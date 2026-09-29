Come si calcolano i termini delle cartelle e quando scatta la decadenza dalla rateizzazione Ader: la soglia critica è l'ottava rata non pagata

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come devono essere gestite le cartelle esattoriali

La gestione dei debiti con l’agente della riscossione rappresenta un momento delicato nella vita economica di cittadini e imprese. Quando si riceve la notifica di uno o più carichi pendenti, la rateizzazione ADER si configura come lo strumento principale per dilazionare il pagamento e sostenere l’adempimento senza compromettere l’equilibrio finanziario personale o aziendale. Tuttavia, accedere a un piano di dilazione non basta: occorre conoscere con esattezza il funzionamento dei termini di pagamento, i meccanismi che regolano il conteggio delle rate e i confini normativi oltre i quali si rischia di perdere per sempre il beneficio della dilazione.

Capire come si calcolano i termini di scadenza e quali opzioni restano a disposizione del debitore in caso di difficoltà temporanea è fondamentale: evita che le cartelle esattoriali ritornino a essere immediatamente esigibili in un’unica soluzione, spalancando le porte ad azioni cautelari ed esecutive.

Rateizzazione ADER: il quadro normativo di riferimento

La disciplina fondamentale che regola la dilazione del pagamento dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione è contenuta nell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973. Questo testo normativo definisce sia le modalità di concessione del piano, sia le cause di decadenza che determinano la perdita della rateizzazione delle cartelle esattoriali.

L’impostazione prevista dal legislatore mira a bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato la necessità dello Stato di incassare i tributi non versati, dall’altro la tutela del contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del Dpr n. 602/1973, il piano concessorio prevede specifiche soglie di tolleranza riguardo al mancato versamento delle rate. Per le domande di rateizzazione presentate a partire dal 16 luglio 2022 (data dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal Decreto Aiuti, ossia il Decreto Legge n. 50/2022), la legge stabilisce che la decadenza automatica dal beneficio del termine si verifica al mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

Le conseguenze giuridiche individuate dal comma 3 in caso di decadenza sono rigide e automatiche:

il debitore decade di diritto dal beneficio della dilazione;

l’intero importo residuo ancora dovuto relativo alle cartelle esattoriali oggetto del piano diventa immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione;

il carico non può più essere oggetto di una nuova rateizzazione (salvo specifici casi di integrale adempimento delle rate scadute previsti per talune tipologie di sanatoria o specifiche riforme).

Inoltre, l’articolo 19, comma 4, del Dpr n. 602/1973 disciplina il momento temporale esatto di ciascuna scadenza, stabilendo che le rate mensili scadono nel giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza inviato dall’ente creditore.

La tolleranza delle rate insolute: come funziona il contatore

Uno degli aspetti operativi più rilevanti per chi sta affrontando un piano di rientro riguarda la corretta interpretazione del limite delle rate insolute. La norma stabilisce che l’inadempimento riguarda il mancato versamento di 8 rate, ma è essenziale distinguere la fase di pre-decadenza dal momento in cui la decadenza diventa effettiva e irrevocabile.

Il margine di sicurezza fino a 7 rate

Finché il numero complessivo delle rate omesse è inferiore a 8 (ossia fino a 7 rate non pagate, sia consecutive che intervallate da pagamenti regolari), la rateizzazione ADER resta attiva a tutti gli effetti di legge. Durante questa fase:

non possono essere avviate nuove procedure esecutive (come pignoramenti presso terzi, immobiliari o presso la PA);

non possono essere iscritte nuove misure cautelari (come fermi amministrativi sui veicoli o ipoteche sugli immobili);

il contribuente conserva la regolarità contributiva e fiscale per la partecipazione ad appalti o per il ricevimento di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Il momento critico dell’ottava rata

La soglia dell’ottavo mancato pagamento rappresenta lo spartiacque definitivo. L’omissione diventa causa di revoca del piano precisamente alla mezzanotte del giorno di scadenza indicato per l’ottava rata non versata.

