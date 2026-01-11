Per chi cerca un’opportunità di lavoro nel settore bancario e finanziario, Deutsche bank potrebbe rappresentare una scelta interessante.
Il noto gruppo bancario tedesco ha avviato nuove selezioni in Italia, con opportunità rivolte sia a profili junior sia a professionisti con esperienza, in diverse città del Paese.
Indice
Le posizioni lavorative e le sedi
Nonostante l’annuncio di tagli per 50 milioni di dollari ai costi di gestione, Deutsche bank si dimostra pronta a nuove assunzioni.
Le posizioni aperte sono numerose e riguardano soprattutto la sede di Milano, dove si concentrano molte attività di base e specialistiche come:
- assistente esecutivo – supporta i dirigenti aziendali gestendo agende, comunicazioni, viaggi e progetti, un facilitatore in grado di ottimizzare tempi e produttività;
- support business banking – si assicura che operazioni ed esigenze finanziarie complesse siano soddisfatte attraverso soluzioni personalizzate;
- analista del servizio clienti – monitora costantemente le interazioni tra agenti e clienti;
- analista anti-criminalità finanziaria – identifica, previene e contrasta attività illecite come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frodi e corruzione;
- corporate cash management sales – garantisce liquidità sufficiente riducendo i costi finanziari e massimizzando il valore delle risorse disponibili;
- junior product manager – figura di supporto nella gestione del ciclo di vita di un prodotto, assicurando l’allineamento tra esigenze dei clienti e obiettivi aziendali;
- ingegnere finanziario – profilo in grado di utilizzare metodi quantitativi e analitici per risolvere problemi economici;
- analista di risk credit – professionista consulente in tutte le fasi di analisi del rischio;
- associate per investment banking – svolge attività di supporto in operazioni di finanza straordinaria come fusioni o acquisizioni;
- product manager per consumer credit – progetta, sviluppa e gestisce prodotti di credito per i consumatori come carte e prestiti personali), agendo da ponte tra il mercato, le esigenze dei clienti e gli obiettivi aziendali.
Oltre a Milano, Deutsche Bank seleziona personale anche in altre grandi città italiane e diverse realtà di provincia. In questi casi le ricerche si concentrano sulle seguenti figure professionali:
- consulente di investimenti a Firenze, Roma, Trento, Mestre, Monza e altre città;
- consulente finanziario a Torino, Bologna, Roma, Bari, Livorno e Caserta;
- direttore di filiale in città come Modena e Brescia;
- wealth management;
- altri ruoli specialistici.
I titoli richiesti per lavorare in banca
Le selezioni sono aperte a candidati con diversi livelli di esperienza.
Per i profili junior sono generalmente richiesti una laurea in discipline economiche, finanziarie o giuridiche, una buona conoscenza della lingua inglese e competenze digitali di base.
Per le posizioni senior, invece, è necessaria un’esperienza pregressa nel settore.
Contratto, ambiente e formazione
Gli inserimenti avvengono solitamente con contratti regolati dal Ccnl Credito, che garantisce tutele, benefit e un impianto retributivo strutturato.
Deutsche Bank presta particolare attenzione alla formazione continua dei dipendenti, offrendo percorsi di aggiornamento professionale, programmi di sviluppo delle competenze e opportunità di crescita interna, anche in un contesto internazionale.
Stipendi: quanto si guadagna in Deutsche Bank
Per quanto riguarda gli stipendi, le retribuzioni variano in base al ruolo, all’esperienza e alla sede di lavoro. Per le posizioni di livello più basso in filiale o nei servizi di supporto, la retribuzione annua lorda può partire da circa 25.000 euro e arrivare fino a 35.000 euro.
I profili junior possono raggiungere livelli compresi tra 35.000 e 45.000 euro lordi annui.
Per i ruoli intermedi e specialistici, come associate o consulenti con alcuni anni di esperienza, la retribuzione annua lorda può attestarsi tra 45.000 e 60.000 euro, mentre nelle aree più competitive, come investment banking e wealth management, i guadagni possono essere più elevati e includere una componente variabile legata ai risultati.
Nei livelli senior, infatti, bonus e incentivi possono incidere in modo significativo sulla retribuzione complessiva.
Come candidarsi
Per candidarsi è necessario consultare il portale ufficiale di Deutsche bank dedicato alle carriere, dove è possibile visualizzare tutte le offerte di lavoro aggiornate.
Preparare un curriculum vitae mirato e una lettera motivazionale in linea con il ruolo scelto rappresenta un passaggio fondamentale per aumentare le possibilità di selezione.
Deutsche Bank: un’istituzione bancaria storica
Fondata nel 1870 a Berlino, Deutsche Bank è oggi una delle principali istituzioni finanziarie a livello globale, con sede centrale a Francoforte sul Meno e una presenza consolidata in oltre 60 Paesi.
In Italia il gruppo opera da molti anni ed è presente con una rete di filiali, centri direzionali e strutture dedicate alla gestione dei patrimoni privati ma anche come consulente per imprese, impiegando migliaia di lavoratori.