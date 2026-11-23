Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF NoiPA novembre 2026.

Per gli stipendi di docenti e personale ATA, la data di lunedì 23 novembre è quella dell’accredito con arretrati e aumenti. Per i dipendenti, il cedolino di novembre 2026 conferma l’applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali 2025-2027, introducendo gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale e autorizzando il pagamento degli arretrati maturati nel biennio precedente.

La principale novità del mese è quindi l’applicazione del nuovo contratto, che porta con sé un aumento in busta paga. L’adeguamento interessa docenti e personale ATA, ma con importi differenti a seconda del profilo professionale. Per capire quanto aumenterà la busta paga, le cifre medie sono di 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale ATA.

Stipendio novembre 2026: quando e chi riceve l’accredito

Per lunedì 23 novembre è fissato il pagamento degli stipendi NoiPA. Non tutti però riceveranno il bonifico nella stessa data.

A ricevere lo stipendio nella data del 23 novembre saranno:

docenti di ruolo;

personale ATA di ruolo;

docenti con supplenza annuale al 31 agosto;

docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche, al 30 giugno;

altri dipendenti pubblici inseriti nella rata ordinaria.

Attenzione: verranno pagati anche i supplenti brevi e saltuari con le mensilità arretrate attraverso emissione urgente.

Chi non riceverà il bonifico invece è chi rientra nell’emissione speciale del 18 novembre, per il quale è previsto un accredito successivo, il 27 novembre.

Pagamenti supplenti brevi e saltuari

Nello specifico, la situazione dei supplenti brevi e saltuari prevede procedure diverse di pagamento. Il calendario di novembre è più complesso e vede:

12 novembre, emissione urgente per le rate arretrate autorizzate entro le ore 7:00;

18 novembre, emissione speciale per rate autorizzate entro le ore 14:00;

23 novembre, pagamento delle rate comprese nell’emissione urgente del 12 novembre;

27 novembre, pagamento delle rate comprese nell’emissione speciale del 18 novembre.

Chi riceverà di più in busta paga?

Nella busta paga sono previsti gli aumenti del rinnovo contrattuale che riguarda il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali gestito attraverso NoiPA. Più che di un aumento, sarebbe più corretto parlare di un adeguamento degli stipendi tabellari con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026.

Viene però assorbita l’indennità di vacanza contrattuale erogata dal mese di aprile 2025: per questo gli aumenti visibili sul cedolino potrebbero essere diversi rispetto agli importi lordi previsti dal contratto nazionale. Bisogna infatti calcolare quanto già percepito e le normali trattenute fiscali e previdenziali.

Cosa cambia dal 2027?

Dal 1° gennaio 2027 scatta l’ultima tranche del contratto nazionale per l’Istruzione e la Ricerca (2025-2027). La parte economica è stata sottoscritta in via definitiva il 1° luglio 2026 e gli aumenti degli stipendi per il comparto scuola riguardano docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici e DSGA.

Le cifre cambiano in base al profilo e all’anzianità: per esempio, per il personale ATA con i requisiti previsti si aggiunge un’una tantum di 110 euro.

Di questi aumenti degli stipendi, dal 1° gennaio 2027, parte l’ultima tranche in busta paga.

Esempi di aumento per anzianità e profilo:

un docente d’infanzia o primaria in fascia iniziale registra circa 38,58 euro lordi in più al mese;

un docente di secondaria di secondo grado con almeno 35 anni di servizio arriva a circa 64,30 euro in più al mese.

Cosa succede dal 2028?

Dal 1° gennaio 2028 per i dipendenti pubblici si apre il nuovo triennio contrattuale, quello 2028-2030. Le risorse sono già state stanziate, ma non ci sono ancora importi o tabelle definite.