Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La sanità della Regione Basilicata si doterà di 263 infermieri di famiglia tramite concorso pubblico

È stato pubblicato il bando di concorso per reclutare infermieri nelle aziende sanitarie di Potenza e di Matera. Questa è una selezione pubblica, che punta all’assunzione di 263 infermieri a tempo pieno e indeterminato.

Il bando è gestito dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera in qualità di ente capofila, in collaborazione con l’Azienda sanitaria di Potenza. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online.

Quanti e come sono divisi i posti disponibili

I posti messi a disposizione dal concorso sono 263, così divisi:

103 presso l’Asm di Matera;

160 presso l’Asp di Potenza.

Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e riguarderanno il profilo professionale di Infermiere di Famiglia o Comunità, figura centrale nell’assistenza sanitaria territoriale prevista dal nuovo modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale.

Quali sono i requisiti richiesti

Per partecipare al concorso occorre possedere alcuni requisiti generali e specifici:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne incompatibili con l’impiego nella Pubblica Amministrazione;

laurea triennale in Infermieristica (classe L/Snt1) oppure titolo equipollente;

iscrizione all’Albo professionale degli Infermieri.

Sono ammessi anche candidati con titoli conseguiti all’estero, purché riconosciuti secondo la normativa italiana vigente entro i tempi stabiliti dal bando.

Come si svolge la selezione

Dal momento che si tratta di un corso-concorso, la procedura si articola in due fasi.

La selezione iniziale servirà a individuare i 500 candidati che potranno accedere al corso di formazione per Infermieri di famiglia o di comunità, della durata di 220 ore. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato. La prova consisterà in un quiz a risposta multipla su:

materie professionali infermieristiche;

logica e ragionamento;

cultura generale;

comprensione della lingua italiana;

quesiti attitudinali.

Il punteggio ottenuto in questa fase sarà utile soltanto per l’ammissione al corso e non verrà sommato ai risultati del concorso finale.

Dopo il completamento del corso e il conseguimento dell’attestato, i cinquecento candidati avranno accesso al concorso riservato per titoli ed esami così articolato:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova orale;

20 punti per i titoli.

La prova scritta prevede quesiti a risposta multipla sulle discipline infermieristiche e sull’assistenza territoriale. Il colloquio orale riguarderà invece legislazione sanitaria, organizzazione del Sistema sanitario nazionale, legislazione sulla privacy, sicurezza sul lavoro, rapporto di lavoro pubblico, oltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici più utilizzati.

Come ed entro quando presentare domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale InPa, accedendo con dispositivi di identificazione digitale come Spid, Cie o Cns. È inoltre necessario possedere una Pec personale su cui arriveranno tutte le comunicazioni utili per lo svolgimento delle prove.

Il termine ultimo per inviare la candidatura è fissato alle ore 23:59 del 25 giugno 2026. È previsto anche il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro.

Altri concorsi attivi

Negli ultimi anni si registra una forte domanda di personale da impiegare all’interno della Pubblica Amministrazione. Ne sono la prova concreta i numerosi concorsi del mese di maggio. Per il mese di giugno tra i concorsi attivi figura quello in Agenzia delle Entrate, accessibile con il solo diploma di scuola superiore.