Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando di concorso pubblico per il reclutamento del primo blocco di 2.300 Volontari in Ferma Iniziale nell’Esercito Italiano. La presentazione delle candidature si effettua esclusivamente online ed è aperta fino all’11 novembre 2026 per i candidati nati tra l’11 novembre 2002 e l’11 novembre 2008.
La figura del Volontario in ferma iniziale ha sostituito il precedente volontario in ferma prefissata, portando la ferma iniziale a una durata minima di tre anni invece di uno. Decidere di candidarsi per l’addestramento nell’Esercito costituisce un requisito di merito valutabile per la riserva per gli altri concorsi indetti dalle Forze Armate, nelle Forze di Polizia o in generale nella Pubblica Amministrazione.
Indice
Ripartizione dei posti e specializzazioni
Il primo contingente di 2.300 posti per il primo blocco comprende un’ampia quota a incarico generico e posti specifici per profili tecnici e artigianali:
|Profilo
|Posti
|Requisiti specifici
|Incarico di impiego generico assegnato dalla Forza Armata
|2.212
|Requisiti generali previsti dal bando.
|Tecnico di Aeromobili di 1° livello
|25
|Licenza di manutentore aeronautico cat. B1.1, B1.2, B1.3, B2 o C o attestato di superamento degli esami propedeutici.
|Muratore
|10
|Attestato di formazione professionale di operatore edile-muratore o titolo IeFP equivalente.
|Falegname
|10
|Diploma di maturità professionale del settore, attestato di qualifica professionale o diploma IeFP per operatore del legno.
|Meccanico di mezzi e piattaforme
|10
|Attestato di frequenza del corso o qualifica da Meccatronico.
|Esploratore equestre / Artigliere equestre
|10
|Autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata esclusivamente dalla FISE (Brevetto B, B/DR, 1° o 2° grado) in corso di validità.
|Fabbro
|8
|Attestato di formazione professionale per operatore fabbro-ferraio (L. 845/78 o D.Lgs. 13/2013) o titolo IeFP equivalente.
|Elettricista Infrastrutturato
|5
|Titolo di studio tecnico, laurea o attestato di formazione professionale del settore con periodo di inserimento in impresa abilitata ex D.M. 37/2008.
|Idraulico Infrastrutturato
|5
|Titolo di studio tecnico, laurea o attestato di formazione professionale del settore con periodo di inserimento in impresa abilitata ex D.M. 37/2008.
|Esploratore per fanfara a cavallo
|5
|Patente equestre Fise (Brevetto B, 1° o 2° grado) e diploma di Liceo Musicale/Conservatorio/Accademico per specifici strumenti musicali.
Fasi di selezione e accertamenti
L’iter selettivo dei candidati si svolgerà presso i Centri di Selezione dell’Esercito situati a Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma. La procedura prevede:
- valutazione dei titoli di merito dichiarati nella domanda;
- prove di efficienza fisica volte ad accertare la preparazione atletica del candidato;
- accertamenti psico-fisici mediante visite mediche generali ed esami specialistici;
- accertamenti attitudinali per la verifica dell’idoneità al servizio militare.
I vincitori del primo blocco saranno avviati ai Reggimenti Addestramento Volontari (Rav) a partire indicativamente da maggio 2027 per la formazione militare di base.
Programmazione dei blocchi e prossime scadenze
Per la copertura dei 7.000 posti complessivi stabiliti per la ferma iniziale nell’Esercito, il calendario delle candidature prevede altre due finestre temporali:
- il secondo blocco, per i nati dal 23 febbraio 2003 al 23 febbraio 2009, per un totale di 2.300 posti, considera l’apertura delle domande dal 25 gennaio 2027 al 23 febbraio 2027;
- si prevede l’apertura delle domande per i 2.400 posti del terzo bloccodal 14 giugno al 13 luglio 2027, finestra riservata ai nati dal 13 luglio 2003 al 13 luglio 2009.
Come ed entro quando presentare la domanda
La candidatura deve essere compilata e inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del Ministero della Difesa, autenticandosi tramite identità digitale Spid o Carta d’Identità Elettronica.
Il termine perentorio per l’invio delle domande relative al primo blocco è fissato per le ore 23:59 dell’11 novembre 2026.
Altri concorsi attivi
Chi desidera valutare ulteriori opportunità di reclutamento a servizio dello Stato, può consultare il bando del Ministero della Giustizia e in generale verificare i principali concorsi in scadenza a ottobre.