Si cercano migliaia di diplomati, e non solo, con contratti a tempo indeterminato: ecco come candidarsi, senza limiti d'età

Fonte: ANSA Ufficio Inps

L’Inps ha bisogno di aggiornare il proprio comparto interno. Il tutto in linea con la necessità della Pubblica Amministrazione di un ricambio generazionale. Per questo motivo nell’ultimo trimestre del 2024 è stato previsto un piano per oltre 2.500 assunzioni. Svariate le figure professionali interessate e di seguito riportiamo tutti i dettagli del caso.

Assunzioni Inps

Lavorare nel pubblico continua a essere un’alternativa allettante, considerando le tante proposte lavorative risibili in circolazione. Si pensi alla crisi del settore alberghiero e della ristorazione, in termini di garanzie offerte ai dipendenti.

Con queste procedure di selezione si andranno a garantire delle coperture con specifiche competenze, al fine di offrire supporto in determinati servizi. Procedure concorsuali sospite da specifiche disposizioni legislative, come evidenzia il decreto Legge n. 63/2024.

Contratti a tempo indeterminato fino a 403 unità di personale, che saranno inquadrate nell’area dei funzionari (Ispettore di vigilanza). Spazio inoltre all’assunzione, con stessa tipologia di contratto, a numerose altre figure, che riportiamo qui con qualifiche e posti disponibili:

funzionari amministrativi – 142 unità di personale;

– 142 unità di personale; funzionari sanitari – 920 unità di personale;

– 920 unità di personale; figure professionali in aree psicologiche e sociali – 781 unità di personale;

– 781 unità di personale; professionisti legali – almeno 16 unità di personale.

Di particolare interesse è l’ambito sanitario, tenendo conto della gravità della situazione nelle nostre strutture mediche. È prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 1.069 professionisti medici di prima fascia.

Come fare domanda

Com’è ormai prassi, la domanda per la candidatura al concorso dell’Inps si svolgerà unicamente per via telematica. Si richiede ai soggetti interessati di compilare il form apposito presente sul Portale di Reclutamento, InPA.

Compilando tutti gli spazi previsti, si potrà inviare digitalmente la domanda e il relativo modulo A in allegato. A partire dalla pubblicazione del bando sul portale, si avranno trenta giorni di tempo. Il documento sarà reso disponibile sia sul portale InPA che sul sito ufficiale dell’Inps.

Requisiti richiesti

È stato pubblicato un documento (da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps) che evidenzia la necessità di un reclutamento regionale. Lo sguardo è rivolto principalmente al Nord Italia, dove si ha necessità di colmare le evidenti carenze:

Lombardia – Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio e Varese;

– Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio e Varese; Friuli-Venezia Giulia – Pordenone, Trieste, Udine e Gorizia;

– Pordenone, Trieste, Udine e Gorizia; Piemonte – Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola e Vercelli;

– Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola e Vercelli; Trentino-Alto Adige – Trento;

– Trento; Valle d’Aosta – Aosta;

– Aosta; Veneto – Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Per quanto riguarda il grado d’istruzione, sarà sufficiente un diploma di scuola superiore per tutti i profili indicati, eccezion fatta per i funzionari (titolo di laurea). I soggetti vincitori del bando otterranno poi dei contratti a tempo indeterminati nell’Area B. Per candidarsi non sono previsti limiti d’età e di seguito riportiamo i profili necessari: