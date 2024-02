Via alle domande per i 125 posti che assicurano uno stipendio da capogiro per assistenti e consiglieri parlamentari: come presentare la candidatura

Fonte: ANSA

Super concorso per assistenti e consiglieri alla Camera, con l’occasione d’oro fornita a tanti italiani che puntano a entrare a Montecitorio con un profilo ambitissimo. Dallo scorso 12 gennaio e fino al 26 febbraio, infatti, è stata aperta la possibilità di presentare domanda per ottenere uno dei 125 posti aperti dal bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel quale, tra requisiti e termini, vengono specificate tutte le mansioni che successivamente dovranno essere esercitate. E lo stipendio, nel lungo periodo, è da capogiro.

Il super concorso alla Camera

Il concorso, duplice per consiglieri e assistenti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 gennaio, giorno in cui sono state aperte anche le domanda sul sito di riferimento della Camera dei Deputati. Si tratta di un doppio bando che non si vedeva ormai da anni per Montecitorio, tanto che la risposta è stata immediata.

Le domande già inoltrate, infatti sono state numerose, un vero e proprio boom di partecipazione da parte degli italiani che non vedevano l’ora di presentare la propria candidatura. E sono ben 125 i posti aperti, 25 da consigliere e 100 da assistenti, che potranno essere affidati a chi supererà gli esami previsti.

Dopo quello per la Sna, con 116 posti per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, una nuova opportunità di lavoro. Ma attenzione, perché i requisiti per una o l’altra posizione sono diversi.

I requisiti e come presentare domanda

Per poter partecipare al bando di concorso per 100 assistenti parlamentari è necessaria la cittadinanza italiana ed età non superiore ai 40 anni. Oltre ad avere un diploma di istruzione secondaria, serve anche l’idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni professionali dell’assistente parlamentare come almeno 16/10 di capacità visiva, non meno dell’80% della capacità uditiva e la normale funzione deambulatoria e degli arti superiori.

Tra i requisiti richiesti anche il godimento dei diritti politici e l’assenza di sentenze di condanna. Gli esami consistono in una prova selettiva, due prove scritte e una prova orale.

Per uno dei 25 posti da consiglieri parlamentari, invece, il requisito è la laurea e età non superiore ai 47 anni. Sa se i candidati sono già dipendenti della Camera viene meno il vincolo d’età. Gli esami consistono in una prova selettiva, quattro prove scritte e una prova orale.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18 del 26 febbraio 2024, esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it.

Le mansioni per assistenti e consiglieri

Ma quali sono i compiti che i candidati devono essere pronti a esercitare? Gli assistenti parlamentari svolgono mansioni di vigilanza, tecniche e manuali. Garantiscono e presidiano l’apertura di Montecitorio, provvedono al controllo dei varchi e all’accoglienza dei visitatori, e assistono la presidenza, gli onorevoli e gli uffici durante lo svolgimento delle sedute, comprese quelle delle varie commissioni.

I consiglieri, invece, dirigono gli uffici e le altre strutture in cui si articola la Camera, fornendo assistenza giuridica e tecnica agli eletti. Per candidarsi ai due concorsi in arrivo è necessario essere in possesso di un’identità digitale e di una Pec.

Stipendi d’oro per assistenti e consiglieri

Le retribuzioni, come detto, fanno gola a tanti. Agli assistenti, infatti, è proposto inizialmente uno stipendio attorno ai 38.000 euro annui, mentre ai consiglieri quasi il doppio (70.000).

Ma è dopo diversi anni di servizio che le cifre aumentano a dismisura. Dopo 20 anni, infatti, lo stipendio arriva fino a 180.000 euro lordi all’anno, dopo 30 addirittura a 240.000 euro lordi.