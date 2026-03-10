Deutsche Bank prevede aumento del bonus dipendenti di almeno il 5%

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

iStock Filiale di Deutsche Bank: l'istituto di credito si prepara a nuove assunzioni

Deutsche Bank, la maggiore banca tedesca, prevede di aumentare il suo bonus pool per l’anno scorso di almeno il 5%, ma sempre di meno di alcune delle sue controparti di Wall Street. La banca tedesca resterebbe dunque meno generosa nei confronti dei suoi dipendenti,, limitando la parte variabile della retribuzione. L’indiscrezione è stata riportata da Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione e spiegando che il dato costituisce una media, mentre le singole divisioni potrebbero registrare incrementi maggiori o minori a seconda delle performance.

Di cosa parliamo

Il bonus pool è il fondo complessivo stanziato da una banca d’investimento per pagare le remunerazioni variabili e i premi di performance ai dipendenti. Non è un importo fisso, ma viene calcolato in base ai risultati di bilancio e può essere ridotto o azzerato se le performance sono negative. Gli investment banker sono di solito tra i dipendenti più pagati di Deutsche Bank: alcuni guadagnano addirittura più dei dirigenti che gestiscono l’azienda, anche se la loro retribuzione può variare notevolmente a seconda delle prestazioni.

I risultati preliminari del 2025

Alla base dell’incremento del bonus pool ci sono i risultati positivi registrati da Deutsche Bank nel 2025, quando ha registrato un aumento dei ricavi del 7%, a 32,1 miliardi di euro, rispettando gli obiettivi strategici, anche se le performance delle singole divisioni sono state molto variabili. I ricavi derivanti dalla negoziazione di titoli a reddito fisso e valute sono aumentati del 13%. I ricavi del retail e del private banking sono aumentati complessivamente del 3% a 9,7 miliardi di euro, mentre i ricavi del corporate banking sono diminuiti dell’1%, attestandosi a 7,4 miliardi di euro. I ricavi della divisione Asset Management sono cresciuti del 16% a 3,1 miliardi, mentre quelli dlela divisione di Investment Banking del 9% a 11,5 miliardi.

Il confronto

L’aumento lascerebbe Deutsche Bank in svantaggio rispetto alle maggiori banche d’investimento di Wall Street, dove società come JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Bank of America hanno aumentato i loro bonus pool per banchieri e trader di almeno il 10%, poiché le loro attività hanno beneficiato di un anno record in termini di dealmaking e trading.

I numeri ufficiali del 2025

Il bilancio annuale di Deutsche Bank, che di solito fornisce anche un aggiornamento sulla retribuzione, dovrebbe essere pubblicato alla fine di questa settimana, il prossimo 12 marzo.