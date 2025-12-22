Inps assume 4.800 nuovi dipendenti tra funzionari, medici e assistenti informatici

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

L’Inps sta per assumere circa 4.800 nuovi dipendenti grazie a concorsi e procedure di mobilità già bandite e attualmente in corso. L’Istituto mette in campo un piano di reclutamento articolato, destinato a incidere in modo significativo sulla capacità operativa delle strutture centrali e territoriali e sulla qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese.

In questo senso sono state deliberate una serie di procedure concorsuali che consentiranno l’assunzione di circa 2.200 nuove unità di personale, distribuite su diversi profili professionali, cui si aggiungono ulteriori circa 2.600 assunzioni derivanti da procedure già avviate.

Le procedure di mobilità

Le procedure di mobilità dell’Inps sono strumenti previsti dalla normativa sul pubblico impiego che consentono di acquisire personale già dipendente di altre amministrazioni pubbliche, attraverso il trasferimento volontario, senza ricorrere a nuovi concorsi.

Nell’ambito di queste procedure di mobilità, l’Inps procede all’immissione nei ruoli di:

738 Funzionari della famiglia professionale “Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi ” (PECS), destinati alle Direzioni regionali e provinciali su tutto il territorio nazionale, alle Direzioni di coordinamento metropolitano di Milano, Napoli e Roma e alla Direzione generale;

della famiglia professionale “Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi (PECS), destinati alle Direzioni regionali e provinciali su tutto il territorio nazionale, alle Direzioni di coordinamento metropolitano di Milano, Napoli e Roma e alla Direzione generale; 134 Funzionari tecnici , destinati alle Direzioni regionali e al Coordinamento generale tecnico-edilizio presso la Direzione generale;

, destinati alle Direzioni regionali e al Coordinamento generale tecnico-edilizio presso la Direzione generale; 8 Dirigenti amministrativi, destinati a strutture di livello nazionale.

Le procedure di stabilizzazione

Le procedure di stabilizzazione permettono all’Inps di assumere a tempo indeterminato personale che già lavora per l’Istituto con contratti precari, valorizzando competenze ed esperienza maturate all’interno dell’amministrazione. Si tratta quindi di un percorso diverso dai concorsi pubblici, pensato per ridurre il precariato e garantire continuità operativa nei servizi.

Nel dettaglio, il piano prevede stabilizzazioni per un totale di 13 unità, appartenenti a diverse Aree e profili professionali:

9 Funzionari della famiglia professionale PECS

della famiglia professionale PECS 3 assistenti ai servizi

1 assistente informatico.

I nuovi concorsi in arrivo

Grazie all’autorizzazione allo svolgimento di autonome procedure concorsuali, l’Ibps potrà poi acquisire:

248 assistenti informatici;

88 funzionari informatici;

26 assistenti tecnici;

13 insegnanti per il Liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro;

per il Liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro; 49 dirigenti di seconda fascia.

A queste assunzioni si aggiungono 949 assistenti ai servizi, selezionati tramite concorso unico Ripam condotto da Formez.

Quando verranno pubblicati i nuovi bandi

I nuovi bandi di concorso Inps saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di avviare le selezioni e le prime immissioni in servizio già a partire dal 2026.

Le procedure concorsuali già in corso

Ricordiamo che sono in corso altre procedure concorsuali che porteranno all’assunzione di circa 2.600 dipendenti, tra cui:

1.069 professionisti medici di prima fascia per far fronte alle attività connesse alla riforma della disabilità – immissione dal 2026;

di prima fascia per far fronte alle attività connesse alla riforma della disabilità – immissione dal 2026; 114 professionisti medici di prima fascia per scorrimento della graduatoria del concorso indicato nel punto precedente – immissione dal 2026;

di prima fascia per scorrimento della graduatoria del concorso indicato nel punto precedente – immissione dal 2026; 4 professionisti medici di prima fascia per stabilizzazioni – procedura in corso;

di prima fascia per stabilizzazioni – procedura in corso; 7 dirigenti con competenze informatiche – graduatoria pubblicata sul portale INPA, immissione dal 2026

con competenze informatiche – graduatoria pubblicata sul portale INPA, immissione dal 2026 57 dipendenti delle Aree di vario inquadramento per stabilizzazioni (art. 3, comma 2, D.L. 25/2025, conv. L. 59/2025) e, nello specifico, 20 Funzionari PECS, 9 Funzionari sanitari, 21 assistenti ai servizi, 7 operatori amministrativi – procedura in corso;

delle Aree di vario inquadramento per stabilizzazioni (art. 3, comma 2, D.L. 25/2025, conv. L. 59/2025) e, nello specifico, 20 Funzionari PECS, 9 Funzionari sanitari, 21 assistenti ai servizi, 7 operatori amministrativi – procedura in corso; 13 dirigenti per procedure comparative riservate ai dipendenti di ruolo e in comando dell’INPS (art. 28 comma 1-ter D. Lgs. 165/2001) di cui 10 dirigenti amministrativi e 3 dirigenti con competenze informatiche – procedura in corso;

per procedure comparative riservate ai dipendenti di ruolo e in comando dell’INPS (art. 28 comma 1-ter D. Lgs. 165/2001) di cui 10 dirigenti amministrativi e 3 dirigenti con competenze informatiche – procedura in corso; 43 professionisti legali – procedura bandita;

– procedura bandita; 138 funzionari sanitari per far fronte alle attività connesse alla riforma della disabilità – procedura in corso;

per far fronte alle attività connesse alla riforma della disabilità – procedura in corso; 781 funzionari specialisti aree psicologiche e sociali per far fronte alle attività connesse alla riforma della disabilità – procedura in corso.

aree psicologiche e sociali per far fronte alle attività connesse alla riforma della disabilità – procedura in corso. 355 ispettori di vigilanza derivanti dall’espletamento del concorso congiunto INPS-INAIL , già pubblicato, per 448 unità complessive (tramite concorso condotto da Formez).

Come partecipare ai concorsi Inps

Tutti i dettagli, i bandi e gli avvisi di selezione saranno disponibili entro il 31 dicembre 2025 sul sito ufficiale dell’Inps e sul portale Inpa.gov.it, la piattaforma nazionale dedicata al reclutamento nella pubblica amministrazione.