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iStock Il 16 novembre parte la lavorazione degli arretrati per i dipendenti delle Funzioni Locali. Pagamenti previsti nel mese

Novità per lo stipendio NoiPA di novembre 2026. Lunedì 16 novembre è prevista una lavorazione speciale per il pagamento degli arretrati del nuovo contratto Funzioni Locali 2025-2027, firmato definitivamente il 28 ottobre dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali. Il rinnovo riguarda oltre 403mila dipendenti pubblici e prevede sia il riconoscimento delle somme maturate nei mesi precedenti sia aumenti delle retribuzioni. Secondo le stime Aran, gli arretrati ammontano mediamente a 1.136 euro lordi, mentre gli incrementi stipendiali arriveranno fino a 152 euro lordi mensili in media per il personale comunale. La data del 16 novembre non corrisponde però necessariamente al pagamento sul conto corrente.

Stipendio NoiPA novembre, cosa succede il 16 novembre

Il calendario delle lavorazioni NoiPA indica per lunedì 16 novembre un’operazione dedicata al contratto delle Funzioni Locali. Si tratta di una procedura amministrativa necessaria per elaborare gli importi spettanti ai dipendenti interessati dal rinnovo. Il 16 novembre è quindi la data della lavorazione, non quella dell’accredito degli arretrati.

Il sistema dovrà calcolare le differenze retributive maturate dal gennaio 2025 al novembre 2026, tenendo conto delle somme già corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale. L’emissione speciale permetterà di gestire questi pagamenti separatamente rispetto alla normale rata stipendiale.

Arretrati NoiPA, chi riceverà fino a 1.136 euro

L’operazione interessa i lavoratori del comparto Funzioni Locali i cui stipendi sono gestiti attraverso NoiPA. Tra le amministrazioni coinvolte possono rientrare Comuni, Regioni, Province, Camere di Commercio e altri enti che utilizzano il sistema del Ministero dell’Economia. Non tutti i dipendenti degli enti locali riceveranno però gli arretrati attraverso NoiPA: alcune amministrazioni gestiscono direttamente le retribuzioni con altri sistemi.

L’importo medio stimato dall’Aran è di 1.136 euro lordi, ma la cifra effettiva dipenderà dall’area professionale, dal rapporto di lavoro e dai periodi di servizio. Il valore rappresenta una media e non una somma garantita a ogni lavoratore.

Secondo le indicazioni diffuse sul rinnovo contrattuale, gli arretrati sono previsti attraverso un’emissione speciale nel corso di novembre. Non è stata però comunicata una data unica di accredito valida per tutti i beneficiari. Dopo la lavorazione del 16 novembre, i pagamenti dovranno completare le procedure amministrative necessarie alla liquidazione.

Per conoscere il giorno effettivo dell’accredito, i dipendenti potranno consultare la propria area personale sul portale NoiPA. Nel dettaglio del pagamento sarà possibile verificare la data di esigibilità, quando disponibile.

Aumenti stipendi NoiPA da dicembre, fino a 152 euro lordi al mese

Il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027 introduce anche nuovi importi tabellari, che NoiPA prevede di applicare a partire dalla rata stipendiale di dicembre 2026. Gli incrementi medi complessivi a regime, calcolati su tredici mensilità, sono pari a:

152 euro lordi al mese per il personale dei Comuni;

141 euro lordi al mese per i dipendenti degli altri enti del comparto.

Gli aumenti interessano le aree degli Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed Elevata Qualificazione. Gli importi effettivi variano in base all’inquadramento e comprendono le anticipazioni già riconosciute, che non devono essere sommate nuovamente. Il contratto prevede inoltre un aggiornamento dell’indennità di comparto dal 1° luglio 2027.