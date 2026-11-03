Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF La Regione Lazio ha indetto un concorso per assumere 268 infermieri negli ospedali di Roma

La Sanità della Regione Lazio potenzia il suo organico per far fronte all’assistenza ospedaliera. L’Asl Roma 1, in qualità di azienda capofila, ha indetto un concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 268 infermieri.

La procedura ha valenza regionale e la graduatoria finale verrà utilizzata da 9 strutture sanitarie nel territorio di Roma Capitale.

Ripartizione dei posti tra le strutture sanitarie

I 268 posti messi a concorso sono suddivisi tra le seguenti Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio:

51 posti presso l’Asl Roma 1;

71 posti presso l’Asl Roma 2;

36 posti presso l’A.O. San Camillo Forlanini;

28 posti presso l’A.O. San Giovanni Addolorata;

40 posti presso l’A.O.U. Policlinico Umberto I;

8 posti presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

6 posti presso l’Inmi Lazzaro Spallanzani;

17 posti presso l’A.O.U. Sant’Andrea;

11 posti presso il Policlinico Tor Vergata.

I vincitori del concorso potranno avvalersi della mobilità solo a partire dal quinto anno dopo la firma del contratto e la presa di servizio.

Quali sono i requisiti di accesso

Per partecipare alla selezione pubblica è necessario possedere i seguenti requisiti entro la data di scadenza del bando:

laurea in Infermieristica (L/Snt1), diploma universitario in Scienze Infermieristiche o titolo equipollente riconosciuto;

iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, attestata da certificato non anteriore a 6 mesi o autocertificata;

cittadinanza italiana, di un Paese Ue o di Paesi terzi con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria;

idoneità fisica allo svolgimento della mansione specifica;

godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali ostative all’impiego nella Pubblica Amministrazione.

Come sono strutturate le prove

La Commissione esaminatrice può assegnare un massimo di 100 punti, di cui 30 per i titoli e 70 per le prove d’esame. Qualora il numero di candidati fosse valutato troppo alto, l’azienda si riserva la facoltà di svolgere una prova preselettiva.

Le prove d’esame sono le seguenti:

prova scritta articolata in 30 quesiti a risposta sintetica o a scelta multipla su funzioni, ruoli e competenze del profilo d’infermiere;

prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche della professione, predisposizione di atti o soluzione di quesiti situazionali;

un colloquio sulle materie delle prove precedenti, completo di verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e della lingua inglese.

Come ed entro quando inviare la domanda

La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma telematica ufficiale entro il termine perentorio delle ore 23:59 dell’8 novembre 2026.

Per iscriversi è obbligatorio disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale e allegare la ricevuta di versamento del contributo spese di 10 euro tramite bonifico bancario.

Durante la compilazione della candidatura, i candidati devono indicare obbligatoriamente l’ordine di preferenza tra le Aziende Sanitarie partecipanti. Il rifiuto dell’assunzione presso una qualsiasi delle sedi proposte comporterà la decadenza definitiva dalla graduatoria regionale.

Altri concorsi attivi

Chi sta valutando opportunità di assunzione a tempo pieno e indeterminato nel settore pubblico può prendere in considerazione diversi altri bandi attivi in questo periodo. Tra le selezioni negli enti territoriali spicca il concorso di Roma Capitale per 80 insegnanti. Sul fronte delle carriere militari e della difesa, sono aperte le candidature per 400 marescialli dei Carabinieri, oltre al reclutamento per 2.300 volontari dell’Esercito Italiano.