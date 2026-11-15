L’Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 40 Assistenti Amministrativi.
La procedura concorsuale rappresenta un’opportunità di inserimento stabile nel personale burocratico della struttura sanitaria della provincia campana, garantendo l’inquadramento previsto dal vigente Ccnl del Comparto Sanità.
Indice
Quali sono i profili cercati e le mansioni
Le risorse selezionate verranno inserite negli uffici amministrativi dell’Asl Caserta, chiamate a svolgere attività di supporto operativo, istruttoria di pratiche e gestione delle procedure burocratiche. Tra le mansioni più comuni rientrano:
- gestione del protocollo informatico, della corrispondenza in entrata e in uscita e dell’archivio aziendale;
- istruttoria amministrativa di atti, deliberazioni, determinazioni e provvedimenti dell’azienda sanitaria;
- accoglienza e gestione delle pratiche agli sportelli Cup e agli uffici dell’Anagrafe Sanitaria;
- supporto alla gestione contabile, monitoraggio delle fatture ed elaborazione dei documenti di spesa e di bilancio;
- trattamento di dati personali e inserimento delle informazioni nelle piattaforme informatiche sanitarie regionali e nazionali.
Quanti sono i posti riservati e a quali categorie
Il bando applica le vigenti disposizioni di legge relative alle riserve di posto, destinando complessivamente 20 dei 40 posti a categorie tutelate, suddivise in questo modo:
- 30% dei posti ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito;
- 15% a coloro che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito;
- 5% al personale già dipendente a tempo indeterminato presso la Asl di Caserta.
Requisiti generali e specifici di accesso
Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti titoli specifici e generici:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso agli studi universitari;
- cittadinanza italiana, di un altro Stato membro dell’Ue o di Paesi terzi secondo le condizioni previste dall’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- incondizionata idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica;
- assenza di destituzione, dispensa o licenziamento da un impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali ostative alla costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
Quante sono le prove e cosa bisogna studiare
La selezione prevede una sola prova d’esame scritta e la contestuale valutazione dei titoli presentati dai candidati. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, ripartiti equamente tra 50 punti dedicati alla prova scritta e 50 punti per i titoli.
In caso di ricezione di un numero di istanze di partecipazione troppo elevato, l’Azienda si riserva la facoltà di effettuare una preselezione tramite quesiti a risposta multipla su ragionamento logico, cultura generale e materie d’esame, ammettendo solo i primi 200, oltre agli ex aequo e ai soggetti con invalidità pari o superiore all’80%.
La prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sui seguenti argomenti:
- elementi di diritto amministrativo;
- legislazione sanitaria.
La prova potrà considerarsi superata al raggiungimento della votazione minima di 35 punti su 50.
La valutazione dei 50 punti per i titoli avverrà invece in questo modo:
- 25 punti per i titoli di carriera;
- 7 punti per i titoli accademici e di studio;
- 7 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
- 11 punti per il curriculum formativo e professionale.
Come ed entro quando candidarsi
La domanda di ammissione si trasmette telematicamente attraverso il portale dell’Asl di Caserta dedicato ai concorsi. Durante la compilazione occorre allegare la scannerizzazione di un documento di identità in formato Pdf in corso di validità, insieme alla ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione di 10,00 euro. La procedura d’iscrizione dovrà essere conclusa entro e non oltre le ore 23:59 del 22 novembre.
Altri concorsi attivi
Chi sta valutando opportunità di assunzione a tempo pieno e indeterminato nel settore pubblico può prendere in considerazione diversi altri bandi attivi, come quello per 180 infermieri in Lombardia o quello per 268 infermieri negli ospedali di Roma.