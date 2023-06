Quanto si risparmia con il Telepass?

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Se viaggiate piuttosto spesso, anche per brevi tratti, o anche solo se prendete l’auto ogni tanto ma volete evitare code al casello e godere di diversi vantaggi, soprattutto durante vacanze e giorni da bollino rosso, il Telepass è senz’altro un ottimo alleato per spostarsi, più velocemente e soprattutto senza stress.

Il Telepass è un piccolo dispositivo che viene applicato sul parabrezza della propria auto, o posizionato sulla moto, che consente di pagare il pedaggio autostradale senza fermarsi al casello, transitando nelle porte dedicate Telepass che si trovano in tutte le autostrade.

Come si paga? Facile: tramite addebito sul proprio conto corrente bancario o postale o carta di credito, senza bisogno di soldi. Nella propria area riservata, sul sito o sull’app, si possono visualizzare i transiti dopo appena 24 ore e pagare tutto con un addebito trimestrale direttamente sul proprio conto.

I vantaggi del Telepass

Anche se non è più l’unico strumento che consente di farlo, il Telepass, come visto, permette di evitare le code al casello in autostrada e di passare senza fermarsi: basta rallentare.

Inoltre, è uno strumento cashless, perché non serve avere con sé banconote o monetine: il pagamento del pedaggio viene addebitato direttamente sul proprio conto o carta di credito, i cui dati sono stati comunicati durante la sottoscrizione del contratto di abbonamento.

Oltre al pedaggio, con Telepass si possono pagare i parcheggi in tutte le principali città d’Italia, l’Area C di Milano e il traghetto sullo Stretto di Messina: tutto senza costi aggiuntivi.

Come funziona il Telepass

I servizi Telepass si distinguono in quelli standard, che si possono utilizzare con il proprio dispositivo, la cui fatturazione è trimestrale:

autostrada;

parcheggi convenzionati;

Area C Milano;

traghetto Stretto di Messina.

Poi ci sono i cosiddetti “servizi di pagamento in app”, la cui fatturazione è mensile e non è necessario l’uso del dispositivo Telepass proprio perché passano attraverso l’app mobile, che sono:

strisce blu;

carburante;

ricarica elettrica;

bollo;

revisione;

lavaggio auto;

taxi;

treni;

navi e traghetti;

mezzi pubblici;

skipass;

pagoPA;

pullman;

food & frink.

Ad ogni dispositivo Telepass si possono associare al massimo 2 targhe. Non si può abbinare una stessa targa a 2 dispositivi diversi. Attenzione però: se avete sottoscritto Pay per use (si paga solo quando si viaggia) o Go by Telepass, il vostro dispositivo può avere una sola targa associata.

Per aggiungere una seconda targa, basta collegarsi al dispositivo dalla app nella sezione “Garage” (4° icona dell’app in basso), fare tap sul “+” in alto a destra e inserire la tua nuova targa. Si può anche fare passando dall’area riservata del sito ufficiale nella sezione “Cambio Targa”.

Per chi si sposta anche fuori Italia, è possibile attivare l’opzione Europa: si può infatti usare il Telepass anche per viaggiare in Francia, Spagna e Portogallo. Attivare la versione europea costa 6 euro e il canone costa poi 2,40 euro al mese. Con il servizio Autostrada in Europa i vantaggi non si fermano al casello, perché con il Dispositivo Europeo si può accedere anche ai parcheggi convenzionati di stazioni, aeroporti, fiere e città, sempre in Francia, Spagna e Portogallo.

Quanto si risparmia facendo il Telepass

Con il Telepass il risparmio è notevole: prima di tutto in termini di tempo in autostrada.

Per quanto riguarda i costi – altrettanto essenziali – è chiaro che il risparmio dipende anche da quanto lo si usa. Il risparmio più immediato è uno sconto per i veicoli che va dal 20% al 100% del pedaggio su alcune tratte autostradali. Le moto, invece, hanno uno sconto fisso del 30%.

Per fare qualche esempio, sulla Pedemontana, su una tariffa massima di 4,98 euro, le auto risparmiano circa 1 euro, le moto quasi 1,50 euro. Sulla tratta Venezia-Mestre – Padova Est, su un pedaggio di 3 euro, le auto godono di uno sconto di 1,20 euro, le moto di 0,90 euro.

Grazie al cashback, si ottiene poi anche un rimborso immediato di una percentuale della spesa che viene direttamente riaccreditato sulla app una volta completato il pagamento dei servizi Telepass. È previsto un rimborso se si pagano con il Telepass ad esempio la benzina o la ricarica elettrica, il bollo auto o la revisione. Inoltre, sono previsti sconti nei parcheggi convenzionati. Ma anche per l’acquisto di treni, traghetti, pullman, mezzi pubblici, car sharing e lavaggio auto.

Quanto costa il Telepass

Dopo l’entrata in vigore delle nuove tariffe dal 1° luglio 2022, nella sua versione Easy, il Telepass ha un costo di 2 euro al mese: in pratica, solo 7 centesimi al giorno. Nell’offerta avete anche, oltre al pedaggio autostradale, la possibilità di pagare sempre da app strisce blu, parcheggi convenzionati, carburante, ricarica elettrica e bollo auto, con sconti dedicati e cashback.