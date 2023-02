WhatsApp si rinnova ancora: in arrivo 4 nuove funzioni

Dopo le recenti novità che riguardano gli stati (ne abbiamo parlato qui), WhatsApp non frena il suo percorso di “rivoluzione” inaugurato nel 2023 e annuncia quattro funzioni che riguardano la quotidianità degli oltre due miliardi e mezzo di utenti sparsi in più di 180 Paesi del mondo.

Negli ultimi mesi gli sviluppatori si sono dimostrati molto attivi nel proporre altre migliorie, dal recupero dei messaggi cancellati all’utilizzo del profilo in incognito. Chi utilizza WhatsApp ha parlato con insistenza anche di un “menu segreto”, che in realtà è molto meno misterioso di quanto si creda. Meta ha poi fatto sapere che sta lavorando per mantenere la qualità di foto e video originali quando vengono inviati (stop a WhatsApp su 49 smartphone dal 2023: quali modelli).

Quali sono le nuove funzioni e quando saranno disponibili

A descrivere le nuove funzionalità, disponibili anche da subito con l’aggiornamento dell’app, è la casa madre Meta guidata da Mark Zuckerberg. L’ultima versione di WhatsApp per Android, la numero 2.23.3.77, è stata rilasciata lo scorso 13 febbraio. Nessuna versione Beta da attendere all’infinito, dunque. Ecco di seguito le quattro novità pensate per migliorare l’esperienza degli utenti:

sarà possibile aggiungere didascalie ai documenti da inviare; è stato aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi, che passano da 512 caratteri a 2.048; sarà possibile inviare fino a 100 foto o video in una sola volta; sarà possibile creare avatar personalizzati da usare come sticker e immagini del profilo.

Cosa cambia per chi utilizza l’app

La seconda e la quarta funzionalità sono state oggetto di un vero e proprio “rilancio”, piuttosto che aver registrato modifiche radicali. La seconda, in particolare, è stata giudicata “superflua” da numerosi utenti, che non riscontrano un’utilità decisiva l’avere più spazio per descrivere i gruppi che si creano. La creazione di avatar somiglianti all’utente non appare di per sé una grossa novità, visto che era possibile usufruirne già prima dell’ultimo rilascio andando alla voce “Impostazioni”.

La novità più apprezzabile riguarda proprio immagini e documenti. Aggiungere didascalie ai contenuti multimediali che si inviano può essere utile non solo a descriverli, ma anche a ritrovarli in un secondo momento attraverso il motore di ricerca interno. Inviare sino a 100 foto oppure video in una volta sola, cioè oltre il triplo rispetto al precedente limite di 30, appare la vera svolta.

Il “menu segreto” di WhatsApp: ecco di cosa si tratta

Vista il ritmo di novità sfornate dagli sviluppatori, gli utenti ci hanno fatto l’abitudine e chiedono ancora altri aggiornamenti. E parliamo davvero di tanti utenti, nonostante l’app di messaggistica istantanea di casa Meta sia stata tagliata fuori da un mercato enorme come quello cinese e che sorprendentemente eserciti ancora poco appeal su quello statunitense.

Una delle discussioni più ampie riproposte negli ultimi tempi, soprattutto in Italia, riguarda un fantomatico “menu segreto”. Quest’ultimo, che sia su dispositivi Android sia su iOS si può visualizzare tenendo premuto a lungo l’icona dell’applicazione, in realtà esiste da anni e non rappresenta di certo un segreto. Si tratta del menu che permette di disinstallare WhatsApp, cui sono state soltanto aggiunte alcune voci come l’accesso rapido ai contatti preferiti oppure ai widget.