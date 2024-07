Fonte: 123RF Traduzione automatica dei messaggi su WhatsApp

Su WhatsApp arriva la traduzione automatica dei messaggi. La più famosa app di messaggistica istantanea si arricchisce così di una nuova funzionalità, il cui rilascio coprirà inizialmente alcune fra le lingue più diffuse per poi venire progressivamente esteso anche ad altri idiomi. Secondo alcune indiscrezioni, le prime lingue interessate potrebbero essere inglese, spagnolo, portoghese brasiliano, hindi, arabo e russo. Grande escluso il francese, parlato, oltre che da Saint Tropez a Dunkirk, anche da milioni di persone soprattutto in Africa. Per quanto riguarda l’italiano, non c’è ancora certezza in merito alla data del rilascio, che arriverà in un momento successivo.

Come funzionerà il traduttore automatico di WhatsApp

Grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, la nuova funzionalità di WhatsApp semplificherà la vita a tutti quegli utenti che comunicano in diverse lingue. Non si tratta solo di un regalo agli utenti, ma anche di un’azzeccata mossa di marketing volta ad aumentare i volumi di utilizzo dell’app di messaggistica.

Sarà presto possibile selezionare un singolo messaggio ricevuto via WhatsApp così da poterlo tradurre in modo manuale. Ma sarà anche consentito impostare l’opzione per la traduzione automatica di tutti i messaggi in entrata su WhatsApp. L’app, viene reso noto, richiederà preventivamente agli utenti di scaricare il relativo pacchetto di traduzione con la lingua desiderata.

Il messaggio tradotto automaticamente verrà visualizzato sulla chat attraverso un’etichetta che andrà a contraddistinguere tutti i messaggi tradotti. Gli utenti potranno così capire immediatamente quando un messaggio è stato inviato da un mittente che parla un’altra lingua. Il tutto nel rispetto della crittografia end-to-end e della privacy.

La nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo e sarà presto disponibile su tutti i sistemi operativi. I primi a poter usufruire dei messaggi tradotti saranno gli utenti che hanno l’ultima versione dell’applicazione WhatsApp per Android (2.24.15.12). Il rilascio verrà successivamente effettuato per tutte le versioni di tutti i sistemi operativi.

Prima app con traduzioni automatiche

Quella delle traduzioni applicate ad una piattaforma non è una tecnologia nuova, per la verità: Instagram, altro prodotto di casa Meta, supporta da tempo la traduzione dei messaggi. Ma il social network non traduce in automatico: occorre cliccare il comando “vedi traduzione”. Anche Amazon, altro colosso Big Tech, traduce (ma solo a comando) le recensioni degli utenti.

WhatsApp, novità del 2024

Ma la traduzione automatica dei messaggi non è l’unica novità del 2024 che riguarda WhatsApp: a marzo è stata annunciata la trascrizione dei messaggi vocali.

E ad aprile è stato annunciato un cambiamento relativamente all’interfaccia e alla possibilità di utilizzare chat di terze parti.

Sempre nello stesso periodo è stata annunciata la modifica dell’età legale minima per poter usufruire della piattaforma di messaggistica.

Qualche tempo prima era stato annunciato lo stop all’utilizzo dell’app di messaggistica su una serie di smartphone ormai obsoleti.