Una parte potrà essere convertita in servizi welfare tramite la piattaforma Ferrero Care, con un contributo extra del 20% sull’importo convertito aggiunto dall’azienda.
Ferrero premia i suoi dipendenti: fino a 2.580 euro in più in busta
L’uomo più ricco d’Italia premia i suoi dipendenti: fino a 2.580 euro in più per i risultati raggiunti. Giovanni Ferrero ha raggiunto un accordo coi sindacati per il bonus annuale legato ai risultati del 2024/2025: gli oltre 6mila lavoratori dell’azienda dolciaria potranno ricevere fino a 2.580 euro lordi come premio legato agli obiettivi.