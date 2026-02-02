Il piano di assunzioni dell'istituto di previdenza comporta un massiccio rinforzo del personale attraverso concorsi pubblici e mobilità

Con i concorsi Inps, l'organico dell'ente si amplierà fino a coprire 6.800 nuove unità di personale tra assistenti e funzionari

Il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione dell’Inps per il triennio 2026-2028 conferma un grande progetto di reclutamento che porterà, nel corso di quest’anno, all’attivazione di numerosi concorsi pubblici e procedure di mobilità per rafforzare l’organico dell’istituto di previdenza.

Il documento programmatico, approvato a fine gennaio, delinea una strategia di medio periodo che punta a compensare i pensionamenti, migliorare l’efficienza dei servizi e potenziare le competenze tecniche e digitali dell’ente.

Le assunzioni previste interesseranno sia laureati che diplomati, con profili amministrativi, tecnici, informatici e sanitari.

Quante assunzioni sono previste entro il 2028

Secondo quanto indicato nel Piao, l’Inps ha programmato oltre 6.800 nuove assunzioni nel triennio 2026-2028, gran parte delle quali da realizzare tramite concorsi pubblici.

Il 2026 rappresenta l’anno centrale del piano, con l’avvio delle procedure più consistenti. Le modalità di reclutamento comprendono:

concorsi pubblici per esami;

utilizzo delle graduatorie vigenti;

mobilità volontaria da altre amministrazioni;

progressioni verticali del personale interno.

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare le strutture territoriali e centrali dell’Istituto, garantendo continuità operativa in un contesto caratterizzato da un’elevata domanda di servizi previdenziali e assistenziali.

Quali sono i concorsi Inps in programma nel 2026

Il piano individua in modo dettagliato i profili professionali che saranno oggetto di nuove selezioni. Tra le procedure più rilevanti previste per il 2026 figurano:

ispettori di vigilanza , con alcune centinaia di posti destinati al controllo in materia contributiva e previdenziale;

, con alcune centinaia di posti destinati al controllo in materia contributiva e previdenziale; funzionari amministrativi , inseriti nelle aree di progettazione, erogazione e controllo dei servizi;

, inseriti nelle aree di progettazione, erogazione e controllo dei servizi; funzionari informatici , per supportare i processi di digitalizzazione e l’evoluzione dei sistemi informativi;

, per supportare i processi di digitalizzazione e l’evoluzione dei sistemi informativi; funzionari tecnici , con competenze ingegneristiche;

, con competenze ingegneristiche; funzionari sanitari , destinati alle attività medico-legali;

, destinati alle attività medico-legali; assistenti ai servizi, profilo accessibile anche con diploma, impiegato nelle attività di supporto amministrativo e di front office.

Il numero complessivo dei posti, considerando concorsi e mobilità, sarà nell’ordine delle migliaia di unità, rendendo il piano Inps uno dei più rilevanti nel panorama della Pubblica Amministrazione per il 2026.

Quali sono i concorsi già avviati

Accanto alle selezioni di prossima pubblicazione, nel corso del 2026 si svolgeranno anche concorsi già banditi tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno. Si tratta, in particolare, di procedure per assistenti amministrativi e informatici, funzionari tecnici, dirigenti di II fascia e altri profili specialistici.

Questi concorsi rientravano nella strategia di rafforzamento dell’organico e hanno anticipato, di fatto, l’attuazione del nuovo piano triennale.

Requisiti, sedi e modalità di partecipazione

I requisiti di accesso varieranno in base al profilo messo a bando. In linea generale:

per gli assistenti sarà richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

per i funzionari sarà necessaria una laurea (triennale o magistrale, a seconda del profilo);

per ispettori e dirigenti sono previsti requisiti più specifici, anche in termini di esperienza e titoli abilitanti.

Le sedi di assegnazione saranno distribuite su tutto il territorio nazionale, con possibilità di impiego sia nelle strutture centrali sia in quelle regionali e provinciali.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale inPa utilizzando credenziali Spid, Cie o Cns.

Concorsi Inps: un’opportunità da seguire

Il piano assunzionale 2026-2028 conferma l’Inps come uno degli enti pubblici con il più alto fabbisogno di personale nei prossimi anni. P

er chi cerca un impiego stabile nella Pubblica Amministrazione, i concorsi che verranno banditi durante quest’anno rappresentano un’occasione concreta, sia per i giovani diplomati e laureati sia per i professionisti già formati.