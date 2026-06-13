Scade il 18 giugno il bando dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano: 75 assunzioni a tempo indeterminato tra infermieri e tecnici radiologi

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano ha indetto un concorso pubblico per professionisti sanitari

L’ospedale di Milano Santi Paolo e Carlo ha indetto due nuovi concorsi pubblici finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di infermieri e tecnici sanitari. Le selezioni prevedono complessivamente 75 posti, destinati a rafforzare le attività assistenziali e diagnostiche.

Si tratta di un’opportunità di particolare rilievo per i professionisti del settore sanitario, in un contesto nazionale caratterizzato da una crescente domanda di personale qualificato e da un progressivo ampliamento dei servizi territoriali e ospedalieri.

Quanti sono i posti disponibili per i profili richiesti

Il bando prevede la seguente distribuzione dei posti:

50 posti per il profilo di Infermiere;

25 posti per il profilo di Tecnico sanitario di radiologia medica.

Entrambi i profili sono inquadrati nell’area dei professionisti della salute e funzionari del Servizio Sanitario Nazionale e prevedono l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Quali sono i requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso è necessario possedere i requisiti generali per l’accesso a ogni concorso pubblico, come la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, il profilo di infermiere richiede il possesso della laurea triennale in Infermieristica o di titolo equipollente riconosciuto dalla normativa vigente, oltre all’iscrizione all’ordine delle Professioni Infermieristiche.

Per il profilo di tecnico di radiologia medica è invece necessario il possesso della laurea abilitante in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia o titolo equivalente, unitamente all’iscrizione all’Ordine.

Come ed entro quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ufficiale dell’Asst Santi Paolo e Carlo.

Prima di iniziare a compilare il modulo online, il candidato deve registrarsi sulla piattaforma. È previsto il pagamento di un contributo di partecipazione, pari a 20 euro. Una volta completata la procedura, la domanda deve essere inoltrata definitivamente entro le ore 23.59 del 18 giugno 2026.

Le comunicazioni ufficiali relative a sedi e orari delle prove saranno pubblicate esclusivamente sul sito dell’azienda sanitaria e avranno valore di notifica ufficiale.

Come si svolge il concorso

La selezione si articola in diverse prove finalizzate a valutare in maniera completa le competenze dei candidati.

La prima fase è rappresentata dallo scritto, che può assumere diverse modalità a seconda delle scelte della commissione esaminatrice. In alcuni casi si tratta di quesiti a risposta multipla, mentre in altri possono essere richieste risposte sintetiche o la redazione di elaborati su casi clinici e situazioni pratiche.

Segue poi la prova pratica, che rappresenta il momento di valutazione delle competenze operative. Gli infermieri dovranno dimostrare di saper assistere il paziente e di gestire le procedure cliniche e l’applicazione dei protocolli sanitari. Per i tecnici di radiologia, invece, la prova si concentrerà sull’utilizzo delle apparecchiature diagnostiche.

Infine, i candidati che saranno risultati idonei alle prove precedenti, dovranno sottoporsi al colloquio orale. A quel punto la commissione approfondisce ulteriormente le competenze del candidato con domande sulle materie già affrontate nelle prove precedenti. Verranno inoltre valutate le conoscenze in materia di legislazione sanitaria, deontologia professionale e organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Il colloquio può includere anche la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle principali competenze informatiche.

Altri concorsi attivi nel mese di giugno

Il concorso indetto dall’Azienda sanitaria territoriale Santi Paolo e Carlo rappresenta una significativa occasione di inserimento stabile nel Servizio Sanitario Nazionale per infermieri e tecnici di radiologia. Il mese di giugno si è presentato ricco di concorsi, soprattutto in ambito sanitario.

Si segnalano, inoltre, diverse altre opportunità di lavoro in Nord Italia. L’istituto Credem ha indetto un programma di formazione per diplomati e neolaureati al fine di inserirli in maniera stabile all’interno delle diverse filiali dell’istituto di credito. Inoltre, La Doria cerca operatori di linea in diverse Regioni d’Italia.