La sanità pubblica lombarda continua a reclutare personale specializzato nell’assistenza alla persona e impiegato nell’area tecnico-diagnostica. Tra la città metropolitana di Milano, l’area dell’hinterland nord e la provincia di Cremona sono stati aperti tre bandi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 60 posti complessivi, destinati a rafforzare l’organico delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali della regione.
Le procedure concorsuali sono indirizzate sia a infermieri che a tecnici sanitari di radiologia medica.
Indice
In quali ospedali sono i posti messi a bando
I tre bandi riguardano l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, l’Asst Nord Milano e l’Asst di Crema. Si tratta di selezioni pubbliche per titoli ed esami tese ad assicurare stabilità lavorativa e garantire le prestazioni minime del Servizio sanitario nazionale. La suddivisione dei posti per ciascun ente e profilo professionale si articola così:
|Ente Sanitario
|Profilo Professionale
|Posti
|Asst Santi Paolo e Carlo
|Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
|25
|Asst Nord Milano
|Infermiere
|25
|Asst Crema
|Infermiere
|10
In tutti i bandi in oggetto vengono applicate le riserve di legge previste dalla normativa nazionale a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito. Per la procedura dell’Asst di Crema si prevedono anche quote riservate alle categorie protette e agli iscritti negli elenchi del collocamento mirato.
Asst Santi Paolo e Carlo: 25 posti da Tecnico di Radiologia
La figura professionale ricercata dall’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano opera all’interno delle strutture aziendali nei settori della diagnostica per immagini, della radioterapia, della medicina nucleare e della fisica sanitaria. Tra le mansioni principali rientrano l’uso delle apparecchiature radiologiche ad alta tecnologia, la gestione dei processi di acquisizione e intelligenza delle immagini e l’applicazione rigorosa delle norme sulla radioprotezione dei pazienti.
I candidati devono possedere i seguenti requisiti d’accesso:
- cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure di Paesi terzi secondo le prescrizioni dell’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, per esempio titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato;
- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche del profilo, che verrà accertata prima dell’immissione in servizio;
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego;
- assenza di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto negli ultimi periodi di servizio;
- laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (L/SNT3), oppure diploma universitario o titoli equipollenti conseguiti in base al precedente ordinamento;
- iscrizione al relativo Albo professionale dei Tsrm in Italia (o all’albo di un Paese Ue, previo obbligo di regolarizzazione prima dell’assunzione).
La procedura concorsuale applica la riserva di 7 posti per i volontari delle Forze Armate.
L’iter concorsuale si compone di due parti:
- tre prove d’esame (scritta, pratica e orale) che sommate permettono all’esaminato di raggiungere un massimo di 70 punti;
- la valutazione dei titoli, che consente l’assegnazione di ulteriori 30 punti complessivi.
Asst Nord Milano: 25 posti per il profilo di Infermiere
L’Asst Nord Milano raggruppa presidi ospedalieri e strutture territoriali distribuite tra Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e i Comuni dell’area nord di Milano. L’azienda ha aperto le candidature per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 25 Infermieri.
L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza generale infermieristica, cui spettano la pianificazione, la gestione e la valutazione dell’intervento assistenziale sia nei reparti di degenza sia nei servizi territoriali di prossimità.
I requisiti indispensabili per l’ammissione alla selezione comprendono:
- cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Ue o di Paesi terzi in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge;
- godimento dei diritti civili e politici e regolare iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- assenza di destituzione, dispensa o licenziamento da un impiego presso una pubblica amministrazione;
- laurea triennale in Infermieristica (classe L/SNT1) o titolo equipollente riconosciuto in Italia;
- iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche.
Il bando prevede la riserva prioritaria di 3 posti a favore dei volontari congedati delle Forze Armate.
La selezione si articola nella valutazione dei titoli accademici e di servizio posseduti, per un limite massimo di 40 punti, e in due prove d’esame:
- una prova scritta da 30 punti, incentrata su un tema o su quesiti a risposta sintetica o multipla relativi alla disciplina infermieristica;
- una prova orale da 30 punti, dedicata alle materie del profilo, con verifica degli elementi di informatica e della conoscenza base della lingua inglese.
Per superare ciascuna prova occorre raggiungere il punteggio minimo di 21/30.
Asst Crema: 10 posti per il personale infermieristico
A completare il quadro delle opportunità nel sistema socio-sanitario regionale è l’Asst di Crema, in provincia di Cremona, che ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 10 posti da Infermiere.
I candidati selezionati verranno inseriti nelle unità operative dell’Ospedale Maggiore di Crema o nei presidi territoriali afferenti all’azienda, garantendo l’erogazione dei servizi di cura e prevenzione.
I requisiti d’accesso richiesti ai partecipanti sono:
- cittadinanza italiana, Ue o di Paesi terzi secondo le condizioni di legge previste per il pubblico impiego;
- piena ed incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica;
- laurea triennale in Infermieristica (L/SNT1) o titolo universitario equipollente;
- iscrizione al relativo Albo professionale.
La procedura applica la riserva di 3 posti per i volontari delle Forze Armate e di 1 posto per le categorie protette iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio.
La valutazione complessiva mette a disposizione fino a 100 punti, ripartiti in 30 punti per i titoli e 70 punti per le prove d’esame così divisi:
- 30 punti per la prova scritta, considerata sufficiente se valutata almeno a 21/30;
- una prova pratica su tecniche assistenziali, cui la commissione può assegnare fino a un massimo di 20 punti, superata con almeno 14/20;
- un colloquio orale, con un punteggio massimo di 20 punti, idoneità a 14/20, che comprenderà anche elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale, trasparenza, codice di comportamento aziendale, informatica e lingua inglese.
Come ed entro quando inviare la domanda
Per tutti e tre i concorsi le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente online utilizzando le procedure telematiche predisposte sui portali di ciascun ente sanitario. Non è consentito l’invio tramite raccomandata, consegna a mano o posta elettronica certificata.
Le modalità operative e le relative scadenze variano a seconda dell’azienda.
Per quanto riguarda l’Asst Crema, bisognerà registrarsi al portale della sanità lombarda dedicato alle iscrizioni ai concorsi tramite credenziali Spid o Cie. Per completare la procedura occorre versare il contributo non rimborsabile di 15,00 euro tramite PagoPa e confermare l’invio entro il termine del 5 ottobre 2026 alle ore 23:59.
Per iscriversi alla procedura concorsuale dell’Asst Nord Milano bisogna comunque individuare la piattaforma concorsi dell’azienda. È richiesto il pagamento del contributo spese di 10,33 euro da eseguire su PagoPa, con causale Concorso infermiere. Dopo aver compilato le sezioni digitali, il modulo va scaricato, firmato autografamente, riallegato a sistema e trasmesso entro la scadenza del 15 ottobre 2026 alle ore 23:59.
Anche l’istanza per la partecipazione al bando indetto dall’Asst Santi Paolo e Carlo è telematica. I candidati devono effettuare il versamento di 20,00 euro tramite bonifico bancario sulle coordinate indicate nel bando, scaricare e firmare il documento definitivo e riallegarlo prima dell’invio. La scadenza è fissata alle ore 23:59 dell’11 ottobre.