La Regione Lombardia ha indetto tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di complessivi 180 infermieri negli Ospedali del territorio.
Le risorse selezionate saranno collocate presso il Policlinico San Matteo di Pavia, l’Asst Spedali Civili di Brescia e l’Asst di Cremona.
Indice
Come sono divisi i posti messi a bando
L’inserimento dei nuovi professionisti mira a sostenere l’erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza all’interno dei presidi ospedalieri regionali. I 180 posti disponibili sono ripartiti tra le strutture sanitarie regionali nel seguente modo:
- 100 posti presso la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia;
- 60 posti presso l’Asst di Cremona;
- 20 posti presso l’Asst Spedali Civili di Brescia.
Tutti e tre i bandi prevedono l’applicazione delle riserve di legge destinate a categorie tutelate:
- per il concorso di Pavia 30 posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate;
- per il concorso di Cremona sono riservati 20 posti ai volontari delle Forze Armate;
- per il concorso di Brescia si applica la frazione di riserva per le Forze Armate cumulabile per i successivi bandi.
Per la totalità delle procedure concorsuali si applicano le riserve per chi ha completato il Servizio Civile Universale e per le categorie protette della Legge n. 68/1999.
Requisiti generali e specifici di accesso
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
- laurea in Infermieristica (Classe L/Snt1), diploma universitario di infermiere o titoli equipollenti riconosciuti dalla normativa vigente;
- iscrizione all’Albo del relativo Ordine professionale;
- cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi secondo le condizioni previste dalla legge;
- godimento dei diritti civili e politici;
- piena e incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica;
- assenza di destituzione, dispensa o licenziamento da un impiego presso una Pubblica Amministrazione.
Fasi di selezione e prove d’esame
La valutazione dei candidati di ogni procedura si articola in prove d’esame e nella valutazione dei titoli scientifici, di carriera e formativi.
Il punteggio massimo che si può conseguire è 100, di cui 30 dedicati ai titoli e 70 alle prove d’esame. Qualora il numero dei candidati risultasse troppo elevato, le commissioni si avvarranno della possibilità di organizzare un’ulteriore prova preselettiva, il cui punteggio varrà solo ai fini dell’ammissione alle prove previste dal bando.
I concorsi si articolano in:
- una prova scritta, che si ritiene superata con 21 punti su 30;
- una prova pratica, il cui punteggio minimo per passare è di 14 su 20;
- un colloquio orale, che risulta idoneo con un punteggio minimo di 14 su 20.
Come ed entro quando fare domanda
Le candidature per tutti i concorsi devono essere presentate esclusivamente online tramite le rispettive piattaforme telematiche aziendali, allegando obbligatoriamente la ricevuta del versamento del contributo di partecipazione pari a 10,00 euro per Pavia e Brescia e a 10,33 euro per Cremona:
- per il concorso di Pavia la domanda va inviata entro il 20 novembre;
- per il concorso di Brescia la domanda va inoltrata entro le ore 23:59 del 19 novembre;
- per il concorso di Cremona la candidatura va registrata sulla piattaforma aziendale entro le ore 24:00 del 19 novembre.