Se un contribuente ha accumulato 7 rate non saldate nel corso del tempo e giunge al giorno in cui scade un ulteriore bollettino:

entro la giornata di scadenza dell’ottava rata , il debitore ha la possibilità di effettuare il versamento di almeno una delle rate arretrate antecedenti. Saldando una quota pregressa, il conteggio delle rate storicamente non pagate scende da 7 a 6; l’ulteriore scadenza non saldata nella medesima giornata farà risalire il totale a 7, lasciando il piano formalmente in vita;

, il debitore ha la possibilità di effettuare il versamento di almeno una delle rate arretrate antecedenti. Saldando una quota pregressa, il conteggio delle rate storicamente non pagate scende da 7 a 6; l’ulteriore scadenza non saldata nella medesima giornata farà risalire il totale a 7, lasciando il piano formalmente in vita; se la giornata si chiude senza alcun versamento, allo scoccare del giorno successivo il contatore raggiunge inesorabilmente quota 8 rate insolute. A questo punto la revoca si produce automaticamente senza necessità di un preventivo avviso o diffida da parte dell’agente della riscossione.

Notifiche, termini di ricorso e primo versamento

Per calcolare in modo impeccabile tutti i termini legati alla gestione delle cartelle esattoriali, occorre prestare attenzione anche alla fase iniziale di notifica e presentazione della domanda.

Il termine di 60 giorni dalla notifica

Dalla data di notifica della cartella esattoriale decorrono i 60 giorni entro i quali il contribuente è tenuto a:

effettuare l’integrale pagamento di quanto richiesto;

presentare formale ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente (in caso di vizi di legittimità o merito);

inoltrare la richiesta di rateizzazione ADER.

Nel calcolo dei 60 giorni occorre applicare i principi generali del diritto processuale e amministrativo:

esclusione del giorno iniziale . Ai sensi dell’art. 2963 del Codice Civile, il giorno in cui è avvenuta la notifica (ricezione raccomandata, consegna Pec o perfezionamento della giacenza) non viene conteggiato (dies a quo non computatur in termino). Il calcolo parte dal giorno solare successivo;

. Ai sensi dell’art. 2963 del Codice Civile, il giorno in cui è avvenuta la notifica (ricezione raccomandata, consegna Pec o perfezionamento della giacenza) non viene conteggiato (dies a quo non computatur in termino). Il calcolo parte dal giorno solare successivo; sospensione feriale estiva . In base alla normativa vigente, dal 1° al 31 agosto di ogni anno i termini per la presentazione di ricorsi e per i pagamenti rimangono sospesi. Se il termine di 60 giorni ricade in tutto o in parte in questa finestra temporale, il conteggio si arresta il 31 luglio per riprendere dal 1° settembre;

. In base alla normativa vigente, dal 1° al 31 agosto di ogni anno i termini per la presentazione di ricorsi e per i pagamenti rimangono sospesi. Se il termine di 60 giorni ricade in tutto o in parte in questa finestra temporale, il conteggio si arresta il 31 luglio per riprendere dal 1° settembre; proroga del giorno festivo. Se il sessantesimo giorno cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, la scadenza si sposta di diritto al primo giorno lavorativo utile.

Differenze tra rateizzazione ordinaria e definizioni agevolate

È cruciale non confondere le regole dell’articolo 19 del Dpr n. 602/1973 relative ai piani ordinari o straordinari di rateizzazione con quelle riservate alle definizioni agevolate dei carichi (comunemente note come rottamazioni delle cartelle).

Caratteristica Rateizzazione ordinaria ADER Definizione agevolata (rottamazione) Soglia di tolleranza Fino a 7 rate omesse senza perdere il piano Nessuna rata omessa. Tolleranza limitata a soli 5 giorni di ritardo sulla singola scadenza Conseguenza ritardo/mancato pagamento Decadenza al mancato saldo dell’ottava rata Perfezionamento della decadenza al 6° giorno di ritardo anche per una sola rata Interessi e sanzioni Si pagano le sanzioni piene e gli interessi di dilazione Abbattimento totale di sanzioni, interessi di mora e aggio Pianificazione finanziaria Piano estendibile fino a 72 o 120 rate mensili Calendario fisso con numero ridotto di rate ad ammontare costante o variabile

La rigidità della definizione agevolata non concede margini di manovra: il mancato rispetto della scadenza (anche considerando i 5 giorni di grazia previsti dalla legge) determina la perdita dei benefici del discarico di sanzioni e interessi, ripristinando il debito originario derivante dalle cartelle esattoriali. Al contrario, la rateizzazione ADER ordinaria offre un cuscinetto finanziario più ampio, permettendo di gestire momenti di momentanea illiquidità senza perdere definitivamente la possibilità di dilazionare l’importo iscritto a ruolo.