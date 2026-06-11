In Toscana, Liguria e Veneto Credem avvia il Progetto Giovani per diplomati e neolaureati, anche senza esperienza, per rafforzare l'organico

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Il Progetto Giovani di Credem è accessibile anche con il solo diploma di scuola superiore

Credem, uno dei principali gruppi bancari italiani, ha aperto alcune selezioni per nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Le ricerche riguardano sia professionisti con esperienza sia giovani al primo ingresso nel mondo del lavoro e, in alcuni casi, è sufficiente il diploma di scuola superiore per candidarsi.

Le posizioni sono distribuite in diverse regioni italiane e interessano l’area commerciale, informatica e il settore della consulenza bancaria.

Quali sono le posizioni aperte

Come già accennato, Credem sta assumendo personale in diversi ambiti del settore bancario, dalla consulenza bancaria alle professioni legate all’innovazione digitale, con inserimenti in varie sedi del gruppo.

Per l’area della consulenza e dei servizi finanziari sono ricercati:

consulenti di private banking, figure che seguono singoli clienti privati nella gestione del patrimonio, proponendo soluzioni di investimento e servizi finanziari personalizzati;

consulenti corporate banking, professionisti che affiancano imprese e aziende nell’individuazione di strumenti di finanziamento, credito e sviluppo delle attività commerciali;

gestori di clienti corporate digitali, incaricati di sviluppare e gestire i rapporti con le aziende attraverso strumenti e servizi bancari digitali.

Per l’area informatica e tecnologica, invece, sono aperte selezioni per:

sviluppatori informatici Full Stack, che si occupano della progettazione e dello sviluppo di applicazioni e piattaforme digitali, intervenendo sia sul lato grafico sia su quello funzionale;

ingegneri Cloud, specializzati nella gestione delle infrastrutture e dei servizi informatici in ambiente condiviso;

analisti funzionali e di business, chiamati a raccogliere le esigenze delle diverse aree aziendali e a tradurle in soluzioni tecnologiche;

specialisti Salesforce, impegnati nella configurazione, personalizzazione e gestione della piattaforma dedicata alla relazione con i clienti;

architetti di soluzioni IT, che progettano l’architettura dei sistemi informatici garantendone efficienza, sicurezza e integrazione;

specialisti nella gestione delle identità digitali e degli accessi, responsabili del controllo delle autorizzazioni e della protezione dei sistemi aziendali.

Per quali figure basta il diploma

Accanto ai profili più qualificati, Credem investe su risorse junior attraverso il Progetto Giovani, un percorso di inserimento rivolto a diplomati, studenti universitari, laureandi e neolaureati che desiderano avviare un percorso di crescita professionale in ambito bancario e finanziario.

Per candidarsi al Progetto giovani è sufficiente aver conseguito il diploma di scuola superiore, requisito che consente di accedere al percorso di selezione insieme a studenti universitari e neolaureati. I candidati selezionati vengono inseriti inizialmente in ruoli operativi e di relazione con la clientela.

Le sedi attualmente interessate dal progetto si trovano in Veneto, Liguria e Toscana.

Come candidarsi

Le candidature devono essere presentate attraverso la sezione Lavora con noi del sito di Credem, dove sono raccolte tutte le posizioni di lavoro aperte. Si consiglia di verificare con attenzione i requisiti prima di inviare il curriculum online per un profilo per il quale non si è idonei.

Gli annunci di ricerca lavoro vengono aggiornati periodicamente dal gruppo, per cui è consigliabile monitorare il portale periodicamente per verificare l’apertura di nuove posizioni.

Altre opportunità di lavoro

Il gruppo Credem non è l’unico a immaginare percorsi di formazione per giovani diplomati o neolaureati. Si accettano candidature anche da parte di chi è al primo ingresso nel mondo del lavoro in Lidl, per chi vorrebbe lavorare a contatto con il pubblico nel mondo della grande distribuzione. Oppure si può valutare un impiego nell’ambito dell’agroalimentare, inviando la richiesta per partecipare all’Agri Job Days.