Obbligazioni callable a tasso fisso step-down, come funzionano: quali sono i tassi e rendimenti 2026

Come funzionano, a chi convengono e quali sono i rischi dell'investimento in obbligazioni callable a tasso fisso step-down. La proposta di Deutsche Bank

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123RF Obbligazioni callable step down

Cedole elevate nei primi anni, una struttura decrescente trasparente e il rimborso integrale del capitale a scadenza. Sono questi i tratti distintivi delle obbligazioni callable tasso fisso step-down, emesse il 26 marzo 2026 con scadenza 26 marzo 2038 e quotate su Borsa Italiana – Euro TLX. Deutsche Bank le propone in due versioni valutarie – euro e dollaro statunitense – per rispondere a profili di investimento diversi, con rendimenti iniziali rispettivamente del 7,00% e del 9,50% annuo lordo.

Step-down e callable, come funzionano queste obbligazioni

Il termine step-down indica che la cedola annua – corrisposta ogni 26 marzo a partire dal 2027 – non rimane costante per tutta la durata del titolo, ma diminuisce progressivamente secondo una progressione predefinita e comunicata sin dalla sottoscrizione. L’investitore conosce con precisione, già al momento dell’acquisto, l’esatto importo di ogni cedola futura: nessuna variabile legata ai mercati e nessuna incertezza sul flusso di cassa atteso.

Il termine callable si riferisce invece alla facoltà riservata all’emittente di rimborsare anticipatamente il capitale, esercitabile annualmente in ciascuna data di pagamento delle cedole a partire dal 2028 e fino alla scadenza naturale. In caso di rimborso anticipato, l’investitore riceve il 100% del valore nominale insieme all’ultima cedola maturata – senza alcuna penalizzazione sul capitale – ma senza le cedole future residue.

Euro o dollari? Le caratteristiche delle due versioni a confronto

Caratteristica Versione EUR Versione USD Importo nominale 1.000 EUR 2.000 USD Cedola Anni 1–2 7,00% 9,50% Cedola Anni 3–4 5,00% 6,00% Cedola Anni 5–8 3,00% 4,00% Cedola Anni 9–12 2,00% 2,50% Data emissione 26 marzo 2026 26 marzo 2026 Data scadenza 26 marzo 2038 26 marzo 2038 Rimborso a scadenza 100% del nominale 100% del nominale

Quanto si incassa ogni anno

In entrambe le versioni, la concentrazione del rendimento più elevato è prevista nella fase iniziale dell’investimento. Sulla versione in euro, su un nominale di 1000 EUR, le cedole annue lorde ammontano a 70€ nei primi due anni, 50€ negli anni 3–4, 30€ negli anni 5–8 e 20€ negli anni 9–12.

Sulla versione in dollari, su un nominale di 2.000 USD, le cedole annue lorde sono rispettivamente di 190$, 120$, 80$ e 50$. In entrambi i casi, il piano cedolare è noto e immutabile sin dal giorno della sottoscrizione.

Rimborso del capitale al 100%, cosa garantisce l’obbligazione a scadenza

A scadenza – o in qualsiasi data di rimborso anticipato esercitata da Deutsche Bank – l’investitore riceve il 100% dell’importo nominale: 1000 EUR per la versione in euro, 2000 USD per quella in dollari. Questa protezione integrale distingue nettamente il prodotto da strumenti più speculativi, limitando il rischio principale alla sola eventualità di un default dell’emittente.

Deutsche Bank AG presenta rating Investment Grade assegnati dalle tre principali agenzie internazionali: A1 per Moody’s, A per S&P e A per Fitch, a conferma di un rischio di credito ampiamente contenuto sul mercato finanziario globale.

Investire in dollari, opportunità e rischio di cambio da considerare

La versione in USD introduce una variabile aggiuntiva rispetto a quella in euro, costituita dal rischio di cambio. Poiché sia il pagamento delle cedole sia il rimborso del capitale avvengono in dollari statunitensi, per un investitore con patrimonio e spese in euro il controvalore finale dipenderà dall’andamento del tasso EUR/USD al momento di ciascun pagamento.

