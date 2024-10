Oltre mille figure per l'Inps, in 340 invece per l'Agenzia delle Entrate per bandi di concorso che mirano ad assumere a tempo indeterminato

Fonte: ANSA Inps e Agenzia delle entrate assumono 1.400 persone, richiesti medici e funzionari

Nuove e importanti opportunità lavorative per gli italiani, con Inps e Agenzia delle Entrate che hanno pubblicato bandi di concorso per aprire a nuove assunzioni. Tra l’istituto e l’AdE da qui a fine anno sono in arrivo oltre 1.400 assunzioni tra funzionari, dirigenti e medici.

Il reclutamento Inps

L’Inps, si legge sul portale InPa dedicato ai bandi e concorsi dell’istituto, è alla ricerca di 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale. Il concorso indetto è pubblico, per titolo ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato.

Le posizioni aperte

I posti da ricoprire sono da Nord a Sud, secondo queste richieste:

Abruzzo: 28;

Basilicata: 11;

Calabria: 55;

Campania: 57;

Emilia-Romagna: 79;

Friuli-Venezia Giulia: 19;

Lazio: 31;

Liguria: 26;

Lombardia: 100;

Marche: 27;

Molise: 6;

Piemonte: 79;

Puglia: 95;

Sardegna: 26;

Sicilia: 102;

Toscana: 57;

Umbria: 20;

Veneto: 64.

Inoltre, l’Inps rende note le richieste anche per singole città:

Roma: 76;

Milano: 43;

Napoli: 68.

I requisiti

A essere ammessi al concorso sono i candidati in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Ue, maggiorenni e che godono dei dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza.

Sono inoltre richiesti titoli come:

diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitaria equiparati. I diplomi di laurea conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti al diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia;

diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l’anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia. I diplomi conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti al diploma di specializzazione in discipline mediche conseguito in Italia.

I candidati dovranno inoltre essere iscritti all’albo dell’Ordine professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata esclusivamente in via telematica autenticandosi con Spid/Cie/Cns/eIdas e compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento InPA, raggiungibile previa registrazione del candidato sul Portale InPa.

La compilazione e l’invio on line della domanda e del relativo allegato (“modulo A”) devono essere completati entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente bando sul portale “inPA” e sul sito istituzionale INPS. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine del processo di invio, dal Portale InPa, che, allo scadere del suddetto termine, non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.

I candidati idonei saranno ammessi alle prove concorsuali che si articolano in uno scritto (30 punti) e orale (30 punti) oltre che la valutazione dei titoli (30 punti) per un totale di 90 punti ottenibili. La prova scritta è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30. Il superamento della prova scritta costituisce requisito di accesso alla prova orale.

Le candidature, specifica il sito Inps, sono aperte dal 4 ottobre al 4 novembre. L’ultima data utile per presentare domanda al bando di concorso per la ricerca di 1.069 medici per l’Inps è lunedì 4 novembre alle 23.59.

Le figure ricercate dall’Agenzia delle Entrate

Il bando per l’assunzione presso l’Agenzia delle Entrate, invece, non è ancora stato pubblicato, ma dall’AdE arrivano conferme. Infatti, secondo quanto rivelato, saranno assunti in totale 340 professionisti, così suddivisi:

150 per attività di adempimento collaborativo (cooperative compliance) e di fiscalità internazionale;

per (cooperative compliance) e di fiscalità internazionale; 60 funzionari tecnici per servizi e processi di logistica;

per servizi e processi di logistica; 6 tecnici per i processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare – Osservatorio del mercato immobiliare;

per i processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare – Osservatorio del mercato immobiliare; 49 funzionari gestionali , per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection;

, per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection; 8 funzionari gestionali per il monitoraggio e l’analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti;

per il monitoraggio e l’analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti; 67 funzionari gestionali per processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing.

Il programma, con l’indicazione dei profili ricercati e dei tempi indicativi di pubblicazione dei bandi, è online sul sito delle Entrate.