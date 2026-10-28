Roma Capitale assume 80 insegnanti di scuola dell'infanzia a tempo pieno e indeterminato: domande su inPA entro il 4 novembre. Quiz e orale

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF Al via il reclutamento di 80 docenti a tempo pieno e indeterminato nelle scuole della Capitale

Roma Capitale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 80 posti per insegnanti della scuola dell’infanzia. Le domande possono essere presentate fino al 4 novembre 2026.

Il bando, indetto con determinazione dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio capitolino il 5 ottobre 2026, garantisce le pari opportunità e applica le riserve di legge per i volontari delle Forze armate (30%) e per chi ha concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito (15%).

Profilo e requisiti di accesso

I candidati devono possedere competenze educative, organizzative, gestionali e relazionali per la progettazione e la gestione delle sezioni scolastiche 3-6 anni, oltre ai requisiti generali prescritti per l’accesso al pubblico impiego.

I vincitori saranno inquadrati come funzionari insegnanti nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con il trattamento economico previsto dal Ccnl Funzioni locali 2022-2024: stipendio tabellare, indennità contrattuali e tredicesima mensilità.

I titoli di studio abilitanti ammessi per la partecipazione sono:

Tipologia Titoli ammessi Titoli universitari Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) oppure Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo scuola dell’infanzia). Titoli non universitari conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 Diploma di Scuola magistrale (corsi triennali o quinquennali sperimentali); diploma di Tecnico dei Servizi Sociali o Assistente di Comunità Infantili; diploma di Istituto magistrale (corsi quadriennali o quinquennali sperimentali compreso indirizzo linguistico); diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico.

Struttura delle prove e punteggi

La procedura concorsuale prevede le seguenti fasi:

una prova scritta composta da 40 quesiti a risposta chiusa a scelta multipla da svolgere al computer in 60 minuti, che si considererà superata con una votazione minima di 21 su 30;

un colloquio orale riservato ai soli candidati idonei al quiz, su argomenti di pedagogia generale e dell’infanzia, psicologia dello sviluppo, didattica e metodologia, normativa del sistema integrato 0-6, inclusione scolastica e Bes, ordinamento di Roma Capitale e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi avrà superato la prova orale sarà sottoposto alla valutazione di ulteriori titoli:

fino a 10 punti per certificazioni o pubblicazioni o ulteriori titoli di studio;

fino a 20 punti per il servizio svolto tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2025.

Come ed entro quando inviare la domanda

La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online sul portale inPA, autenticandosi tramite Spid, Cie, Cns o eIDAS. È necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) personale.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle ore 23:59:59 del 4 novembre 2026. Per partecipare è richiesto il versamento di un contributo di iscrizione pari a 10,33 euro da effettuare tramite il sistema pagoPA di Roma Capitale.

Altri concorsi attivi

Oltre alle selezioni negli enti locali, il panorama dei concorsi pubblici offre importanti opportunità di arruolamento e carriera nelle Forze armate e di Polizia. È attualmente attivo il bando per il reclutamento di 400 marescialli dell’Arma dei Carabinieri, un’occasione preziosa per accedere al ruolo di ispettori ed entrare in servizio permanente.

Inoltre, il Ministero della Difesa ha aperto le candidature per il primo blocco del concorso per 2.300 volontari in ferma iniziale nell’Esercito italiano, rivolto ai giovani intenzionati a intraprendere un percorso formativo e professionale nella difesa nazionale.