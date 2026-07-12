Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Milano, torre Unicredit

Il Gruppo UniCredit ha annunciato l’avvio di una imponente campagna di reclutamento sul territorio nazionale. Con il lancio dell’iniziativa “Segui il tuo talento, ti porterà da noi”, l’istituto di credito guidato da Andrea Orcel punta a inserire circa 1.000 nuove risorse nel corso dell’anno.

Al centro del piano strategico c’è il forte investimento sul ricambio generazionale, con una corsia preferenziale dedicata ai profili più giovani da inserire nelle filiali di tutta Italia.

Il piano di assunzioni e il focus sulla rete commerciale

La nuova campagna di reclutamento prevede l’inserimento di 1.000 nuove risorse in tutta Italia. Il piano si inserisce in una strategia di lungo periodo legata al rinnovamento del capitale umano. Dal 2021 a oggi, infatti, gli ingressi targati UniCredit sono stati ben 4.800 a livello nazionale e oltre 9.000 a livello di Gruppo. Questa politica di attrazione dei talenti ha permesso di raddoppiare in pochi anni la quota di dipendenti under 35 all’interno della banca, passata dal 7,7% al 14%.

Il pilastro principale di questa tornata di assunzioni riguarda il potenziamento del network fisico e digitale del gruppo. Di tutte le posizioni aperte, infatti, 700 sono destinate alla rete commerciale e all’assistenza clienti.

I profili selezionati si occuperanno principalmente di:

assistenza alla clientela e gestione dei servizi bancari in filiale;

supporto e consulenza da remoto attraverso i canali digitali;

promozione e sviluppo di soluzioni finanziarie innovative integrate con le nuove tecnologie.

Oltre ai ruoli commerciali, il piano prevede quote di inserimento anche in scaglioni più tecnici, legati ai dipartimenti dell’Information Technology e della cybersecurity.

I requisiti per candidarsi e i contratti

La campagna di reclutamento è indirizzata in particolar modo ai giovani under 30, valorizzando il potenziale individuale anche in assenza di una consolidata esperienza pregressa nel settore bancario.

Per poter accedere alle selezioni, i candidati devono possedere:

diploma di scuola secondaria superiore o laurea (con percorsi aperti sia alle materie economiche che a quelle umanistiche o tecniche);

spiccata familiarità con le tecnologie digitali ed emergenti;

predisposizione alla relazione con il pubblico, all’inclusione e al lavoro di squadra.

Sotto il profilo contrattuale, la banca offre percorsi differenziati a seconda del profilo e del livello di studi, proponendo formule che spaziano dai contratti di apprendistato professionalizzante fino all’inserimento con contratto a tempo indeterminato, supportati da programmi interni di formazione continua e percorsi strutturati di crescita professionale.

Come inviare la domanda

La raccolta delle candidature avviene esclusivamente attraverso la modalità telematica. Gli interessati alle 1.000 assunzioni in Italia possono presentare la domanda accedendo alla sezione ufficiale Carriere / Lavora con noi presente sul portale.

All’interno della piattaforma è possibile filtrare le posizioni aperte in base alla località e all’area funzionale, compilare il form con i dati anagrafici e allegare il proprio curriculum vitae. Trattandosi di una campagna aperta su base nazionale per coprire i fabbisogni delle diverse filiali, non è indicata una scadenza unica: le posizioni rimarranno attive sui canali aziendali fino al progressivo completamento dei profili ricercati. Per questo si consiglia di non aspettare la scadenza per manifestare il proprio interesse alla posizione.

Altre offerte di lavoro attive

La campagna di reclutamento di UniCredit non è l’unica opportunità di inserimento attiva in questo periodo per chi cerca un impiego o desidera cambiare settore, anche partendo da zero. Il mercato del lavoro offre infatti diverse altre posizioni aperte in grandi aziende, come ad esempio quello del Gruppo Ovs, che ha avviato una selezione per oltre 300 lavoratori in tutta Italia.

Parallelamente, restano aperte le selezioni per il Gruppo Ferrovie dello Stato, che ricerca operatori polivalenti di condotta e manovra ferroviaria. Anche in questo caso l’offerta è aperta a diplomati senza esperienza pregressa, ai quali viene offerto un percorso di formazione iniziale gratuito e finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.