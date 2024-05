Telepass gratis per 1 anno con una telefonata: quanto c’è di vero

Negli ultimi tempi è girata una voce fra gli automobilisti che percorrono quei tratti autostradali nei quali abbondano i caselli: si tratta della presunta possibilità di avere il Telepass gratis per 1 anno. La voce è diventata sempre più insistente dopo gli ultimi ritocchi al rialzo al prezzo del Telepass operati dal fornitore. Vediamo quanto c’è di vero.

Telepass gratis per 1 anno in modo legale

Il trucco (legale) per non pagare il Telepass per 1 anno sembra essere una possibilità concreta. Tuttavia, come tutti i trucchi, una volta svelato potrebbe avere vita breve. Facciamo un piccolo salto indietro per conoscere le premesse…

Telepass ha annunciato l’aumento delle tariffe nel 2024 destando allarme in migliaia di automobilisti. A partire dall’1 luglio 2024, l’azienda Telepass ha previsto un aumento del prezzo del proprio servizio standard, che passerà infatti dagli attuali 1,83 euro a 3,90 euro al mese. Si tratta di un aumento pari al +113% (da 21,96 euro l’anno si passa a 46,80 euro).

Si tratta di un cambiamento importante che tuttavia, probabilmente, ha alla base una politica di mercato ben precisa: invogliare gli automobilisti all’acquisto del servizio Plus che subirà un aumento inferiore. Telepass Plus oggi costa 3 euro al mese, mentre dall’1 luglio 2024 arriverà a quota 4,90 euro al mese. Si tratta di un aumento del +65% (da 36 euro l’anno si passa a 58,80 euro). Un aumento più contenuto che, a solo 1 euro di differenza, offre una serie di servizi aggiuntivi rispetto all’offerta base: (10% di cashback sul pedaggio, servizi inerenti a strisce blu, monopattini, taxi, treni, mezzi pubblici, ecc…)

Molti utenti hanno reagito all’aumento dei prezzi valutando di rinunciare al dispositivo o pensando di passare a un servizio alternativo al Telepass. Il servizio assistenza Telepass è stato così raggiunto da una sfilza di telefonate, anche in considerazione del fatto che la compagnia ha comunicato nell’e-mail di servizio la possibilità di recedere dal contratto entro il 30 giugno in conformità alla normativa che impone il diritto di recesso a tutela dei consumatori dalle variazioni unilaterali del contratto.

Come avere Telepass gratis per 1 anno

Oltre alla possibilità di disdire l’abbonamento, pare che Telepass offra 1 anno di abbonamento gratis ai clienti che comunicano l’intento di recedere dal contratto. Non si tratta di un’ipotesi inedita: di tanto in tanto i vari operatori (telefonia, pay tv, autostrade, ecc…) prevedono un certo numero di benefit da offrire a quegli utenti che contattano il servizio clienti per lamentare un grave disservizio o per minacciare la rescissione del contratto. Il benefit (che di norma non viene pubblicizzato) può consistere, di volta in volta, in servizi aggiuntivi a costo scontato o in un certo periodo di fruizione gratuita. Quest’ultimo sarebbe il caso applicato da Telepass, come testimoniano i giornalisti de La Stampa che hanno chiamato il servizio clienti Telepass al numero verde 800904940 per comunicare l’intenzione di recedere dal contratto e hanno ricevuto la proposta di un 1 anno di Telepass gratis. Chi accetta la proposta, non potrà più recedere dal contratto in futuro secondo le possibilità dettate dal codice del consumo. Resta, naturalmente, garantita la possibilità di dare disdetta secondo le modalità contrattuali.

La possibilità di avere Telepass gratis per 1 anno, dunque, sembra essere concreta. Tuttavia, non è detto che l’azienda decida di mantenere l’occasione ancora a lungo una volta che il trucco è stato svelato.