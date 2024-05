Fonte: ANSA Google non funziona

Google sta manifestando alcuni segnali preoccupanti. Diverse le segnalazioni che stanno arrivando ai raccoglitori ufficiali di malfunzionamenti di siti e servizi online, mentre il sito di Google dedicato agli errori non mostra problemi. Notizie ufficiali, al momento in cui scrivo, non ci sono, ma gli utenti riscontrano rallentamenti importanti o malfunzionamenti di grave natura. Per chi utilizza Google News e Google Trends, come i professionisti, i problemi si sono resi subito palesi; anche i comuni utenti hanno però potuto riscontrare dei problemi nella ricerca di informazioni o nell’utilizzo di Google Traduttore. In alcuni casi segnalati infatti è bastato cercare “Lavoro a Roma” su Google per non ottenere nessun risultato, sostituito proprio dalla scritta “nessun risultato”. Impossibile? No, è solo Google che non funziona. Al momento, seppur ancora con qualche incertezza, Google sembra essere tornato in funzione.

Google down, non funziona: cosa sappiamo

Google non funziona o, per meglio dire, funziona male. Infatti alcune attività comuni su Google sono possibili, altre sì ma lente e infine alcune sono proprio senza segni vitali. I problemi sono iniziati nel primo pomeriggio, a partire dalla barra di ricerca, con l’assenza di risultati con le ricerche più semplici.

Raramente ci si imbatte nella scritta “Non hanno prodotto risultati”, ma è ancora più strano che avvenga con parole come “lavoro”, “Facebook” o “Notizie”, che sono alcune delle ricerche effettuate dagli utenti che non hanno trovato (stranamente) risposta.

I malfunzionamenti di Google: cosa non ha funzionato

Alle 14:17 il picco si segnalazioni. Google, che negli ultimi tempi ha dato alcuni segnali di malfunzionamento, ha mostrato il fianco. L’evento di down dei servizi è seguito a quello di Google Maps. Molti, se non tutti, i servizi sono risultati non funzionanti. La lista comprende:

Google Trends

Google News

Google Traduttore

Google ricerca

Hanno dato problemi sia le applicazioni per smartphone e tablet, che il sistema di ricerca per pc fisso e portatile.

Tornato in funzione: attenzione a Google

Anche se il servizio è tornato in funzione, è meglio fare attenzione all’utilizzo di Google nei prossimi minuti. Il sistema potrebbe infatti tornare a fare segnali di malfunzionamento.

Per esempio sarebbe meglio evitare di lavorare a documenti importanti su Google Documenti, perché il rischio di perdere i dati è alto. Attenzione anche alle password. Dopo un malfunzionamento è bene controllare che non ci siano problemi con quelle salvate dal motore di ricerca.

Google permette di visualizzare le “password compromesse”, troppo usate o più esposte. Grazie a questa segnalazione si può rendere più sicuro il proprio account e navigare con più serenità in rete.