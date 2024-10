Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Fonte: iStock Poste Italiane assume portalettere, impiegati, ingegneri ed esperti di logistica.

Poste Italiane cerca personale. Sono 5 le posizioni aperte in tutta Italia, con offerte di lavoro che riguardano diplomati e laureati. I profili richiesti sono quelli di:

consulente finanziario;

esperti di logistica per Sda;

figure di front end;

portalettere;

project and construnction engineers.

Vediamo quali sono i requisiti per entrare a far parte del personale della holding, le tipologie di contratto offerte e come candidarsi attraverso il sito ufficiale.

Consulente finanziario

Poste Italiane è alla ricerca di laureati o laureandi – sia di corsi di studio triennali che magistrali – appassionati del mondo dei mercati finanziari e assicurativi e degli investimenti da assumere come consulenti finanziari.

I requisiti preferenziali sono:

il possesso di un titolo di studio in discipline economiche o giuridiche;

una solida conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari;

competenza sui prodotti e i servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento;

familiarità con le normative relative alla consulenza sugli investimenti e alla distribuzione di prodotti assicurativi, ovvero la direttiva Mifid II e la direttiva Idd.

L’inserimento avviene direttamente con orario full time. La tipologia di contratto è differenziata in base all’esperienza del candidato.

La ricerca è attiva nelle province di:

Alessandria;

Ancona;

Aosta;

Avellino;

Belluno;

Bergamo;

Como;

Cuneo;

Frosinone;

Genova;

Imperia;

Isernia;

La Spezia;

Mantova;

Milano;

Modena;

Novara;

Padova;

Parma;

Pavia;

Pesaro-Urbino;

Piacenza;

Pordenone;

Potenza;

Rovigo;

Savona;

Torino;

Treviso;

Trieste;

Udine;

Varese;

Venezia;

Verbano-Cusio-Ossola;

Vercelli;

Verona;

Vicenza.

Postino / Portalettere

Per il ruolo di portalettere è necessario possedere:

il diploma di scuola media superiore o la laurea, anche triennale;

una patente di guida valida, che consenta l’uso dei mezzi aziendali per le consegne.

Può accedere alla selezione anche chi non ha esperienze pregresse nel settore: il profilo richiesto non prevede conoscenze tecniche o specialistiche.

L’assunzione avviene con un contratto a termine della durata di 6 mesi.

Le sedi di lavoro si trovano nelle province di:

Aosta;

Alessandria;

Arezzo;

Asti;

Bergamo;

Biella;

Bolzano;

Brescia;

Como;

Cremona;

Cuneo;

Ferrara;

Genova;

Grosseto;

Imperia;

La Spezia;

Lecco;

Livorno;

Lodi;

Lucca;

Macerata;

Mantova;

Massa-Carrara;

Milano;

Modena;

Monza e Brianza;

Novara;

Pavia;

Pesaro-Urbino;

Piacenza;

Pistoia;

Ravenna;

Rimini;

Savona;

Siena;

Sondrio;

Verbano-Cusio-Ossola;

Varese;

Vercelli.

Project and construnction engineer

Poste Italiane è alla ricerca di personale motivato per il Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale, che punta alla modernizzazione degli uffici postali attraverso la digitalizzazione e misure sostenibili. Tra queste anche la creazione di spazi di coworking in tutto il territorio nazionale.

La figura cercata è quella di project and construnction engineer da inserire nella Funzione Immobiliare di Poste Italiane per la realizzazione di progetti infrastrutturali innovativi. Le mansioni sono:

la collaborazione con il team per l’avvio e la gestione dei progetti di rinnovamento infrastrutturale;

l’interazione con tecnici e professionisti senior per la progettazione e la supervisione di lavori edili e impiantistici;

lo sviluppo di competenze nella gestione di progetti, seguendo direttamente le attività;

l’apprendimento delle metodologie per la gestione efficiente di una delle più grandi reti immobiliari corporate.

La posizione è rivolta a chi è in possesso di:

laurea in Ingegneria (Civile, Edile, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica/Elettrotecnica e Industriale).

Sono richiesti inoltre spirito di iniziativa, creatività e propensione al lavoro dinamico.

L’inserimento avviene direttamente con contratto a tempo indeterminato all’interno delle sedi della Funzione Immobiliare del Nord e del Centro Italia.

Le sedi di lavoro indicate nell’annuncio sono:

Bologna;

Firenze;

Genova;

Milano;

Torino;

Trento;

Venezia.

Esperti di logistica

Poste Italiane è ormai anche un provider di soluzioni logistiche ed è alla ricerca di laureati per ottimizzare il lavoro di consegna espressa di Sda. Le mansioni degli esperti di logistica sono:

partecipare all’avvio di nuove commesse e contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative per la crescita del business;

implementare progetti volti al miglioramento continuo degli impianti logistici e delle operazioni quotidiane;

integrare i servizi di magazzino, per garantire una gestione end-to-end della catena di rifornimento.

Per candidarsi sono richiesti:

la laura in Ingegneria, in Economia, in discipline affini;

due anni di esperienza in ambito logistico e supply chain;

conoscenze tecniche applicate all’analisi e all’ottimizzazione dei processi logistici.

Costituisce un titolo preferenziale il master in Logistica e Trasporti e la conoscenza di applicativi specialistici del settore, come i sistemi di gestione dei trasporti (Vms).

L’inserimento avviene a tempo indeterminato, con il contratto collettivo nazionale di lavoro Logistica, Trasporti e Spedizioni merci.

Le sedi sono:

Bologna;

Monza;

Piacenza;

Roma;

Vidigulfo (PV).

Figure di Front End / Schalterangestellte

L’azienda è alla ricerca di figure di front end per le sedi di Bolzano, per rafforzare i servizi di assistenza e vendita all’interno degli uffici postali. Per candidarsi è necessario avere:

il diploma di scuola superiore;

il patentino di bilinguismo con livello minimo B1;

l’attestato di appartenenza linguistica.

L’inserimento avviene con contratto a tempo indeterminato.

Come candidarsi per lavorare alle Poste

Per proporsi per una delle offerte di lavoro disponibili, basta visitare il portale di Poste Italiane dedicato alle carriere, cliccare sulle posizioni aperte e, dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti, sul pulsante Invia candidatura ora. È possibile anche inviare una candidatura spontanea.

In entrambi i casi sarà poi necessario registrarsi con il proprio indirizzo di posta elettronica, compilare il form in ogni sua parte e inviare eventuali allegati e attestazioni nei formati indicati.