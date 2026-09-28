Tre bandi delle Asst lombarde per 60 posti tra infermieri e tecnici di radiologia a Milano e Crema: requisiti, prove e scadenze entro ottobre

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123rf La Regione Lombardia ha indetto tre bandi di concorso per assumere personale ospedaliero a tempo pieno e indeterminato

La sanità pubblica lombarda continua a reclutare personale specializzato nell’assistenza alla persona e impiegato nell’area tecnico-diagnostica. Tra la città metropolitana di Milano, l’area dell’hinterland nord e la provincia di Cremona sono stati aperti tre bandi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 60 posti complessivi, destinati a rafforzare l’organico delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali della regione.

Le procedure concorsuali sono indirizzate sia a infermieri che a tecnici sanitari di radiologia medica.

In quali ospedali sono i posti messi a bando

I tre bandi riguardano l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, l’Asst Nord Milano e l’Asst di Crema. Si tratta di selezioni pubbliche per titoli ed esami tese ad assicurare stabilità lavorativa e garantire le prestazioni minime del Servizio sanitario nazionale. La suddivisione dei posti per ciascun ente e profilo professionale si articola così:

Ente Sanitario Profilo Professionale Posti Asst Santi Paolo e Carlo Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 25 Asst Nord Milano Infermiere 25 Asst Crema Infermiere 10

In tutti i bandi in oggetto vengono applicate le riserve di legge previste dalla normativa nazionale a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito. Per la procedura dell’Asst di Crema si prevedono anche quote riservate alle categorie protette e agli iscritti negli elenchi del collocamento mirato.

Asst Santi Paolo e Carlo: 25 posti da Tecnico di Radiologia

La figura professionale ricercata dall’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano opera all’interno delle strutture aziendali nei settori della diagnostica per immagini, della radioterapia, della medicina nucleare e della fisica sanitaria. Tra le mansioni principali rientrano l’uso delle apparecchiature radiologiche ad alta tecnologia, la gestione dei processi di acquisizione e intelligenza delle immagini e l’applicazione rigorosa delle norme sulla radioprotezione dei pazienti.

I candidati devono possedere i seguenti requisiti d’accesso:

cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure di Paesi terzi secondo le prescrizioni dell’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, per esempio titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche del profilo, che verrà accertata prima dell’immissione in servizio;

assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego;

assenza di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto negli ultimi periodi di servizio;

laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (L/SNT3), oppure diploma universitario o titoli equipollenti conseguiti in base al precedente ordinamento;

iscrizione al relativo Albo professionale dei Tsrm in Italia (o all’albo di un Paese Ue, previo obbligo di regolarizzazione prima dell’assunzione).

La procedura concorsuale applica la riserva di 7 posti per i volontari delle Forze Armate.

L’iter concorsuale si compone di due parti:

tre prove d’esame (scritta, pratica e orale) che sommate permettono all’esaminato di raggiungere un massimo di 70 punti;

la valutazione dei titoli, che consente l’assegnazione di ulteriori 30 punti complessivi.

Asst Nord Milano: 25 posti per il profilo di Infermiere

L’Asst Nord Milano raggruppa presidi ospedalieri e strutture territoriali distribuite tra Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e i Comuni dell’area nord di Milano. L’azienda ha aperto le candidature per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 25 Infermieri.

L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza generale infermieristica, cui spettano la pianificazione, la gestione e la valutazione dell’intervento assistenziale sia nei reparti di degenza sia nei servizi territoriali di prossimità.

I requisiti indispensabili per l’ammissione alla selezione comprendono:

cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Ue o di Paesi terzi in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge;

godimento dei diritti civili e politici e regolare iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

assenza di destituzione, dispensa o licenziamento da un impiego presso una pubblica amministrazione;

laurea triennale in Infermieristica (classe L/SNT1) o titolo equipollente riconosciuto in Italia;

iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Il bando prevede la riserva prioritaria di 3 posti a favore dei volontari congedati delle Forze Armate.

La selezione si articola nella valutazione dei titoli accademici e di servizio posseduti, per un limite massimo di 40 punti, e in due prove d’esame:

una prova scritta da 30 punti, incentrata su un tema o su quesiti a risposta sintetica o multipla relativi alla disciplina infermieristica;

una prova orale da 30 punti, dedicata alle materie del profilo, con verifica degli elementi di informatica e della conoscenza base della lingua inglese.

Per superare ciascuna prova occorre raggiungere il punteggio minimo di 21/30.

Asst Crema: 10 posti per il personale infermieristico

A completare il quadro delle opportunità nel sistema socio-sanitario regionale è l’Asst di Crema, in provincia di Cremona, che ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 10 posti da Infermiere.

I candidati selezionati verranno inseriti nelle unità operative dell’Ospedale Maggiore di Crema o nei presidi territoriali afferenti all’azienda, garantendo l’erogazione dei servizi di cura e prevenzione.

I requisiti d’accesso richiesti ai partecipanti sono:

cittadinanza italiana, Ue o di Paesi terzi secondo le condizioni di legge previste per il pubblico impiego;

piena ed incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica;

laurea triennale in Infermieristica (L/SNT1) o titolo universitario equipollente;

iscrizione al relativo Albo professionale.

La procedura applica la riserva di 3 posti per i volontari delle Forze Armate e di 1 posto per le categorie protette iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio.

La valutazione complessiva mette a disposizione fino a 100 punti, ripartiti in 30 punti per i titoli e 70 punti per le prove d’esame così divisi:

30 punti per la prova scritta, considerata sufficiente se valutata almeno a 21/30;

una prova pratica su tecniche assistenziali, cui la commissione può assegnare fino a un massimo di 20 punti, superata con almeno 14/20;

un colloquio orale, con un punteggio massimo di 20 punti, idoneità a 14/20, che comprenderà anche elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale, trasparenza, codice di comportamento aziendale, informatica e lingua inglese.

Come ed entro quando inviare la domanda

Per tutti e tre i concorsi le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente online utilizzando le procedure telematiche predisposte sui portali di ciascun ente sanitario. Non è consentito l’invio tramite raccomandata, consegna a mano o posta elettronica certificata.

Le modalità operative e le relative scadenze variano a seconda dell’azienda.

Per quanto riguarda l’Asst Crema, bisognerà registrarsi al portale della sanità lombarda dedicato alle iscrizioni ai concorsi tramite credenziali Spid o Cie. Per completare la procedura occorre versare il contributo non rimborsabile di 15,00 euro tramite PagoPa e confermare l’invio entro il termine del 5 ottobre 2026 alle ore 23:59.

Per iscriversi alla procedura concorsuale dell’Asst Nord Milano bisogna comunque individuare la piattaforma concorsi dell’azienda. È richiesto il pagamento del contributo spese di 10,33 euro da eseguire su PagoPa, con causale Concorso infermiere. Dopo aver compilato le sezioni digitali, il modulo va scaricato, firmato autografamente, riallegato a sistema e trasmesso entro la scadenza del 15 ottobre 2026 alle ore 23:59.

Anche l’istanza per la partecipazione al bando indetto dall’Asst Santi Paolo e Carlo è telematica. I candidati devono effettuare il versamento di 20,00 euro tramite bonifico bancario sulle coordinate indicate nel bando, scaricare e firmare il documento definitivo e riallegarlo prima dell’invio. La scadenza è fissata alle ore 23:59 dell’11 ottobre.