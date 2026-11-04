Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 170 allievi marescialli.
L’iniziativa è destinata al potenziamento dei settori informatico, dell’innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario del Corpo.
Indice
Posti disponibili e profili professionali
I 170 posti sono ripartiti nelle seguenti figure specialistiche:
- 73 posti per specializzato informatico (L-08 o L-31);
- 42 posti per infermiere (L/Snt1);
- 28 posti per fisioterapista (L/Snt2);
- 16 posti per addetto alla gestione del patrimonio immobiliare (L-07 o L-17);
- 6 posti per esperto in comunicazione (L-20);
- 5 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico (L/Snt3).
Requisiti di accesso
Per la partecipazione al concorso sono richiesti specifici titoli di studio e requisiti anagrafici differenziati in base alla categoria di appartenenza:
- aver conseguito una laurea triennale specifica (o titolo equipollente);
- essere iscritti obbligatoriamente all’albo già alla data di scadenza della domanda per i candidati dei profili sanitari;
- non aver superato il giorno del compimento del 28° anno di età alla data di scadenza del bando per i civili;
- non aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati, finanzieri, allievi finanzieri e ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio;
- godere dei diritti civili e politici, idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare e non avere pendenti condanne penali o procedimenti incompatibili.
Prove d’esame e reclutamento
L’iter concorsuale si articola nelle seguenti fasi:
- un’eventuale prova preliminare composta da test logico-matematici e quesiti di lingua italiana, prevista solo al superamento di determinate soglie di candidature per ciascun profilo;
- visite mediche generali, esami di laboratorio e specialistici per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica per i candidati civili;
- test attitudinali, di personalità, questionari e colloqui selettivi;
- colloquio di durata massima di 45 minuti sui programmi specialistici della figura professionale per cui si concorre;
- dettato, lettura e conversazione su un brano in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca a scelta del candidato (livello B2);
- attribuzione di punteggi maggiorativi per il voto di laurea, lauree magistrali, dottorati, master, abilitazioni e certificazioni specialistiche.
I candidati vincitori della selezione saranno infine ammessi a un corso di formazione di durata non inferiore a 6 mesi e nominati marescialli con decorrenza dalla data di incorporamento.
Come ed entro quando inviare la domanda
La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata esclusivamente online tramite il portale ufficiale, accedendo con credenziali d’identità digitale (Spid o Carta d’Identità Elettronica).
Il termine perentorio per l’invio della candidatura è fissato alle ore 12:00 del 10 novembre 2026. È consentito concorrere per una sola figura professionale tra quelle a bando.
Altri concorsi attivi
Chi immagina di cercare una stabilità lavorativa attraverso un’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel settore pubblico si trova ancora in un momento favorevole. Si possono prendere in considerazione diversi altri bandi attivi in questo periodo. Tra le selezioni negli enti territoriali spicca il concorso di Roma Capitale per 80 insegnanti. Sul fronte delle carriere militari e della difesa, sono aperte le candidature per 400 marescialli dei Carabinieri, oltre al reclutamento per 2.300 volontari dell’Esercito Italiano.