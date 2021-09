Ita, svelati gli stipendi dei piloti: la metà di quelli di Alitalia

Sindacali sul piede di guerra non solo per il caos sulla vertenza Alitalia-Ita, e il rischio licenziamenti nel settore, ma anche per il taglio degli stipendi che metterà in atto Ita, la nuova compagnia di bandiera italiana di proprietà statale che dal prossimo 15 ottobre sostituirà Alitalia.

Fonti sindacali fanno sapere che ci sarà un netto taglio in busta paga per comandanti, piloti, hostess e steward di Ita, non solo rispetto ad Alitalia, ma anche rispetto alle grandi compagnie major europee come Air France e Lufthansa e low cost come EasyJet e Ryanair.

Stipendi Ita dimezzati, fino a -55% rispetto ad Alitalia

Secondo i calcoli elaborati sulla base di quanto previsto nelle 94 pagine del “Regolamento aziendale applicabile al personale di Ita Trasporto Aereo‘, l’abbattimento delle retribuzioni del personale navigante può superare, in alcuni casi, quota 50%.

Ecco alcuni esempi riferiti da fonti sindacali. Un comandante Ita con un’attività media di 60 ore volo mensili percepirà una retribuzione lorda di 6.217 euro lordi mentre un comandante Alitalia ne guadagna 12.534 euro lordi: la differenza è -50%.

Un pilota Ita, sempre con un’attività media di 60 ore, avrà una busta paga più leggera del 55% rispetto agli 8.027 euro di un pilota Alitalia con la stessa attività di volo.

Per quanto riguarda gli assistenti di volo, il confronto è tra i 1680 euro lordi (sempre con un’attività media di 60 ore di volo) dello stipendio in Ita e i 2.582 euro di Alitalia.

Stipendi Ita dimezzati, il confronto con le altre compagnie

Dal confronto tra vecchia e nuova compagnia, si passa a quello tra le retribuzioni di Ita e la concorrenza internazionale. Un comandante di Easyjet, sempre per un’attività media di 60 ore di volo, guadagna 12.000 euro lordi e, pertanto, rispetto ai 6.217 di un comandante Ita, l’abbattimento è del 48%.

Il gap rispetto a un comandante di Poste, con una retribuzione di 9.900 euro lordi l’anno, è del 37%; a un comandante di Ryanair, 11.500 euro lordi, è del 45%.

Gap che si amplia nel confronto con le big europee: i 6.217 euro lordi si confrontano, infatti, con i 15.000 euro lordi di un comandante di Air France, -58%, e i 13.500 lordi di un comandante Lufthansa, -54%.