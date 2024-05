Miliardari sempre più ricchi, il patrimonio aumenta del 13%: la classifica

Aumenta ancora la ricchezza dei miliardari nel mondo, con più di 2.700 persone che possono ormai vantare un patrimonio superiore ai 1.000 milioni di dollari. La classifica include alcuni tra gli imprenditori più riconoscibili del momento, ma anche altre persone meno famose ma legate a aziende molto ricche.

Nonostante in cima alla classifica ci sia un’attività tradizionale, la maggioranza dei miliardari agisce in ambito tecnologico, dove oggi operano le realtà di maggior successo a livello globale. Allo stesso modo, la nazione più rappresentata in assoluto rimangono gli Usa, dove buona parte di Big Tech ha sede.

Cresce la ricchezza dei miliardari: i nuovi volti della classifica

Stando al Bloomberg Billionaire Index, la classifica delle 500 persone più ricche del mondo, si sono verificati alcuni cambiamenti importanti nei patrimoni dei miliardari. Al vertice Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon, ha sorpassato Elon Musk, che sta venendo recuperato anche da Mark Zuckerberg. Il Ceo di Meta e fondatore di Facebook sta sfruttando i risultati delle proprie aziende, migliori rispetto allo scorso anno, mentre quello di Tesla sta subendo una serie di contraccolpi dovuti alla crisi del mercato automobilistico.

In cima alla classifica si trova però un nome poco conosciuto ai più. Si tratta di Bernard Arnault, francese, fondatore e amministratore delegato di LVMH, una holding che controlla moltissime case di alta moda tra cui Louis Vuitton. Il suo patrimonio si aggirerebbe attorno ai 220 miliardi di euro e la sua azienda controllerebbe circa due terzi dell’intero mercato della moda. Marchi come Bulgari, Tiffany, Dior, Fendi e Sephora fanno capo al miliardario che, anche tra i suoi pari, risulta un’eccezione.

Arnault è infatti l’unico non statunitense tra i dieci uomini più ricchi del mondo e l’unico europeo tra i primi 14. Le sue aziende sono inoltre le uniche a non avere alcun legame con il mondo della tecnologia nelle prime dieci posizioni della classifica del Bloomberg Billionaire Index.

La classifica dei miliardari più ricchi

Le dieci persone più ricche del mondo come detto sono tutte americane, con l’eccezione di Arnault, trattano tutte esclusivamente di tecnologia tranne l’imprenditore francese e il finanziere Warren Buffet e sono tutti uomini. Nel 2023 la ricchezza totale dei miliardari è aumentata del 13%. La classifica recita

Bernard Arnault, con un patrimonio di 220 miliardi di euro. Controlla LVMH, la più importante azienda di moda al mondo, che gestisce alcuni dei marchi più riconoscibili in assoluto. Jeff Bezos, con un patrimonio di 207 miliardi di euro. Fondatore e amministratore delegato di Amazon, colosso delle spedizioni e dell’e-commerce ma anche dei servizi in cloud, un settore in espansione di cui controlla circa il 30% del mercato con AWS. Elon Musk, con un patrimonio di 190 miliardi di euro. Imprenditore poliedrico fondatore tra le altre anche di PayPal e OpenAI, da cui però è uscito anni fa. Oggi controlla principalmente una delle più grandi aziende di auto elettriche al mondo, Tesla, e la prima impresa di lanci spaziali commerciali, SpaceX. Mark Zuckerberg, con un patrimonio di 168 miliardi di euro. Fondatore di Facebook, Ceo di Meta, la società che controlla anche Instagram e WhatsApp. Larry Page con un patrimonio di 156 miliardi di euro. Fondatore di Google, amministratore delegato di Alphabet, società che controlla anche YouTube, fino al 2019 e inventore di PageRank l’algoritmo del motore di ricerca di Google. Bill Gates con un patrimonio di 154 miliardi di euro. Fondatore ed ex amministratore delegato di Microsoft, che ha sviluppato il sistema operativo per computer più utilizzato al mondo: Windows. Sergey Brin con un patrimonio di 148 miliardi di euro. Co fondatore di Google insieme a Larry Page Steve Ballmer con un patrimonio di 145 miliardi di euro. Amministratore di Microsoft di cui è stato anche Ceo tra il 2000 e il 2014, ha costruito la sua fortuna grazie alle stock option, il pagamenti in azioni che molti dirigenti di grandi aziende ricevono. Warren Buffet con un patrimonio di 138 miliardi di euro. Tra i più famosi imprenditori al mondo, è considerato il miglior investitore orientato al valore. Nella sua carriera ha trovato decine di titoli azionari il cui prezzo era sottostiamo, investendoci e guadagnandoci di conseguenza. Larry Ellison con un patrimonio di 138 miliardi di euro. Fondatore di Oracle, una delle più grandi software house del mondo nella gestione dei database, famosa per aver acquistato nel 2010 la piattaforma software Java.