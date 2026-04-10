Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Nasce l'Anagrafe europea dei talenti per trovare lavoro. In foto: giovane professionista europeo

L’Unione europea compie un nuovo passo nella gestione delle carenze di personale qualificato. Con la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2026 (n. 2026/0058), prende forma l’EU Talent Pool, una vera e propria anagrafe europea dei talenti pensata per facilitare l’incontro tra imprese degli Stati membri e lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi. Si tratta di uno strumento che punta a rendere più ordinato, trasparente e sicuro il reclutamento internazionale, affrontando allo stesso tempo la crescente difficoltà delle aziende europee nel reperire competenze specifiche.

Perché nasce l’EU Talent Pool

La misura nasce in un contesto in cui la carenza di manodopera non riguarda più soltanto settori tradizionali, ma interessa anche ambiti molto importanti per la competitività europea, come la transizione digitale, la sostenibilità ambientale, l’industria tecnologica e i servizi ad alta specializzazione. Allo stesso tempo, il progressivo calo della popolazione in età lavorativa in molti Paesi europei rende sempre più necessario affiancare alle politiche di formazione interna anche strumenti per attrarre talenti dall’estero.

La risoluzione del Parlamento europeo evidenzia proprio questa doppia esigenza: da un lato rafforzare la riqualificazione e l’aggiornamento delle competenze della forza lavoro interna, dall’altro favorire l’ingresso di lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi. In questo quadro, l’EU Talent Pool rappresenta uno strumento operativo per gestire in modo coordinato il reclutamento internazionale, evitando dinamiche disordinate o non trasparenti.

L’obiettivo è creare un sistema che consenta agli Stati membri di individuare rapidamente i profili professionali adeguati, garantendo al tempo stesso tutele per i lavoratori e condizioni di concorrenza equilibrate tra le imprese.

Cos’è l’anagrafe europea dei talenti

L’EU Talent Pool è una piattaforma informatica europea progettata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro su scala internazionale. Si tratta di un database centralizzato in cui i lavoratori extra-UE possono inserire il proprio profilo professionale e le imprese degli Stati membri partecipanti pubblicare le offerte di lavoro.

La piattaforma utilizza formati standardizzati e la classificazione europea delle competenze (ESCO), oltre a un sistema di abbinamento automatizzato tra candidati e posizioni aperte. Questo significa che il matching tra profili e offerte non avverrà soltanto tramite ricerca manuale, ma anche attraverso strumenti algoritmici che individuano le corrispondenze più adatte.

Un aspetto importante è che il sistema non riguarda soltanto i datori di lavoro, ma anche gli intermediari autorizzati negli Stati membri, come agenzie per il lavoro e organismi pubblici per l’impiego. In questo modo, l’EU Talent Pool si integra con i sistemi nazionali di reclutamento già esistenti, senza sostituirli.

Come funziona

Ogni Stato membro può decidere se aderire all’EU Talent Pool, ritirarsi in un secondo momento oppure adattare l’elenco delle professioni carenti alle proprie esigenze. Questo significa che non esiste un obbligo generalizzato per tutti i Paesi UE, poiché il meccanismo flessibile consente di tenere conto delle diverse situazioni nazionali. Ad esempio, un Paese con carenza di personale sanitario potrebbe inserire medici e infermieri tra le professioni prioritarie, mentre un altro potrebbe concentrarsi su tecnici informatici, operai specializzati o ingegneri.

L’elenco delle professioni carenti viene quindi definito a livello europeo, ma può essere adattato dai singoli Stati membri, garantendo un equilibrio tra coordinamento comunitario e autonomia nazionale.

In ogni caso, il regolamento stabilisce infatti una serie di principi per evitare abusi e pratiche scorrette nel reclutamento internazionale. Infatti:

l’accesso alla piattaforma è gratuito per i candidati;

non possono essere imposti costi di assunzione ai lavoratori;

ai lavoratori; deve essere garantito il rispetto delle norme sul lavoro equo, sulla non discriminazione e sulle condizioni contrattuali. I datori di lavoro che non rispettano questi principi possono essere esclusi o sospesi dalla piattaforma. Sono previsti anche meccanismi di segnalazione degli abusi, che consentono ai lavoratori di denunciare eventuali irregolarità;

sul lavoro equo, sulla non discriminazione e sulle condizioni contrattuali. I datori di lavoro che non rispettano questi principi possono essere esclusi o sospesi dalla piattaforma. Sono previsti anche meccanismi di segnalazione degli abusi, che consentono ai lavoratori di denunciare eventuali irregolarità; i candidati devono ricevere indicazioni chiare sulle condizioni di lavoro, sulle regole di immigrazione, sulle opportunità di ricongiungimento familiare e sulle condizioni di vita nel Paese di destinazione.

L’obiettivo non è sostituire la manodopera locale, ma colmare i gap di competenze e sostenere la crescita economica. Il sistema di monitoraggio previsto dal regolamento servirà proprio a valutare nel tempo l’efficacia del bacino di talenti e ad aggiornare l’elenco delle professioni carenti.

Cosa cambia per l’Italia

Per i lavoratori extra-UE, l’EU Talent Pool rappresenta una nuova opportunità per accedere al mercato del lavoro europeo in modo più trasparente e regolato. Per le imprese, invece, si apre un canale di reclutamento internazionale standardizzato, con garanzie e procedure comuni. In Italia la nuova anagrafe europea dei talenti potrebbe incidere concretamente sia sulle modalità di assunzione delle imprese sia sulle opportunità per i lavoratori, soprattutto nei settori con forte carenza di personale.

Un altro elemento importante riguarda il possibile coordinamento con il sistema dei decreti flussi, che non viene sostituito ma potrebbe essere affiancato per

migliorare la selezione dei candidati;

rendere più mirate le quote di ingresso;

facilitare l’incontro tra domanda e offerta;

ridurre il mismatch di competenze.

L’Italia cioè potrebbe utilizzare la piattaforma europea per individuare i profili da inserire nelle quote annuali, rendendo il sistema più efficiente.

Tuttavia, il Parlamento europeo ha approvato il regolamento il 10 marzo 2026 e il sistema deve essere completato e reso operativo. Conclusa questa, fase ogni Stato (incluso quello italiano) dovrà comunicare l’adesione. Alcuni Paesi, come la Germania, hanno già confermato l’intenzione di partecipare. L’Italia, invece, non ha ancora aderito formalmente. Il sistema, in ogni caso, potrà essere utilizzato invece dai lavoratori italiani interessati a lavorare all’estero (che potranno valutare proposte e offerte dei Paesi aderenti).