Filiale di Deutsche Bank: l'istituto di credito si prepara a nuove assunzioni

Per chi cerca un’opportunità di lavoro nel settore bancario e finanziario, Deutsche bank potrebbe rappresentare una scelta interessante.

Il noto gruppo bancario tedesco ha avviato nuove selezioni in Italia, con opportunità rivolte sia a profili junior sia a professionisti con esperienza, in diverse città del Paese.

Le posizioni lavorative e le sedi

Nonostante l’annuncio di tagli per 50 milioni di dollari ai costi di gestione, Deutsche bank si dimostra pronta a nuove assunzioni.

Le posizioni aperte sono numerose e riguardano soprattutto la sede di Milano, dove si concentrano molte attività di base e specialistiche come:

assistente esecutivo – supporta i dirigenti aziendali gestendo agende, comunicazioni, viaggi e progetti, un facilitatore in grado di ottimizzare tempi e produttività;

support business banking – si assicura che operazioni ed esigenze finanziarie complesse siano soddisfatte attraverso soluzioni personalizzate;

analista del servizio clienti – monitora costantemente le interazioni tra agenti e clienti;

analista anti-criminalità finanziaria – identifica, previene e contrasta attività illecite come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frodi e corruzione;

corporate cash management sales – garantisce liquidità sufficiente riducendo i costi finanziari e massimizzando il valore delle risorse disponibili;

junior product manager – figura di supporto nella gestione del ciclo di vita di un prodotto, assicurando l’allineamento tra esigenze dei clienti e obiettivi aziendali;

ingegnere finanziario – profilo in grado di utilizzare metodi quantitativi e analitici per risolvere problemi economici;

analista di risk credit – professionista consulente in tutte le fasi di analisi del rischio;

associate per investment banking – svolge attività di supporto in operazioni di finanza straordinaria come fusioni o acquisizioni;

product manager per consumer credit – progetta, sviluppa e gestisce prodotti di credito per i consumatori come carte e prestiti personali), agendo da ponte tra il mercato, le esigenze dei clienti e gli obiettivi aziendali.

Oltre a Milano, Deutsche Bank seleziona personale anche in altre grandi città italiane e diverse realtà di provincia. In questi casi le ricerche si concentrano sulle seguenti figure professionali:

consulente di investimenti a Firenze, Roma, Trento, Mestre, Monza e altre città;

consulente finanziario a Torino, Bologna, Roma, Bari, Livorno e Caserta;

direttore di filiale in città come Modena e Brescia;

wealth management;

altri ruoli specialistici.

I titoli richiesti per lavorare in banca

Le selezioni sono aperte a candidati con diversi livelli di esperienza.

Per i profili junior sono generalmente richiesti una laurea in discipline economiche, finanziarie o giuridiche, una buona conoscenza della lingua inglese e competenze digitali di base.

Per le posizioni senior, invece, è necessaria un’esperienza pregressa nel settore.

Contratto, ambiente e formazione

Gli inserimenti avvengono solitamente con contratti regolati dal Ccnl Credito, che garantisce tutele, benefit e un impianto retributivo strutturato.

Deutsche Bank presta particolare attenzione alla formazione continua dei dipendenti, offrendo percorsi di aggiornamento professionale, programmi di sviluppo delle competenze e opportunità di crescita interna, anche in un contesto internazionale.

Stipendi: quanto si guadagna in Deutsche Bank

Per quanto riguarda gli stipendi, le retribuzioni variano in base al ruolo, all’esperienza e alla sede di lavoro. Per le posizioni di livello più basso in filiale o nei servizi di supporto, la retribuzione annua lorda può partire da circa 25.000 euro e arrivare fino a 35.000 euro.

I profili junior possono raggiungere livelli compresi tra 35.000 e 45.000 euro lordi annui.

Per i ruoli intermedi e specialistici, come associate o consulenti con alcuni anni di esperienza, la retribuzione annua lorda può attestarsi tra 45.000 e 60.000 euro, mentre nelle aree più competitive, come investment banking e wealth management, i guadagni possono essere più elevati e includere una componente variabile legata ai risultati.

Nei livelli senior, infatti, bonus e incentivi possono incidere in modo significativo sulla retribuzione complessiva.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario consultare il portale ufficiale di Deutsche bank dedicato alle carriere, dove è possibile visualizzare tutte le offerte di lavoro aggiornate.

Preparare un curriculum vitae mirato e una lettera motivazionale in linea con il ruolo scelto rappresenta un passaggio fondamentale per aumentare le possibilità di selezione.

Deutsche Bank: un’istituzione bancaria storica

Fondata nel 1870 a Berlino, Deutsche Bank è oggi una delle principali istituzioni finanziarie a livello globale, con sede centrale a Francoforte sul Meno e una presenza consolidata in oltre 60 Paesi.

In Italia il gruppo opera da molti anni ed è presente con una rete di filiali, centri direzionali e strutture dedicate alla gestione dei patrimoni privati ma anche come consulente per imprese, impiegando migliaia di lavoratori.