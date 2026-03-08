Quando l’omertà in ufficio costa il posto di lavoro (anche senza condanna penale)

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

123RF Stare in silenzio e non intervenire, in ufficio, può portare all'espulsione immediata. Lo ha spiegato la Cassazione

Stare zitti in ufficio e nascondere irregolarità e violazioni, pur non essendone autori, non è una buona strategia. Una volta scoperta l’omertà, si può essere licenziati anche se il processo penale si chiude con un’assoluzione.

Lo ha spiegato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 4684/2026, riguardante un dirigente pubblico ben poco incline a intervenire, nei confronti della gestione illecita di fondi pubblici.

Questa pronuncia è utile perché chiarisce qual è il rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale, e — in particolare — qual è il perimetro entro cui la pubblica amministrazione può sanzionare un dipendente, quando i fatti sono stati esaminati anche dal giudice penale.

Vediamola allora più da vicino, evidenziando i rischi gravanti su chi sa, ma tace.

Il caso concreto, un dirigente accusato di non aver vigilato sulla gestione dei fondi

La disputa giudiziaria nasceva dal licenziamento disciplinare, disposto dal Ministero dell’Economia nei confronti di un dirigente pubblico. In particolare, quest’ultimo era responsabile di un ufficio incaricato di controllare e vigilare sulla gestione di un fondo pubblico, rivolto alla tutela delle esigenze della città di Palermo.

Secondo quanto emerso dalle indagini penali, alcune persone coinvolte nella gestione del fondo avrebbero canalizzato ingenti somme di denaro, verso utilizzi personali e, quindi, in violazione della legge. Ma soprattutto, pur non risultando direttamente coinvolto nella sottrazione delle somme, il manager sarebbe stato consapevole delle irregolarità e ciò nonostante:

non avrebbe esercitato i controlli dovuti;

non avrebbe segnalato le anomalie;

avrebbe mantenuto un atteggiamento di sostanziale silenzio.

Il procedimento disciplinare e il processo penale

Il procedimento disciplinare nei confronti del dirigente veniva sospeso, perché sugli stessi fatti si era aperto un procedimento penale.

In quest’ultimo, il lavoratore era stato inizialmente indagato per concorso nel reato di peculato. Nel corso del giudizio, la contestazione era poi mutata in favoreggiamento. Alla fine, la causa si era conclusa con l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

Dopo il processo penale, l’amministrazione pubblica ha riattivato il procedimento disciplinare, giungendo a licenziarlo in tronco. Infatti, secondo la PA, l’uomo aveva gravemente violato i doveri di servizio.

Il ricorso del dirigente e la contestazione disciplinare cambiata

Il dirigente si è difeso in tribunale, sostenendo che la PA datrice avrebbe violato il principio fondamentale dell’immutabilità della contestazione della violazione.

Secondo il lavoratore:

la contestazione originaria riguardava una condotta omissiva, nel concorso nel reato di peculato;

il licenziamento era stato invece motivato con un diverso comportamento di copertura, o favoreggiamento, nei confronti dei colleghi.

La PA aveva così cambiato il fatto contestato, senza però formulare una nuova contestazione disciplinare e senza permettergli di esercitare il diritto di difesa. A suo dire, l’uomo si è trovato costretto a subire l’espulsione per un abuso dell’amministrazione.

Gli opposti esiti nei primi due gradi di giudizio

All’annullamento del licenziamento in primo grado, seguiva il ribaltamento in appello. A una diversa lettura dei fatti, il punto centrale non stava nella specifica qualificazione penale. Ma nel tipo di comportamento del dirigente, in ufficio.

Per i giudici d’appello, quel silenzio consapevole era sufficiente ad attribuirgli una precisa responsabilità disciplinare, fino all’espulsione. Anzi, il suo atteggiamento omertoso era rimasto lo stesso fin dall’inizio della vicenda, rendendo ininfluente una diversa qualificazione formale dei reati. In sostanza, non c’era stata alcuna modifica sostanziale dei fatti contestati.

Il ricorso in Cassazione e la decisione finale

Il manager non si è arreso e si è rivolto alla Cassazione. Qui, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto riaprire il procedimento disciplinare al fine di rispettare (finalmente) garanzie di legge e diritto di difesa.

Non solo. L’uomo ha anche contestato l’uso degli elementi emersi nel processo penale per giustificare il licenziamento.

La disputa si è, però, conclusa con la bocciatura del ricorso, e la condanna al pagamento delle spese processuali. Per la Suprema Corte, era infatti corretto il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello. Inoltre, nella sentenza 4684/2026, si trova scritto che:

in tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, pur senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché si rendano chiari al lavoratore, il fatto o i fatti addebitati nella loro materialità.

In altre parole, la contestazione disciplinare è corretta se il lavoratore è informato dei fatti che gli vengono attribuiti, così da potersi difendere. Ed è corretta anche senza formalismi, descrizioni minuziose o perfette qualificazioni giuridiche dei fatti.

Come sottolinea l’autorevole giurisprudenza della Cassazione, il procedimento disciplinare può richiamare, valutare e usare anche atti e prove del processo penale. È un richiamo che non danneggia il diritto di difesa protetto dalla legge e dai contratti collettivi.

Conta il fatto concreto, non la qualificazione giuridica

La Cassazione ha chiarito un altro punto interessante. Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare riguarda sempre gli eventi, non la loro qualificazione giuridica.

Perciò, se da un lato, i fatti contestati al lavoratore devono restare gli stessi, dall’altro può cambiare la loro qualificazione giuridica. È un principio serve a garantire il diritto di difesa del lavoratore, che deve sapere con esattezza che cosa gli viene addebitato.

Nel caso esaminato, la contestazione disciplinare riguardava, fin dall’inizio, l’inerzia del dirigente. Egli non aveva esercitato i controlli, previsti dalle sue funzioni, pur essendo a conoscenza di irregolarità nella gestione di fondi pubblici.

La diversa qualificazione penale del fatto — passata dall’ipotesi di concorso nel reato a quella di favoreggiamento — non cambia la realtà dei fatti. Sempre di omessa vigilanza e mancato intervento, si tratta.

Per questo motivo, conclude la Corte, non c’è stata alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione.

Che cosa cambia

La decisione in oggetto lancia un messaggio chiaro in tutto il settore della pubblica amministrazione. Non basta evitare di partecipare, o contribuire direttamente, a un illecito. Chi ricopre ruoli di responsabilità deve sempre vigilare. È necessario intervenire quando emergono irregolarità.

Un dirigente pubblico che, pur consapevole di gravi illeciti nella gestione di denaro e fondi pubblici, resta in silenzio e omette qualsiasi attività di controllo o vigilanza, può subire un licenziamento disciplinare. E questo anche se il procedimento penale si conclude con assoluzione, quando la condotta omissiva contestata rimane la stessa.

Infatti, si verifica un’irrimediabile compromissione del rapporto di fiducia tra manager e datore di lavoro, per violazione degli obblighi di lealtà, fedeltà e correttezza nei confronti dell’amministrazione datrice.

Concludendo, è quindi una sentenza di avvertimento per tutti i dipendenti pubblici, perché il licenziamento qui si fonda non sulla responsabilità penale, ma sulla violazione dei doveri di servizio. Il silenzio consapevole può, quindi, essere comunque colpevole.