In un’ottica di diversificazione valutaria questa caratteristica può essere anche un’opportunità, soprattutto per chi intende costruire o rafforzare una componente dollaro nel proprio portafoglio, puntando al contempo su rendimenti iniziali più generosi rispetto alla versione in euro, in particolare nei primi anni.

Il rimborso anticipato callable, quando può avvenire e cosa comporta per l’investitore

L’opzione di rimborso anticipato merita attenzione. Deutsche Bank tenderà a esercitare questa facoltà soprattutto quando i tassi di mercato scenderanno al di sotto delle cedole previste – ovvero esattamente quando per l’investitore sarebbe più vantaggioso continuare a incassarle.

È un’asimmetria strutturale comune a tutti i bond callable, che non incide sulla certezza del rimborso integrale del nominale ma che merita considerazione in sede di pianificazione finanziaria. Va inoltre tenuto presente che qualsiasi rimborso o riacquisto anticipato del prodotto – incluso tramite attività di market-making – è soggetto alla previa approvazione dell’autorità di vigilanza competente, e che tale approvazione potrebbe non essere concessa o risultare insufficiente a garantire una negoziazione continua sul mercato secondario.

Quotazione su Borsa Italiana Euro TLX, come vendere il titolo prima della scadenza

Entrambe le obbligazioni sono quotate su Borsa Italiana – Euro TLX, garantendo in linea di principio la possibilità di negoziare i titoli sul mercato secondario prima della scadenza del 2038. Ma è opportuno considerare che la liquidità del mercato secondario non è garantita: in condizioni di mercato non pienamente efficienti, potrebbero verificarsi tempi di smobilizzo più lunghi del previsto o una differenza significativa tra il prezzo di vendita e il valore equo del titolo. La quotazione è comunque un elemento di accessibilità importante rispetto ai prodotti non negoziabili, con una potenziale via d’uscita in caso di mutate esigenze finanziarie.

I principali rischi da conoscere prima di investire

Come ogni strumento finanziario, anche queste obbligazioni comportano una serie di rischi che l’investitore è chiamato a valutare con attenzione. Il rischio emittente è quello più diretto: in caso di insolvenza di Deutsche Bank AG, l’investitore potrebbe subire la perdita parziale o totale del capitale investito.

A questo si affianca il rischio bail-in, previsto dalla normativa europea di risoluzione bancaria: le autorità competenti hanno il potere di svalutare o convertire in titoli di capitale le passività di una banca in difficoltà, con possibili ricadute sull’intero valore nominale dell’investimento. Le obbligazioni sono infatti strutturate per soddisfare i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL) previsti dalla normativa internazionale ed europea in materia di risoluzione bancaria.

Sul fronte dei rischi di mercato, il valore dell’obbligazione nel corso della sua vita può variare in funzione di molteplici fattori: l’affidabilità creditizia dell’emittente, il tempo residuo alla scadenza e i livelli dei tassi di interesse nella valuta di riferimento, a loro volta influenzati dal contesto economico, finanziario e politico generale.

Non va trascurato nemmeno il rischio di inflazione: qualora il tasso di inflazione dovesse risultare superiore al rendimento cedolare nelle fasi finali dell’obbligazione, il valore reale delle cedole e del capitale rimborsato potrebbe risultare inferiore a quello nominale. Si ricorda infine che Deutsche Bank AG non agisce in qualità di consulente o gestore degli investimenti e non si assume alcun obbligo fiduciario nei confronti degli investitori.

A chi si rivolgono, il profilo dell’investitore ideale

Entrambi gli strumenti si rivolgono a investitori con una propensione al rischio moderata, che privilegiano la certezza del flusso cedolare e la protezione del capitale rispetto alla speculazione. La versione in euro, con nominale da 1000 euro, è accessibile a un’ampia platea di investitori retail e si presta a strategie di diversificazione del portafoglio obbligazionario in un contesto di tassi potenzialmente destinato a scendere.

La versione in dollari, con nominale da 2000 dollari e un rendimento iniziale del 9,50%, si rivolge in particolare a chi desidera affiancare alla componente in euro un’esposizione valutaria in dollari statunitensi, cogliendo al contempo un flusso cedolare ancora più elevato – nella piena consapevolezza dei rischi di cambio e di mercato connessi.

In collaborazione con Deutsche Bank