza per presentare la candidatura è fissata al 30 marzo 2026, pertanto gli interessati hanno tempo per completare correttamente la procedura.

Un’occasione da valutare, insieme ad altre

Questa selezione rappresenta una concreta opportunità per entrare nel mondo del lavoro attraverso un ruolo amministrativo strutturato, che consente di acquisire competenze utili e spendibili anche in altri contesti professionali.

Accanto a questa selezione, con l’avvicinarsi dell’estate aumentano le offerte di lavoro stagionali, anche queste aperte a candidati senza esperienza. Tra le più rilevanti figurano quelle dei parchi divertimento MagicLand, a Valmontone, e Leolandia, in provincia di Bergamo.