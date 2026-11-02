Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123RF Assunzione a tempo pieno e indeterminato di 125 ausiliari pulitori presso l'Asl di Bari

Chi l’ha detto che non si possa trovare lavoro a tempo pieno e indeterminato con la sola terza media. La società Sanitaservice Asl BA S.r.l. ha indetto una selezione pubblica per esami che porterà all’assunzione di 125 unità per il profilo di personale ausiliario pulitore.

I candidati che passeranno la prova firmeranno un contratto per lavorare esclusivamente nel nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Il vincolo di prestare servizio nella struttura ha la durata di cinque anni, poi i dipendenti potranno richiedere un’eventuale mobilità per essere trasferiti in altra sede.

Requisiti di accesso

Come già anticipato, per candidarsi è sufficiente essere in possesso della licenza media, oltre a soddisfare i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, tra cui:

avere la cittadinanza italiana, di un Paese dell’Unione europea o rientrare nelle categorie previste dalla legge;

essere maggiorenni e non aver superato l’età prevista per il collocamento a riposo;

godere dei diritti civili e politici;

possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni;

essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (per i nati entro il 31/12/1985);

non essere stati destituiti, dispensati o decaduti da un impiego presso una Pubblica Amministrazione;

non avere condanne penali o procedimenti in corso che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la P.A.;

non avere liti pendenti con la società Sanitaservice Asl BA.

Svolgimento delle prove e punteggi

La selezione prevede una prova scritta e un colloquio orale, con un punteggio massimo complessivo di 60 punti, di cui 30 vengono assegnati alla prova scritta e i restanti alla prova orale.

La prima prova consisterà in un questionario di 30 quesiti a risposta multipla su cultura generale, logica e argomenti attinenti alla mansione. I test verranno estratti da una banca dati di 1.500 quesiti che sarà resa disponibile online circa 20 giorni prima dell’esame. Il punteggio prevede l’assegnazione di un punto per ogni risposta esatta, la sottrazione di 0,33 punti per ogni errore. Non si prevedono penalità per le risposte sbagliate. La prova s’intende superata con un voto minimo di 21 punti.

Chi avrà superato il test a crocette verrà sottoposto a un colloquio su temi attinenti al profilo di ausiliario pulitore. Questa seconda fase d’esame si reputa superata con un punteggio di almeno 21 punti.

Come ed entro quando inviare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata, previa registrazione e indicazione obbligatoria di un indirizzo mail e di un indirizzo di posta elettronica certificata personale.

Le candidature vanno presentate entro le ore 23:59 del 7 novembre 2026. Per partecipare è richiesto il versamento di un contributo di segreteria pari a 10,00 euro, da effettuare tramite bonifico bancario.

Altri concorsi attivi

Chi sta valutando opportunità di assunzione a tempo pieno e indeterminato nel settore pubblico può prendere in considerazione diversi altri bandi attivi in questo periodo. Tra le selezioni negli enti territoriali spicca il concorso di Roma Capitale per 80 insegnanti. Sul fronte delle carriere militari e della difesa, sono aperte le candidature per i 400 marescialli dei Carabinieri, oltre al reclutamento per 2.300 volontari dell’Esercito Italiano.