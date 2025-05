Fonte: IPA EssilorLuxottica entra nel settore delle cliniche oftalmiche

EssilorLuxottica entra nel settore della medicina, e lo fa siglando un accordo per l’acquisizione delle cliniche oftalmiche Optegra da MidEuropa, nell’ambito della strategia di espansione nel settore della tecnologia medica del gruppo franco-italiano leader nel settore dell’occhialeria, secondo quanto annunciato venerdì dalle società. L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, ma i dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Di cosa si occupa Optegra

Il gruppo Optegra offre trattamenti e procedure per la correzione della vista supportati dall’intelligenza artificiale nelle fasi pre e post-operatorie, tra cui chirurgia salvavista della cataratta, terapie per la degenerazione maculare legata all’età e per il glaucoma, sostituzione del cristallino refrattivo e chirurgia laser. Con i suoi chirurghi altamente qualificati e i suoi team medici dedicati, Optegra ha costruito una leadership clinica solida e una reputazione autorevole basata sull’eccellenza delle cure e su risultati all’avanguardia nel settore, inserendosi perfettamente nel portafoglio med-tech in continua espansione di EssilorLuxottica.

Optegra gestisce più di 70 ospedali oculistici e strutture diagnostiche nel Regno Unito, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Paesi Bassi. La piattaforma offre trattamenti oftalmici e procedure di correzione della vista elettive, supportate dall’intelligenza artificiale durante le fasi pre e post-operatorie.

Non solo occhiali: di cosa di occupa EssilorLuxottica

Da tempo EssilorLuxottica ha intrapreso un percorso strategico di espansione e diversificazione del proprio business, puntando a superare il tradizionale core legato esclusivamente alla produzione di montature e lenti per occhiali. L’azienda sta progressivamente ampliando il proprio raggio d’azione verso segmenti ad alto potenziale e adiacenti al proprio mercato di riferimento, con l’obiettivo di affermarsi come attore rilevante anche nel mondo del lifestyle e della tecnologia indossabile.

Un esempio concreto di questa strategia si è avuto lo scorso ottobre, quando il gruppo ha finalizzato l’acquisizione di Supreme, il celebre brand newyorkese noto per il suo stile urbano e per essere un punto di riferimento nel settore del lifestyle di fascia alta. L’operazione ha rappresentato un importante passo verso l’integrazione tra moda e occhialeria, rafforzando la presenza del gruppo anche tra i consumatori più giovani e attenti alle tendenze. Parallelamente, proseguono a ritmo sostenuto anche i progetti sviluppati in collaborazione con Meta, la società di Mark Zuckerberg, nell’ambito degli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta.

L’operazione di acquisizione è stata condotta con il supporto di MidEuropa, un fondo di private equity con sede a Varsavia, specializzato in investimenti nell’Europa Centro-Orientale. MidEuropa gestisce attualmente un portafoglio di circa 6,5 miliardi di euro, concentrandosi prevalentemente su piccole e medie imprese ad alto potenziale. Il fondo investe solitamente attraverso l’acquisizione di quote di maggioranza o minoranza, con ticket compresi tra i 30 e i 50 milioni di euro, contribuendo attivamente allo sviluppo e alla crescita delle aziende in cui entra in partecipazione.

Milleri (Ad EssilorLuxottica ): “Nuove competenze cliniche nel nostro Gruppo”

L’Ad di Essilux Francesco Milleri e il suo vice Paul du Saillant hanno affermato: