Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il Gruppo Ovs apre a nuove assunzioni

Il Gruppo Ovs ha avviato una nuova campagna di selezione per inserire circa 300 nuove risorse nei negozi di tutta Italia. Le opportunità di lavoro riguardano diversi profili professionali, da inserire nei punti vendita, in area logistica e al coordinamento, negli uffici aziendali.

Le assunzioni interessano diversi marchi del gruppo, tra cui Ovs, Upim, Stefanel, Blukids e Croff, e coinvolgono numerose sedi distribuite sul territorio nazionale.

Quali sono i profili ricercati

Le nuove opportunità di lavoro riguardano principalmente i negozi del gruppo presenti in tutta Italia, ma anche le strutture centrali e i reparti dedicati alla logistica.

Il maggior numero di posizioni, però, riguarda il settore retail, con inserimenti nei negozi dei diversi brand del gruppo. Gli addetti alle vendite, con particolare riguardo per quelli che saranno impiegati nel settore beauty, si occuperanno principalmente dell’accoglienza dei clienti, della gestione degli spazi espositivi, del supporto durante gli acquisti e delle attività operative quotidiane all’interno del punto vendita.

Sono previste selezioni anche per il personale di magazzino, impegnato nella gestione della merce, nelle attività di movimentazione dei prodotti e nel supporto alla distribuzione.

Parallelamente, il Gruppo Ovs ricerca risorse anche per le funzioni corporate della sede di Mestre, in Veneto. Tra i profili richiesti figurano specialisti in ambito marketing, responsabili prodotto, esperti Crm, data analyst e sviluppatori.

Opportunità anche per chi non ha esperienza

Uno degli aspetti più interessanti della campagna di reclutamento riguarda la possibilità di candidarsi anche senza un’esperienza professionale consolidata.

Il Gruppo Ovs propone percorsi di inserimento e stage rivolti a giovani interessati a iniziare un percorso professionalizzante. Per molti ruoli nei negozi vengono valutate soprattutto le capacità relazionali, la disponibilità al contatto con il pubblico, flessibilità e predisposizione al lavoro in squadra. La conoscenza di altre lingue oltre all’italiano è spesso considerata un requisito preferenziale.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Ovs

Chi è interessato alle nuove assunzioni del Gruppo Ovs deve consultare la sezione dedicata alle carriere sul sito ufficiale dell’azienda.

Attraverso il portale Lavora con noi è possibile verificare le posizioni aperte, scegliere l’annuncio più adatto al proprio profilo e inviare la candidatura online, allegando il proprio curriculum vitae aggiornato.

È consigliabile monitorare periodicamente il sito dell’azienda perché le ricerche di personale vengono aggiornate in base alle esigenze dei punti vendita, dei magazzini e degli uffici.

Altre opportunità di lavoro

La proposta di Ovs è interessante perché abbraccia diversi ambiti del settore retail, dando opportunità sia a chi ha bisogno di cambiare settore lavorativo, sia a chi deve ancora maturare esperienza nell’ambito del retail. Ma il Gruppo, fondato a Padova nel 1972, non è l’unica azienda ad assumere personale da formare con percorsi professionalizzanti.

Molto simile risulta anche l’offerta di Ferrero, da questo punto di vista, che recluta nuovo personale, anche part-time, per far fronte alle esigenze di produzione estive.