Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

123RF Dal Ministero del Lavoro nuovi chiarimenti sul divieto di uso di contanti per pagare gli stipendi e obbligo di tracciabilità

Pagare lo stipendio direttamente in contanti anziché utilizzare uno degli strumenti tracciabili previsti dalla legge significa commettere un illecito. E questa violazione non può essere regolarizzata dopo l’avvenuta consegna del denaro. Di conseguenza, il datore di lavoro non può beneficiare della diffida amministrativa per evitare la sanzione.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l’interpello 3/2026, rispondendo a un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Divieto di stipendio in contanti e obbligo di tracciabilità, che cosa sapere

Dal primo luglio 2018, la retribuzione e ogni eventuale anticipo non possono essere versati direttamente al lavoratore con banconote. Datori di lavoro e committenti devono utilizzare strumenti tracciabili, effettuando il pagamento tramite banca o ufficio postale.

Lo dice la legge 205/2017 introducendo un obbligo che riguarda la generalità dei rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata del contratto e dalle modalità di svolgimento della prestazione. Vale anche per le collaborazioni coordinate e continuative e per i rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci. Tuttavia sono previste alcune eccezioni, tra cui i rapporti di lavoro domestico e i compensi relativi a borse di studio e tirocini.

Inoltre la firma sulla busta paga non è prova dell’avvenuto pagamento. Infatti, la sottoscrizione del prospetto retributivo non dimostra che le somme indicate siano state effettivamente ricevute.

In generale, la violazione dell’obbligo di tracciabilità comporta una sanzione amministrativa da mille a 5mila euro.

Diffida amministrativa, quando è possibile evitare la sanzione

Il quesito sottoposto al Ministero riguarda l’applicabilità della diffida amministrativa prevista dal d. lgs. 103/2024. In presenza di determinati presupposti, lo strumento consente all’Ispettorato di invitare il trasgressore a eliminare una violazione amministrativa entro un termine stabilito.

La finalità è favorire la regolarizzazione degli illeciti sanabili, evitando contestazione e applicazione della relativa sanzione. La legge, tuttavia, prevede precise esclusioni: la diffida non si applica quando il fatto costituisce reato, la violazione riguarda salute e sicurezza sul lavoro oppure è prevista una sanzione pecuniaria superiore, nel massimo, a 5mila euro.

Devono inoltre ricorrere due condizioni: l’illecito deve essere materialmente “risolvibile” e, nei cinque anni precedenti, non deve essere stata accertata nei confronti dello stesso soggetto un’altra violazione soggetta alla diffida amministrativa.

Perché pagare in contanti è un illecito non sanabile

È proprio sulla possibilità di regolarizzare la violazione che si concentra l’interpello 3/2026. Il Ministero osserva che la norma non sanziona semplicemente la mancata tracciabilità ma un’azione: la consegna diretta della retribuzione in contanti al lavoratore.

La distinzione è determinante. Infatti se l’illecito consistesse nella mancata esecuzione di un adempimento ancora possibile, il datore potrebbe rimediare effettuando il pagamento con uno strumento tracciabile come il bonifico. Nel caso in esame, invece, la violazione c’è nel momento in cui le banconote sono date al dipendente.

L’illecito si è quindi “cristallizzato” e non può essere cancellato da un pagamento successivo. Neppure la regolarizzazione degli eventuali obblighi fiscali e previdenziali omessi rende sanabile la violazione della normativa sulla tracciabilità.

Quale sanzione rischia il datore di lavoro

Alla violazione dell’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni non si applica dunque la diffida amministrativa prevista dal d. lgs. 103/2024. Resta in piedi la sanzione da mille a 5mila euro.

E come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 6633/2026, la sanzione pecuniaria si applica per ciascun singolo versamento non tracciabile. Ogni pagamento irregolare costituisce cioè una violazione autonoma, senza possibilità di ricorrere al cumulo giuridico per unificare le multe relative a condotte distinte. Come intuibile, quindi, i rischi di pagare somme molto consistenti sono alti per aziende e datori di lavoro non rispettosi delle norme di legge.

Per stabilire l’importo della sanzione (e fatto salvo il pagamento in misura ridotta), l’autorità competente terrà conto dei criteri dell’art. 11 della legge 689/1981, tra cui la gravità della violazione e le condizioni economiche del trasgressore.

Perché il legislatore ha imposto la tracciabilità delle retribuzioni

Il divieto di pagamento in contanti risponde a esigenze di tutela del lavoratore sul piano contrattuale, fiscale e contributivo. La tracciabilità (utile anche per accedere alle detrazioni fiscali) permette di verificare se il datore abbia effettivamente corrisposto lo stipendio e se l’importo versato coincida con quello indicato in busta paga.

Come ricorda il Ministero, la legge mira a contrastare diverse pratiche elusive: il pagamento soltanto apparente della retribuzione, con somme dichiarate ma mai versate, e la corresponsione di importi inferiori a quelli risultanti dai documenti retributivi.

Nel mirino sono anche le “paghe di ritorno”, quando il dipendente è costretto a restituire in contanti una parte dello stipendio formalmente accreditato. In questi casi l’azienda dichiara una retribuzione superiore a quella effettiva, trattenendo parte delle somme e riducendo così il costo reale del lavoro.

La tracciabilità persegue anche l’obiettivo di contrastare il lavoro nero, rendere più trasparenti i rapporti tra imprese e dipendenti e ridurre il contenzioso. La documentazione dei pagamenti offre infatti al lavoratore elementi più concreti per dimostrare in tribunale eventuali stipendi non versati o versati in parte.

Che cosa cambia

L’interpello n. 3/2026 del Ministero del Lavoro interessa imprese, professionisti che gestiscono il personale e lavoratori. La tracciabilità non rappresenta infatti un semplice adempimento formale, ma uno strumento per verificare l’effettiva corresponsione delle retribuzioni e contrastare pratiche elusive che danneggiano i dipendenti sul piano contrattuale, fiscale e previdenziale.

Il chiarimento ministeriale ribadisce che le modalità di pagamento devono essere rispettate fin dall’inizio. Per le aziende, il mancato utilizzo di strumenti tracciabili comporta una sanzione economica che non può essere aggirata attraverso una successiva regolarizzazione.

I rischi di irregolarità retributiva sono oggi tendenzialmente maggiori nei settori caratterizzati da stagionalità, lavoro occasionale e diffusione del sommerso, come agricoltura, ristorazione, turismo, commercio ed edilizia. Inoltre particolare attenzione meritano i contratti stagionali, a tempo determinato, intermittenti e part-time, soprattutto quando gli orari effettivi non coincidono con quelli dichiarati. Attenzione però, si tratta di “indicatori di rischio” legati al lavoro irregolare, non di una prova che in questi comparti sia più frequente il pagamento degli stipendi in contanti.