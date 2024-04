Novità in arrivo per Telepass: dal primo luglio ci sarà una variazione dell'offerta, con l'introduzione di pacchetti tra cui scegliere. Ma il costo aumenterà

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Dal 1° luglio 2024, Telepass introdurrà un nuovo approccio al mercato consumer, con una serie di cambiamenti significativi che mirano a semplificare l’offerta e adattarla alle esigenze attuali. Questi aggiornamenti, chiaramente, comporteranno anche un rincaro nei costi.

Telepass, cambiamenti in arrivo

Il cuore della trasformazione risiede nella volontà di Telepass di semplificare i pacchetti offerti ai suoi clienti. Attualmente, sono disponibili varie opzioni che possono risultare complesse da navigare per gli utenti. Per questo motivo il nuovo Ceo, Luca Luciani, ha deciso di ridurle a quattro pacchetti chiari e distinti. Questo dovrebbe agevolare i clienti nel trovare l’opzione più adatta alle proprie esigenze di mobilità.

L’obiettivo principale di Telepass con questa ristrutturazione è quello di valorizzare al massimo il proprio ecosistema e offrire soluzioni di mobilità sempre più all’avanguardia, soprattutto nelle aree urbane. Il telepedaggio, sebbene continui ad essere un servizio fondamentale, non sarà più l’unico, ma solo uno dei vari servizi offerti nell’ecosistema di Telepass. Il cambiamento strategico è motivato anche dalla presenza di concorrenti come Unipol Move, che sono entrati sul mercato in tempi recenti.

Con l’entrata in vigore di questa nuova strategia, a partire dal prossimo primo luglio, gli utenti si troveranno di fronte a una nuova organizzazione in pacchetti, con un’opzione a consumo e tre in abbonamento. All’interno di questi pacchetti sono inclusi servizi che precedentemente erano offerti separatamente, come ad esempio l’accesso alle zone a traffico limitato.

Il marchio di proprietà di Mundys, precedentemente conosciuto come Atlantia, un’azienda specializzata nella realizzazione e gestione di infrastrutture, inclusi i sistemi autostradali, ha comunicato ai suoi abbonati la possibilità di recedere dal contratto senza alcun costo. Questa decisione è stata presa in conformità con la legge, che prevede il diritto di recesso quando le modifiche al contratto vengono apportate unilateralmente, come nel caso attuale.

Le principali novità Telepasss dal primo luglio

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione dell’offerta “Base”, che sostituirà il pacchetto attuale denominato “Family”.

In aggiunta al pacchetto Base, sarà disponibile anche l’opzione “Plus”, che offrirà ai clienti l’accesso a oltre 25 servizi. Ciò include una vasta gamma di vantaggi che vanno oltre il semplice telepedaggio. Una promozione speciale renderà il pacchetto Plus disponibile allo stesso prezzo del pacchetto Base fino al prossimo dicembre 2025.

Un’altra novità interessante è costituita dal pacchetto “Pay per Use“, che rappresenta un’opzione flessibile per coloro che desiderano pagare solo per i giorni in cui utilizzano effettivamente il servizio. Il servizio esiste già, ma ci saranno diverse modifiche. Questo pacchetto infatti prevede un addebito di un euro al giorno per i giorni di utilizzo, oltre a un costo di attivazione di 10 euro per il Telepass, che è invece incluso nei pacchetti abbonamento.

Ma le novità non finiscono qui: Telepass ha annunciato anche il prossimo lancio di una formula dedicata alla clientela più giovane.

Quanto costerà il nuovo Telepass

Questa semplificazione è accompagnata da un aumento dei prezzi base. Il canone base, dal prossimo luglio sarà di 3,90 euro al mese. Ciò sarà un notevole incremento rispetto al precedente costo di 1,83 euro al mese per il pacchetto Family.

Un aumento del 113%, giustificato da Telepass come una necessità derivante dal cambiamento del contesto di mercato e tecnologico, oltre che dalla consapevolezza di possedere un’offerta unica e un’elevata capacità di innovazione.