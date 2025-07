Meta entra in Essilux con quota da 3 miliardi dopo nuovi occhiali con AI

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

IPA Il profilo di Mark Zuckerberg Ceo di Meta

Meta Platforms, il gruppo fondato da Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha acquisito una quota di quasi il 3% del produttore di occhiali italo-francese EssilorLuxottica. L’indiscrezione, rilanciata per prima da Bloomberg, è stata data anche da Reuters, secondo cui testimonia il crescente interesse dei consumatori per i dispositivi indossabili basati sull’intelligenza artificiale.

Meta entra in Essilux

Meta ha acquisito una quota di circa 3 miliardi di euro in EssilorLuxottica, multinazionale fondata nel 2018 a seguito della fusione tra l’italiana Luxottica e la francese Essilor, al prezzo di mercato attuale e sta valutando ulteriori investimenti che potrebbero portare la sua quota a circa il 5% nel tempo, secondo Bloomberg News.

A fine giugno EssilorLuxottica e Meta Platforms avevano annunciato Oakley Meta, una nuova categoria di “Performance AI Glasses” che combinano l’intelligenza artificiale avanzata di Meta con il design iconico di Oakley. Si tratta di una nuova linea di smart glasses nata dalla collaborazione tra le due società dopo il successo straordinario di Ray-Ban Meta, gli occhiali con tecnologia IA più venduti al mondo.

Quota da 3 miliardi

Oakley Meta HSTN, primo modello della collezione, offrirà ai consumatori nuove innovazioni tecnologiche come la registrazione in Ultra HD 3K, per video più nitidi e a risoluzione più alta rispetto al Full HD (1080p). Gli utenti potranno inoltre ascoltare la loro musica e i loro podcast preferiti grazie ad altoparlanti open-ear perfettamente integrati nella montatura.

EssilorLuxottica e Meta collaborano con successo dal 2019. Gli occhiali Ray-Ban Meta, lanciati nel 2023, hanno rivoluzionato il mondo degli smart glasses, grazie a un perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità e comfort, conquistando rapidamente milioni di consumatori in tutto il mondo.

“Puntiamo a diventare leader nel settore del computing indossabile, creando occhiali che un giorno sostituiranno la maggior parte dei dispositivi tecnologici”

ha detto lo scorso novembre l’amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, in un’intervista al Financial Times.