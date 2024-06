Fonte: ANSA Telepass, nuove tariffe dall'1 luglio 2024

Tremano gli automobilisti che passano buona parte della loro giornata in autostrada: lunedì 1 luglio 2024 è la data spartiacque che segna il ritocco all’insù dei prezzi degli abbonamenti Telepass a partire dall’offerta Base che vede più che raddoppiare la propria tariffa. Ma, al netto dei rialzi, non tutto è perduto: è ancora possibile utilizzare Telepass risparmiando grazie alle offerte e alle promozioni.

Telepass, aumento del canone mensile

I rialzi arrivano proprio alla vigilia del periodo più caldo dell’anno per gli automobilisti, quello dei grandi esodi estivi. Dall’inizio di luglio il piano Telepass Base costerà 3,90 euro al mese: più del doppio rispetto agli 1,83 euro al mese dell’offerta precedente.

E il canone dell’offerta Telepass Plus costerà 4,90 euro al mese. Rispetto al piano base, il piano Plus consente di prenotare tramite applicazione e pagare treni, taxi, monopattini, carburante, strisce blu, skipass, voli e molto altro ancora.

Il piano Telepass Pay Per Use prevede il pagamento del canone solo all’utilizzo del dispositivo Telepass o dei servizi. È pensato per chi utilizza l’auto solo sporadicamente. Il suo costo è di 10 euro per l’attivazione e di 1 euro al giorno in caso di utilizzo al casello o per i servizi accessori (parcheggi, corsia preferenziale per salire con auto o moto sul traghetto per lo stretto di Messina, ecc…)

Le promozioni Telepass Base

Il piano Telepass Base offre un canone zero per i primi 12 mesi (poi la tariffa passa a 3,90 euro al mese). Il piano Base garantisce anche il -20% su tutti i pedaggi effettuati fino al 30 settembre 2024, la spedizione gratuita del dispositivo e la possibilità di scegliere un dispositivo colorato gratis (tranne però quello decorato con i simboli Figc).

Telepass Plus

Per rendere la pillola meno amara l’azienda ha introdotto una serie di agevolazioni. Per cominciare, il canone per il piano Plus viene azzerato per un anno per i nuovi clienti; l’offerta (attiva fino al 30 settembre) prevede uno sconto del -20% sui pedaggi autostradali italiani fino alla fine di settembre 2024. Si tratta di un’offerta a tempo, attivabile inserendo il codice PLUS2406 in app entro il 30 luglio. Per chi è già cliente, invece, Plus è a canone zero fino al 31 dicembre 2025. Si possono aggiungere i servizi Plus continuando a pagare solo il canone del dispositivo e in più si ha diritto al 20% di cashback sui pedaggi fino al 30 settembre (sempre inserendo il codice PLUS2406 in app entro il 30 luglio).

Dispositivo europeo

Il Dispositivo europeo, valido per chi viaggia in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, ha un costo di attivazione di 10 euro. Ma il costo si azzera per chi attiva l’offerta Base o Plus. Per il resto, il device costa 2,40 euro al mese solo quando si utilizza fuori dall’Italia.

Per chi non fosse soddisfatto delle agevolazioni, segnaliamo che esistono anche delle valide alternative al Telepass per saltare la coda al casello. Segnaliamo che è inoltre possibile dare la disdetta a Telepass.