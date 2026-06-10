Oro: outlook resta positivo, ma prospettive più equilibrate

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123RF Lingotti d'oro e di argento

L’oro è stato uno dei protagonisti assoluti degli ultimi anni, sostenuto da una potente combinazione di acquisti da parte delle banche centrali, incertezza geopolitica, preoccupazioni fiscali e calo della fiducia negli asset di riserva tradizionali. Continuiamo a credere che la tesi a lungo termine a favore dell’oro rimanga intatta. Tuttavia, riteniamo che il bilancio dei rischi per i prossimi trimestri sia diventato più equilibrato. Lo sottolinea Matt Bance, Solutions Strategist and Portfolio Manager, T. Rowe Price spiegando che una parte significativa della tesi strutturale rialzista è ormai ampiamente riconosciuta e riflessa nei prezzi.

Oro: outlook resta positivo

Il recente rapporto della Banca Centrale Europea, che evidenzia come l’oro abbia sorpassato i Treasury statunitensi come principale asset di riserva mondiale, è un traguardo importante, ma è anche la prova di quanto la narrazione sull’oro sia già progredita. La domanda delle banche centrali rimane un’importante fonte di sostegno, in particolare in un contesto in cui i paesi cercano di diversificare le riserve in un ambiente geopolitico sempre più frammentato, e ci aspettiamo che continui a essere un tema rilevante in futuro.

Ciò detto, lo scenario a breve termine è meno favorevole rispetto alle prime fasi del rally. La domanda delle banche centrali è stata moderata nel primo trimestre del 2026, mentre anche la domanda di ETF si è indebolita. In una certa misura, ciò riflette il fatto che l’oro compete per l’attenzione degli investitori con settori che attualmente presentano narrazioni di crescita ciclica e strutturale più forti, in particolare l’infrastruttura legata all’IA. Di conseguenza, il capitale è confluito verso i beneficiari dell’IA e verso le materie prime industriali collegate a questi temi, come il rame, dove la domanda è sostenuta da investimenti tangibili nell’energia, nella rete elettrica e nelle infrastrutture dei data center. Allo stesso tempo, il rialzo dei rendimenti reali ha aumentato il costo opportunità di detenere un asset infruttifero come l’oro.

ma prospettive più equilibrate

Per queste ragioni, siamo passati da una posizione di sovrappeso a una posizione tattica più neutrale sull’oro. La tesi a lungo termine rimane convincente, ma l’attuale incertezza che circonda l’Iran, i mercati energetici e le prospettive politiche rischia di limitare il potenziale di rialzo nel breve termine.

L’oro rimane un importante asset difensivo con una bassa correlazione a lungo termine con le asset class tradizionali. La sua volatilità relativamente elevata lo rende efficiente anche dal punto di vista del capitale nella costruzione del portafoglio, il che significa che allocazioni relativamente piccole possono comunque fornire significativi benefici di diversificazione. Tuttavia, l’attuale contesto in Medio Oriente evidenzia come l’oro possa trovarsi in difficoltà in determinati scenari geopolitici.

La view di T. Rowe Price

Il pensiero convenzionale suggerisce che l’aumento delle tensioni dovrebbe sostenere l’oro. Tuttavia, le tensioni che coinvolgono l’Iran hanno anche spinto al rialzo i prezzi del petrolio. L’aumento dei prezzi dell’energia ha rafforzato le preoccupazioni inflazionistiche, sostenuto il dollaro statunitense e contribuito alle aspettative che i tassi di interesse possano rimanere più alti più a lungo. Questi fattori tendono a essere freni per l’oro.

Focus sulle Banche Centrali

La storia delle banche centrali è altrettanto sfaccettata. Le banche centrali sono state una delle fonti più forti di domanda d’oro negli ultimi anni, ma la domanda non è necessariamente unidirezionale. Sebbene gli investitori si siano abituati a concentrarsi sugli acquisti delle banche centrali, la significativa riduzione delle riserve della Turchia a seguito dello scoppio del conflitto in Iran funge da promemoria del fatto che l’oro può anche essere venduto o mobilitato quando i paesi affrontano pressioni di finanziamento, valutarie o sulla bilancia dei pagamenti. Ciò non mina la tesi della diversificazione strategica delle riserve, ma suggerisce che la domanda delle banche centrali potrebbe essere meno favorevole rispetto agli ultimi anni, almeno finché la situazione iraniana non sarà risolta.

Queste dinamiche riducono inoltre parte dell’attrattiva della diversificazione dell’oro nel breve termine. Più di recente, l’oro è diventato sempre più sensibile alle stesse dinamiche dei prezzi del petrolio e dell’inflazione che influenzano i mercati più ampi, il che significa che il suo comportamento potrebbe essere più correlato con altri asset di quanto gli investitori si aspettino.

In questo contesto, continuiamo a credere che l’oro meriti un posto nei portafogli diversificati, ma il suo ruolo è diverso da quello delle obbligazioni o della liquidità.

La liquidità e le obbligazioni di alta qualità offrono oggi una cosa che è stata ampiamente assente per gran parte del periodo successivo alla crisi finanziaria: rendimenti reali positivi. Ciò li rende asset difensivi sempre più interessanti in sé. Se la crescita economica dovesse rallentare materialmente, le obbligazioni potrebbero alla fine rivelarsi la copertura più efficace. Tuttavia, finché l’inflazione rimane la principale preoccupazione del mercato, i benefici della diversificazione obbligazionaria sono molto meno certi, a nostro avviso. Di conseguenza, attualmente preferiamo la liquidità alla duration.