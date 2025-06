L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un avviso destinato a persone con disabilità per il reclutamento di svariati archivisti in Campania, con contratto a tempo indeterminato

Fonte: ANSA Offerta di lavoro per 7 archivisti nell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate cerca personale per sette assunzioni a tempo indeterminato come addetti all’archivio. La procedura di avviamento numerico a selezione, mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata è stata avviata dalla direzione regionale della Campania per le sedi di Napoli e provincia ed è rivolta a persone con disabilità.

I soggetti interessati potranno inviare domanda di partecipazione a partire dalle 9.00 del 21 luglio e fino alle 17.00 del 25 luglio.

I requisiti del bando dell’Agenzia delle Entrate

L’avviso pubblico è rivolto a persone con disabilità con età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile, con disponibilità immediata, in possesso della licenza media e, nel dettaglio, dei seguenti requisiti:

cittadinanza Italiana o uno degli stati membri dell’unione Europea o cittadinanza extracomunitaria solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art 38 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. I cittadini non italiani devono avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, un’adeguata conoscenza della lingua italiana (Direttiva 2004/38/CE) ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica, trovando applicazione le disposizioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994 n. 174;

iscrizione, quali “Disabili”, di cui all’art.1, Legge 68/99, nell’elenco del Collocamento Mirato della Provincia di Napoli, tenuto dal Servizio competente, fermo restando l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle specifiche mansioni. L’idoneità fisica al lavoro è in carico all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania;

possesso del titolo di studio della Scuola Secondaria di Primo Grado o della certificazione di aver assolto obbligo scolastico (pari a 10 anni, per i nati dal 1991, ex art.1, comma 622, Legge 296/2006; Legge Finanziaria 2007);

godimento dei diritti civili e politici;

iscrizione nelle liste elettorali del Comune o Stato Estero di residenza, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

non aver riportato condanne penali o eventuali procedimenti penali in corso che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche Amministrazioni;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I criteri di composizione della graduatoria

La graduatoria per il reclutamento delle sette posizioni aperte come addetti all’archivio dell’Agenzia delle Entrate sarà formulata calcolando la somma dei punteggi di reddito, anzianità e carico familiare.

Il punteggio di reddito è stabilito tramite fasce della situazione economica e patrimoniale del candidato, sulla base dei redditi assoggettabili all’Irpef, al lordo degli oneri deducibili, percepiti al 31 dicembre dello scorso anno.

Al calcolo viene aggiunto un punto per ogni mese di iscrizione all’elenco di cui all’art.1, Legge 68/99, stabilito con il conteggio dei mesi commerciali tra la data di iscrizione e la data di pubblicazione della chiamata cui vengono sottratti i mesi di sospensione inseriti a sistema.

Il punteggio di anzianità raddoppia se il cittadino risulta iscritto alle liste previste dall’art.8 L. 68/99 ed ha un’invalidità superiore al 66%, o rientra nelle categorie “invalidi di servizio”, “invalidi di guerra”, “invalidi civili di guerra” e categoria IGIS 1,2,3,4.

Infine, concorre alla composizione della graduatoria la presenza di familiari conviventi fiscalmente a carico del candidato, sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico della Regione Campania.

A parità di punteggio, la graduatoria sarà stilata sulla base di: