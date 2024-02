Fonte: 123RF Su alcuni telefoni WhatsApp non funzionerà più

Chi è solito utilizzare WhatsApp su un dispositivo non del tutto recente deve segnare sul calendario la data del 29 febbraio 2024, giorno in cui l’app di messaggistica più utilizzata al mondo inizierà a non funzionare più su alcuni modelli di telefono. La decisione è stata presa dall’azienda stessa che, nel dettaglio, ha giustificato l’interruzione del supporto su alcuni dispositivi per motivi legati alla sicurezza e alla funzionalità, in quanto gli aggiornamenti più recenti dell’app richiedono un più elevato livello di compatibilità con i sistemi operativi.

Traducendo quanto detto, vuol dire che Meta, azienda proprietaria di WhatsApp intende snellire la sua vasta gamma di versione dell’app, diventante nel tempo sempre più difficili da gestire.

I telefoni Android che diranno addio a WhatsApp

A essere maggiormente colpiti dallo stop del 29 febbraio di WhatsApp saranno soprattutto i dispositivi che montano un sistema operativo Android. Più nel dettaglio, a diventare obsoleti per l’app di messaggistica saranno tutti i device che montano un sistema operativo di serie 5 e precedenti ed hanno meno di 300 MB di memoria interna. Di seguito la lista completa dei modelli Samsung:

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Ace2;

Samsung Galaxy s3 Mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy X2.

Questi, invece, i modelli che diventeranno obsoleti del marchio LG:

LG Optimus L3;

LG Optimus L5;

LG Optimus F5;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus L2;

LG Optimus L4;

LG Optimus F6;

LG Ativar;

LG Lucid 2;

LG Optimus F7.

Per il marchio Huawei:

Huawei Ascend Mate;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend D2.

Infine i modelli di altri brand:

Sony Xperia M;

Lenovo A820;

ZTE V956 – UMI X2;

ZTE Grand S Flex;

ZTE Grande Memo;

Faea F1THL W8;

Wiko Cink Five;

Winko Darknight;

Archos 53 Platinum.

I telefoni iOS obsoleti per WhatsApp dal 29 febbraio

La scelta di Meta di rendere obsoleto WhatsApp per alcuni dispositivi mobili interesserà anche alcuni telefoni di Apple e che, dunque, montano un dispositivo iOS. Si tratta di tutti i device che non supportano l’aggiornamento alla versione iOS 13.0 o successiva e, dunque:

iPhone 6S;

iPhone SE;

iPhone 6S Plus.

Cosa fare se il proprio telefono è obsoleto per WhatsApp

Le scelte in campo per chi possiede e utilizza una dei telefoni cellulari presenti nelle liste precedenti non sono molte, se non quella di provvedere all’acquisto di un nuovo device per potere continuare a utilizzare WhatsApp. È necessario sottolineare che il telefono, pur non supportando più l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, resterà a tutti gli effetti utilizzabile per le altre funzioni cui è dedicato. Comprare un modello nuovo o rimanere, di fatto, isolati rispetto alle comunicazioni con gli altri, queste sono le due strade percorribili per gli utenti dopo la decisione presa da Meta che, va detto, non è stata del tutto esente da critiche, soprattutto considerando le molte iniziative dell’Unione europea volte a promuovere le riparazione dei dispositivi tecnologici piuttosto che il loro cambio. Tecnologia e sostenibilità, dunque, si avviano a una delle tante sfide cui, da qui ai prossimi anni, assisteremo sempre con maggiore frequenza.